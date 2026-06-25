TOPIX先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比49.5ポイント高の4022ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4170.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
4098.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
4034.00ポイント 5日移動平均
4027.41ポイント ボリンジャーバンド1σ
4022.50ポイント 一目均衡表・転換線
4022.00ポイント 25日夜間取引終値
3963.76ポイント 24日TOPIX現物終値
3956.50ポイント 一目均衡表・基準線
3955.86ポイント 25日移動平均
3884.31ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3812.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
3795.34ポイント 75日移動平均
3741.20ポイント ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3549.29ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4170.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
4098.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
4034.00ポイント 5日移動平均
4027.41ポイント ボリンジャーバンド1σ
4022.50ポイント 一目均衡表・転換線
4022.00ポイント 25日夜間取引終値
3963.76ポイント 24日TOPIX現物終値
3956.50ポイント 一目均衡表・基準線
3955.86ポイント 25日移動平均
3884.31ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3812.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
3795.34ポイント 75日移動平均
3741.20ポイント ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3549.29ポイント 200日移動平均
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