人気ショーダンサーANNA、「新時代クイーン誕生プロジェクト」審査員特別賞に輝く デジタル写真集発売へ
六本木のエンタメショークラブ「Super Spark TOKYO（通称：すぱすぱ）」所属の人気ショーダンサー・ANNAが、「週プレ グラジャパ！」との共同オーディション「新時代クイーン誕生プロジェクト」で審査員特別賞を受賞した。受賞を記念し、デジタル写真集『ANNA LOG』が6月29日に発売される。
【写真】受賞特典の写真集 愛嬌たっぷりの微笑みで美バストを披露したANNA
「新時代クイーン誕生プロジェクト」は、「63ANGEL（旧バーレスク東京）」の姉妹店である「Super Spark TOKYO」に所属する22人のダンサーが参加した大型オーディション。ユーザー投票や公式YouTube、TikTokで公開されたPR動画の再生数などをもとに審査が行われた。
ANNAは静岡県出身、身長155センチ。「Super Spark TOKYO」の人気ショーダンサーとして活動し、多くのファンを魅了している。今回のオーディションでは、その存在感とパフォーマンス力が高く評価され、審査員特別賞に選出された。
同オーディションでは、Netflixで配信中の恋愛リアリティーショー出演で注目を集めるAMOがグランプリを受賞。ANNAはグランプリには届かなかったものの、審査員から高い評価を受け、特別賞という形でその魅力が認められた。
【写真】受賞特典の写真集 愛嬌たっぷりの微笑みで美バストを披露したANNA
「新時代クイーン誕生プロジェクト」は、「63ANGEL（旧バーレスク東京）」の姉妹店である「Super Spark TOKYO」に所属する22人のダンサーが参加した大型オーディション。ユーザー投票や公式YouTube、TikTokで公開されたPR動画の再生数などをもとに審査が行われた。
同オーディションでは、Netflixで配信中の恋愛リアリティーショー出演で注目を集めるAMOがグランプリを受賞。ANNAはグランプリには届かなかったものの、審査員から高い評価を受け、特別賞という形でその魅力が認められた。