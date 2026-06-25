　25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

904.82ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
854.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
804.03ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
793.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
764.61ポイント　　75日移動平均
762.00ポイント　　一目均衡表・基準線
753.64ポイント　　25日移動平均
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
736.24ポイント　　200日移動平均
703.25ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
699.00ポイント　　5日移動平均
697.50ポイント　　一目均衡表・転換線
695.31ポイント　　24日東証グロース市場250指数現物終値
686.00ポイント　　25日夜間取引終値
652.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
602.46ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース