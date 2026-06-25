25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



904.82ポイント ボリンジャーバンド3σ

854.43ポイント ボリンジャーバンド2σ

804.03ポイント ボリンジャーバンド1σ

793.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

764.61ポイント 75日移動平均

762.00ポイント 一目均衡表・基準線

753.64ポイント 25日移動平均

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

736.24ポイント 200日移動平均

703.25ポイント ボリンジャーバンド-1σ

699.00ポイント 5日移動平均

697.50ポイント 一目均衡表・転換線

695.31ポイント 24日東証グロース市場250指数現物終値

686.00ポイント 25日夜間取引終値

652.85ポイント ボリンジャーバンド2σ

602.46ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース