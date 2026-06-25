平愛梨、夫・長友佑都との“毎日のルーティン”明かす 結婚9年、遠征中も欠かすことなく「全部いっしょに感じられて心強い」「佑都さん（PAPA）ありがとう」
タレントの平愛梨（41）が24日、自身のインスタグラムを更新し、夫でサッカー日本代表の長友佑都（39）との毎日の“夫婦のルーティン”を明かした。
【写真】似てる？平愛梨＆長友佑都＆4人の息子たちの“顔出し”家族6ショット
この日「結婚式記念日 丸9年！」を迎えたことを報告した平は、9年前の和装・洋装それぞれのウエディング2ショットを公開した。
投稿では「2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“おはよう“おやすみ”は欠かさない」と、サッカー選手として活躍する長友との日々のルーティンを紹介し、「楽しい！嬉しい！哀しい！寂しい！喜びも!!全部いっしょに感じられて心強い」と感謝。
長友は現在、カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」に日本代表として参加しているが、その最中もチャットや電話などでやり取りをしている様子をほのめかせていた。
また、子どもらしき絵文字を4つ並べて「宝物が同じなのも幸せ」とも記し、「佑都さん（PAPA）ありがとう」とメッセージを届けた。
コメント欄には「記念日おめでとうございます」「泣きそうになりました、感動」「すてき 憧れる〜」「お互いを尊重している姿は素晴らしい」「素敵なご夫婦 ずーっと応援です」「W杯も全力で応援します!!」「W杯応援してますね」など、さまざまな声が寄せられている。
平と長友は、2017年1月に結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。
【写真】似てる？平愛梨＆長友佑都＆4人の息子たちの“顔出し”家族6ショット
この日「結婚式記念日 丸9年！」を迎えたことを報告した平は、9年前の和装・洋装それぞれのウエディング2ショットを公開した。
投稿では「2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“おはよう“おやすみ”は欠かさない」と、サッカー選手として活躍する長友との日々のルーティンを紹介し、「楽しい！嬉しい！哀しい！寂しい！喜びも!!全部いっしょに感じられて心強い」と感謝。
また、子どもらしき絵文字を4つ並べて「宝物が同じなのも幸せ」とも記し、「佑都さん（PAPA）ありがとう」とメッセージを届けた。
コメント欄には「記念日おめでとうございます」「泣きそうになりました、感動」「すてき 憧れる〜」「お互いを尊重している姿は素晴らしい」「素敵なご夫婦 ずーっと応援です」「W杯も全力で応援します!!」「W杯応援してますね」など、さまざまな声が寄せられている。
平と長友は、2017年1月に結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。