渡辺満里奈、“チビノリダー”伊藤淳史と約30年ぶりに再会し2ショット公開 過去に『仮面ノリダー』で共演「感慨深い…」「感動です!」
おニャン子クラブの元メンバーでタレントの渡辺満里奈（55）が20日、「チビノリダーが！」と題し自身のブログを更新。俳優の伊藤淳史（42）と約30年ぶりに再会したことを明かし、“エモい”記念2ショットを公開した。
【別カット】「感慨深い…」渡辺満里奈＆“チビノリダー”伊藤淳史の約30年ぶり再会ショット
渡辺は「なんと、30数年ぶりにチビノリ……いや、伊藤淳史くんと再会!!」と切り出し、「番組収録でお会いしました！」と報告。
続けて「ご活躍はいつもテレビで観てたよー！会えて嬉しい」と喜びをつづり、「素敵な素晴らしい俳優さんに成長したね！」とコメントした。
伊藤が5歳、自身が18歳の時に『仮面ノリダー』で共演していたと回想し、「長い時を経て、こうして活躍されている姿を見られるのはなんとも感慨深いね」としみじみとつづっていた。
この投稿に、ファンからは「感動です!」「30数年ぶりって、感激」「感慨深い…最高」「とんねるずのみなさんのおかげでしたを見るきっかけは、仮面ノリダーがきっかけで、チビノリダーが伊藤淳史さんと知ったのは、数年経ってからです」「再び会えて良かった」などの声が寄せられている。
【別カット】「感慨深い…」渡辺満里奈＆“チビノリダー”伊藤淳史の約30年ぶり再会ショット
渡辺は「なんと、30数年ぶりにチビノリ……いや、伊藤淳史くんと再会!!」と切り出し、「番組収録でお会いしました！」と報告。
続けて「ご活躍はいつもテレビで観てたよー！会えて嬉しい」と喜びをつづり、「素敵な素晴らしい俳優さんに成長したね！」とコメントした。
この投稿に、ファンからは「感動です!」「30数年ぶりって、感激」「感慨深い…最高」「とんねるずのみなさんのおかげでしたを見るきっかけは、仮面ノリダーがきっかけで、チビノリダーが伊藤淳史さんと知ったのは、数年経ってからです」「再び会えて良かった」などの声が寄せられている。