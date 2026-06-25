日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1500円高の7万1060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
75498.37円 ボリンジャーバンド3σ
72804.78円 ボリンジャーバンド2σ
71060.00円 25日夜間取引終値
70974.00円 5日移動平均
70111.19円 ボリンジャーバンド1σ
70070.00円 一目均衡表・転換線
69174.97円 24日日経平均株価現物終値
67417.60円 25日移動平均
66790.00円 一目均衡表・基準線
64724.01円 ボリンジャーバンド-1σ
62030.42円 ボリンジャーバンド2σ
60705.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60505.87円 75日移動平均
59336.83円 ボリンジャーバンド3σ
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54163.65円 200日移動平均
株探ニュース
75498.37円 ボリンジャーバンド3σ
72804.78円 ボリンジャーバンド2σ
71060.00円 25日夜間取引終値
70974.00円 5日移動平均
70111.19円 ボリンジャーバンド1σ
70070.00円 一目均衡表・転換線
69174.97円 24日日経平均株価現物終値
67417.60円 25日移動平均
66790.00円 一目均衡表・基準線
64724.01円 ボリンジャーバンド-1σ
62030.42円 ボリンジャーバンド2σ
60705.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60505.87円 75日移動平均
59336.83円 ボリンジャーバンド3σ
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54163.65円 200日移動平均
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