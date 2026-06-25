夜の街を流す女性タクシードライバー・象子（古川琴音）が、さまざまに「訳あり」の乗客たちの悲喜交々を見つめながら、30歳を目前に自らの人生と対峙していく夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（NHK総合）が6月25日放送の第16回をもって折り返しを迎える。

参考：古川琴音、30歳を前にして生まれた“心の余裕” 「外の世界ってこんなに面白いんだ」

本作はタイトルが体現するとおり、夜のタクシーという密室空間で繰り広げられる人間ドラマだ。運転手と客という、いわば「通りすがり」の関係性ながら、わずか数十分間の車内でのふれあいを通じて、ときに人間の真髄を垣間見る瞬間がある。主人公が女性ドライバーというところに現代性があり、脚本家にとっては腕が鳴る題材ではなかろうか。

女性タクシードライバーを主人公に据えた印象的な作品といえば、“本家”『ナイト・オン・ザ・プラネット』（1991年）へのオマージュをふんだんに取り入れつつ、タクシードライバーの葉（伊藤沙莉）と元ダンサーの照生（池松壮亮）の恋愛を回顧する『ちょっと思い出しただけ』（2022年）が思い出される。

脚本家の岡田惠和が『ちょっと思い出しただけ』の伊藤沙莉を観て女性タクシードライバーという設定に魅力を感じ、『日曜の夜ぐらいは...』（2023年／ABCテレビ・テレビ朝日系）の主人公のひとりである翔子（岸井ゆきの）の職業をタクシードライバーにしたと、自身のラジオ番組で語っていた。

こうした流れがあるだけに、「女性タクシードライバーを主人公にした映像作品」のハードルは、現時点でかなり上がってしまっているというのが正直なところだ。しかし、脚本を手がける兵藤るりがこの設定を巧みに乗りこなしている。

社会人1年目の主人公・優希（清原果耶）が大学時代を振り返る『マイダイアリー』（2024年／ABCテレビ・テレビ朝日系）で、2025年度向田邦子賞を史上最年少の28歳で受賞した兵藤。『ミッドナイトタクシー』と放送時期が重なった4月クールのドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）の脚本も手がけており、今最も注目すべき脚本家と言っていい。

兵藤は『ミッドナイトタクシー』と同じ「夜ドラ」枠の『わたしの一番最悪なともだち』（2023年／NHK総合）で初めて連続ドラマを手がけ、この頃からすでに、人間洞察の深さと台詞の洗練性が際立っていた。就活の崖っぷちに立たされた主人公のほたる（蒔田彩珠）が、何でもできる幼なじみの美晴（髙石あかり）の経歴とキャラクターを借りるという「チート」を行うことで第一志望の企業に就職を果たす。しかしそのことでほたるは、どんどん自分で自分の首を絞めていく。

兵藤は各所のインタビューやコメントで、大学生の就活の苦しみを描いた『わたしの一番最悪なともだち』も、社会人1年目の主人公が大学時代を回顧する『マイダイアリー』も、自身の経験を多分に注入したと語っている。若い書き手の圧倒的な強みは、まだ鮮明な記憶が残る「自らの来た道」を瑞々しい筆致で描くことができる点だ。

しかしそればかりでなく、兵藤が作家として抜きん出ているのは、自身の経験の外に存在する人物や現象に対する観察眼と想像力（創造力）の深さ、引き出しの多さである。主人公を取り囲む、親や、「人生の師」、年長者。そうした人々の思いや背景の描き込みが実に的確である。

6月9日に最終回を迎えた『時すでにおスシ!?』では、「年長者」と呼ばれる側を主人公に据えた。シングルマザーとして一人息子を育ててきたみなと（永作博美）が、息子の就職を機に、鮨職人の専門学校に通いながらセカンドライフを模索するという物語。「空の巣症候群」に思い悩むみなとの心のひだを丹念に描き出しており、SNSやネットのレビューサイトでは「20代の脚本家が、50歳の主人公の心情をこんなにもリアルに書けるなんて」という感想が引きも切らない。

こうした兵藤の並々ならぬ観察眼と人間洞察が、『ミッドナイトタクシー』に登場する乗客や象子を見守る周囲の人々の造形に、よく現れている。兵藤が創り出す、ひとりとしてステレオタイプのいない、色とりどりの人物たちが物語をひときわ豊かにしている。

