　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1500円高の7万1060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

75498.37円　　ボリンジャーバンド3σ
72804.78円　　ボリンジャーバンド2σ
71060.00円　　25日夜間取引終値
70974.00円　　5日移動平均
70111.19円　　ボリンジャーバンド1σ
70070.00円　　一目均衡表・転換線
69174.97円　　24日日経平均株価現物終値
67417.60円　　25日移動平均
66790.00円　　一目均衡表・基準線
64724.01円　　ボリンジャーバンド-1σ
62030.42円　　ボリンジャーバンド2σ
60705.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60505.87円　　75日移動平均
59336.83円　　ボリンジャーバンド3σ
57145.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54163.65円　　200日移動平均

株探ニュース