フェイエノールト所属のサッカー日本代表FW上田綺世（27）は6月21日に自身のInstagramを更新し、FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦を終えた思いをつづった。日本は6月21日に行われたチュニジア戦で4-0の快勝。上田はW杯初ゴールを含む2得点を挙げ、勝利に大きく貢献した。

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公開された写真では、日本代表の青いユニホームを着た上田が、FIFAワールドカップのロゴとスポンサーボードを背に、トロフィーを手に笑顔を見せている。胸番号18のユニホーム姿で穏やかに笑う表情からは、大勝の余韻と充実感が伝わってくる。投稿では「4-0」と試合結果を添え、応援への感謝や「自分にとって特別な瞬間になりました」と喜びを報告。「次も勝ってまた次に繋げます」と前を向いている。

【画像】トロフィーを手に笑顔を見せる上田（画像は上田綺世公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「かっこよすぎましたー！！ さすがです！！ ずっとずっと応援しています」「思いが今日やっとひとまず叶いましたね。おめでとうございます」「W杯初GOAL本当におめでとうございます。上田選手のGOALで最高の景色を」「1点目も2点目もえぐかったです！」といった声が寄せられている