『わたしの一番最悪なともだち』の頃からさらに強化された「台詞の洗練性」にも感心させられる。『ミッドナイトタクシー』のように登場人物が多いうえに、短い登場シーンの中でその存在を刻みつけなければならない展開では、それぞれの人物の背景や来し方を、どれだけ説明台詞に陥らず、自然に表現できるかが勝負だといえる。

たとえば第1週で登場した、幼い頃に父親と生き別れた40代の女性（山田真歩）が父の居場所を突き止め、象子のタクシーに乗って追いかけるというエピソード。道中、息子（萩原護）の質問に答えるかたちで彼女の来し方が明かされる。

「捨てられた」という思いから、彼女は父への積年の恨みを吐露するのだが、今は愛する家族を持ち、幸せに暮らしているのだということが、ちょっとしたやりとりや台詞の端々から伝わる。息子に初めて恋人ができたことを密かに喜ぶ彼女の、母としての表情。汗だくになって自転車で追いかけてきた夫（小手伸也）が彼女の手を包み込む仕草。最小限の台詞とアクションから最大限の背景が見える。兵藤はこうした、日常的な会話や動作から「人となり」を巧みに描き出す作家である。

象子は、あくまでもタクシーの運転手として乗客に干渉しすぎず、相手のパーソナルスペースを尊重する。この距離感が、いかにも令和のドラマらしい。象子は乗客たちのさまざまな「人生の一瞬」を目の当たりにしながらも、ポーカーフェイスを貫くが、その都度彼女の心は静かに動かされている。30歳の誕生日を目前に、象子は「人生の大掃除」と称して、自らの生き方を見つめ直し、自分を捨てた母親と対峙しようとする。

冒頭で「『訳あり』の乗客たち」と書いたが、「訳」のない人なんて、この世にはいないのだ。皆それぞれに事情を抱えて、ときにつまずき、ときに涙しながら、どうにかこうにか生きている。象子は客の事情に踏み込まない。けれど、確実に乗客の人間模様から影響を受けている。このドラマを観て、人間社会とは多かれ少なかれ、相互関係なのだと、改めて気づかされる。

最後に、この作品を制作したNHKの「夜ドラ」という枠についても触れておきたい。先述の、兵藤の連続ドラマデビュー作『わたしの一番最悪なともだち』や、コロナ禍の市井の人々が「今を生きる」姿を描いた『あなたのブツが、ここに』（2022年）、仮想空間を介して人間の深淵を覗いた『VRおじさんの初恋』（2024年）など、スポンサーに依拠しないNHKならではの、多岐にわたるテーマを掘り下げた良作が並ぶ枠だ。ギャラクシー賞ノミネートおよび受賞の常連でもある。

同枠で2025年に放送された『ひらやすみ』は、阿佐ヶ谷の平屋で暮らす主人公・ヒロト（岡山天音）のゆる～い日々を描いた。究極の「日常系ドラマ」でありながら、人間の尊厳とは何か、いちばん失ってはならないものは何かを繊細に描き出し、放送文化基金賞やATP賞をはじめ、数々の賞を総なめにした。

兵藤るりや森野マッシュ（『VRおじさんの初恋』の脚本を担当）など、優れた若手脚本家をいち早く起用したり、地上波ではどこも取り組んでいないテーマに挑んだりと、ドラマファンの厚い支持を誇る「夜ドラ」枠。最新作の『ミッドナイトタクシー』では、WOWOWに制作を外注するという新たなチャレンジをしている。

本作のシネマライクな映像作りや豪華なキャスティングに、「非地上波でのオリジナルドラマ制作」の先駆者としてのWOWOWの底力が垣間見える。本田隆一や宝来忠昭など、民放の深夜ドラマで鳴らしたあと各局プライムタイムの話題作や映画で活躍する監督陣による演出も見ものだ。

「夜ドラ」の新たなエポックメイカーとなりそうな『ミッドナイトタクシー』は、書き手である兵藤るりが、象子と同じく「30歳目前」という自身の心境を重ねているようにも思える。物語の終わりに、象子はどんな答えを見つけるのだろうか。月曜日から木曜日の15分間、後半戦も見守りたい。（文＝リアルサウンド編集部）