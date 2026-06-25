日向坂46山下葉留花、多幸感たっぷりのグラビア 『blt graph.』で山口陽世への特別な思い語る
日向坂46の山下葉留花（23）が、30日発売の『blt graph.vol.115』（東京ニュース通信社）に登場する。
【写真】眩しい笑顔満載のソログラビアを披露する山下葉留花
17枚目シングル「Kind of love」が発売中の日向坂46からは四期生の山下がソロ初登場。『ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！』では高橋未来虹（高＝はしごだか）、藤嶌果歩、松尾桜と共にパーソナリティーを務め、そのトーク力と飾らない姿で魅了する山下だが、現場でもそのノリは変わらない。朝から笑顔で現場に現れ、とにかく明るく周りを盛り上げる。
そんな山下の人となりが写真にも写り、多幸感たっぷりのグラビアを届ける。さらにインタビューでは、四期生への思いや自身の心境の変化について語ったほか、卒業を発表した山口陽世への特別な思いにも言及。先輩から受け取った優しさを受け継ぎたいという、山下らしい温かな決意を明かしている。
なお、櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が表紙＆巻頭、佐藤愛桜（19）が裏表紙・中面グラビアに登場する。
【写真】眩しい笑顔満載のソログラビアを披露する山下葉留花
17枚目シングル「Kind of love」が発売中の日向坂46からは四期生の山下がソロ初登場。『ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！』では高橋未来虹（高＝はしごだか）、藤嶌果歩、松尾桜と共にパーソナリティーを務め、そのトーク力と飾らない姿で魅了する山下だが、現場でもそのノリは変わらない。朝から笑顔で現場に現れ、とにかく明るく周りを盛り上げる。
なお、櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が表紙＆巻頭、佐藤愛桜（19）が裏表紙・中面グラビアに登場する。