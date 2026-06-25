「Team Cam」の最新回で試合前のロッカールームを公開

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）の第3戦スウェーデン戦に臨む。

日本時間の24日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで日本代表に密着した「Team Cam」の最新回が公開され、反響を呼んでいる。

JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。4-0で快勝したチュニジア戦に向けたトレーニングの様子や、ミーティングの映像も公開した。その中でチーム内の絆を感じさせるシーンが注目されている。

チュニジア戦直前、選手たちがロッカールームで準備を進めるなか、守護神のGK鈴木彩艶に近寄っていったのは、同じくGKの早川友基だ。ポジションを争うライバルでもある鈴木彩に対して「彩艶、頼むぞ。自信持って」と声をかけると、固い握手を交わしていた。

競争相手である前に仲間であるという、GKチームとしてのまとまりを感じるワンシーン。コメント欄では「早川が鈴木彩艶に頼むのいいなあ」「『彩艶、頼むぞ。自信持って』と伝える同じGKの早川にグッときた」「何気に早川が『頼むぞ、自信もって』って言えるのも凄いことだよ」「キーパー同士の熱い握手」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）