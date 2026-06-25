今回は、超高級菓子を持参したママ友にモヤついたエピソードを紹介します。

この人、いったい何者なの…？

「私の息子が通う幼稚園は、お金持ちの家庭が多いセレブ幼稚園です。まぁでもうちはその中でも、特にお金持ちだと思っています。

そんなある日、Yくんという子が幼稚園に途中入園してきました。Yくんのママはいつも地味な服装でほぼすっぴんで、どう見てもお金持ちの家庭のママじゃなさそうだなと思っていました。

そしてこの前、Yくん親子と、Kくんという子とそのママをうちに呼んだのですが、Yくんのママが手土産に持ってきたお菓子が絶品で、どう見ても高級そうだったんです。

その翌日、Kくんのママから『Yくんのママが買ってきたお菓子、1個13,000円したよ』と教えられました。Yくんのママに対し、『この人、いったい何者なの……？』と思いましたし、うちよりお金持ちかもしれないと思うとモヤモヤしました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 1個13,000円の洋菓子を、手土産に3つ買ってくるということは、それなりに裕福な家庭のはずですよね。ただ、自分よりお金持ちかどうかなんて、余計なことを考えないほうがいいと思うのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。