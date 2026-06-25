　25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比49.5ポイント高の4022ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4170.52ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4098.97ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4034.00ポイント　　5日移動平均
4027.41ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
4022.50ポイント　　一目均衡表・転換線
4022.00ポイント　　25日夜間取引終値
3963.76ポイント　　24日TOPIX現物終値
3956.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3955.86ポイント　　25日移動平均
3884.31ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3812.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3795.34ポイント　　75日移動平均
3741.20ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3549.29ポイント　　200日移動平均

株探ニュース