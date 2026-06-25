25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比49.5ポイント高の4022ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4170.52ポイント ボリンジャーバンド3σ

4098.97ポイント ボリンジャーバンド2σ

4034.00ポイント 5日移動平均

4027.41ポイント ボリンジャーバンド1σ

4022.50ポイント 一目均衡表・転換線

4022.00ポイント 25日夜間取引終値

3963.76ポイント 24日TOPIX現物終値

3956.50ポイント 一目均衡表・基準線

3955.86ポイント 25日移動平均

3884.31ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3812.75ポイント ボリンジャーバンド2σ

3795.34ポイント 75日移動平均

3741.20ポイント ボリンジャーバンド3σ

3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3549.29ポイント 200日移動平均



株探ニュース