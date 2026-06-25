平手友梨奈が25歳に！ 欅坂46脱退から激変、タトゥーに結婚指輪もチラ見せのインスタをチェック
6月25日は女優・アーティストの平手友梨奈の25歳の誕生日。平手は欅坂46の第1期生で、1stシングル「サイレントマジョリティー」でセンターを務め、その後も数々の楽曲でセンターを担当。2020年には欅坂46を脱退し、ソロ活動を開始した。2022年のドラマ『六本木クラス』（テレビ朝日系）や2023年の『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）に出演し、女優としても活動。2026年2月には俳優の神尾楓珠と結婚し、話題を集めた。欅坂46の頃は黒髪でボブまたはショートカットのイメージが強かった平手。この記事ではグループ卒業以降、さまざまなファッションやヘアメイクで自身を表現する平手の投稿を振り返っていく。
【写真】青髪、金髪ロングヘア、左手薬指の指輪…欅坂46時代から印象激変の平手友梨奈
■タトゥー＆青髪
2025年3月に平手は自身のバックショットを投稿。鮮やかなブルーのヘアカラーで、背中の肩の部分にはリボンやクラウンなどのタトゥーが入っている。本物のタトゥーなのかタトゥーシールなのかは断言できないが、本ビジュアルは自身の楽曲「イニミニマイニモ」のもの。真っ白のフリルやリボンが特徴的な衣装で、平手は青髪をハーフツインにしていた。
このビジュアルにファンからは「背中きれい」「めっちゃくちゃかわいい」「美しくて格好いい」「後ろ姿だけでも優勝」などの声が集まっている。
■金髪＆ロングヘア
2025年11月には再びガラッとイメージを変え、金髪スタイルを披露。平手といえばボブやショートカットの印象が強いが、この投稿では肩よりも長いロングヘアスタイルだった。平手は「I’m human」と添えて、自身の横顔ショットを投稿した。このビジュアルは楽曲「I’m human」のもの。人間の孤独や葛藤をテーマにした楽曲で、平手が作詞を手掛けている。
ファンからは「美しい」「とってもとっても綺麗」「このビジュ好き」「お人形さんみたいな可愛さ」「ロングも可愛い」などの反響が寄せられた。
今年2月には「お似合いすぎる」イケメンと結婚
■神尾楓珠との2ショット
2026年2月、平手は神尾との結婚を連名で発表し「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」とコメント。それと同時に2ショットも公開した。神尾が前に立ち、平手が神尾の肩に顔を乗せているクールなショットで、2人ともりりしい表情を浮かべている。
ファンからは「鳥肌もの！ かっこいい」「お似合いすぎる」「びっくり」「叫びました」「なんて美しい夫婦なんだ」など驚きと祝福の声が数多く集まっている。
■ヌーディーなメイクの最新ショット
2026年5月、平手は「Kill or Kiss」と添え、ヌーディーなメイクのショットを投稿。平手は椅子に寄りかかる形で、アンニュイな表情を浮かべている。ヘアはオールバックの黒髪スタイル。「Kill or Kiss」は、テレビアニメ『マリッジトキシン』のオープニング主題歌でもある平手の楽曲。MVではアクションにも挑戦している。
クールでアンニュイな投稿に、ファンからは「カッコよすぎ」「写真集欲しい」「クール過ぎます」「美人」などの声が寄せられた。
■薬指の指輪＆タトゥー
2026年6月には、スタッフのアカウントが平手の動画を公開。平手は6月3日にソロ初のアルバム「無表情な表情」をリリース。現在ポップアップストアを開催中だ。動画は、平手がグッズにサインを書いているもので、左手の薬指には指輪がちらり。さらに、右腕の内側にはタトゥーらしきものも覗いている。
ファンからは「左の薬指が気になります」「タトゥー？」などの声が集まった。
引用：「平手友梨奈」Instagram（@im_yurinahirate）
「平手友梨奈 Music Staff」（@hirateyurina_music）
■タトゥー＆青髪
2025年3月に平手は自身のバックショットを投稿。鮮やかなブルーのヘアカラーで、背中の肩の部分にはリボンやクラウンなどのタトゥーが入っている。本物のタトゥーなのかタトゥーシールなのかは断言できないが、本ビジュアルは自身の楽曲「イニミニマイニモ」のもの。真っ白のフリルやリボンが特徴的な衣装で、平手は青髪をハーフツインにしていた。
このビジュアルにファンからは「背中きれい」「めっちゃくちゃかわいい」「美しくて格好いい」「後ろ姿だけでも優勝」などの声が集まっている。
■金髪＆ロングヘア
2025年11月には再びガラッとイメージを変え、金髪スタイルを披露。平手といえばボブやショートカットの印象が強いが、この投稿では肩よりも長いロングヘアスタイルだった。平手は「I’m human」と添えて、自身の横顔ショットを投稿した。このビジュアルは楽曲「I’m human」のもの。人間の孤独や葛藤をテーマにした楽曲で、平手が作詞を手掛けている。
ファンからは「美しい」「とってもとっても綺麗」「このビジュ好き」「お人形さんみたいな可愛さ」「ロングも可愛い」などの反響が寄せられた。
今年2月には「お似合いすぎる」イケメンと結婚
■神尾楓珠との2ショット
2026年2月、平手は神尾との結婚を連名で発表し「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」とコメント。それと同時に2ショットも公開した。神尾が前に立ち、平手が神尾の肩に顔を乗せているクールなショットで、2人ともりりしい表情を浮かべている。
ファンからは「鳥肌もの！ かっこいい」「お似合いすぎる」「びっくり」「叫びました」「なんて美しい夫婦なんだ」など驚きと祝福の声が数多く集まっている。
■ヌーディーなメイクの最新ショット
2026年5月、平手は「Kill or Kiss」と添え、ヌーディーなメイクのショットを投稿。平手は椅子に寄りかかる形で、アンニュイな表情を浮かべている。ヘアはオールバックの黒髪スタイル。「Kill or Kiss」は、テレビアニメ『マリッジトキシン』のオープニング主題歌でもある平手の楽曲。MVではアクションにも挑戦している。
クールでアンニュイな投稿に、ファンからは「カッコよすぎ」「写真集欲しい」「クール過ぎます」「美人」などの声が寄せられた。
■薬指の指輪＆タトゥー
2026年6月には、スタッフのアカウントが平手の動画を公開。平手は6月3日にソロ初のアルバム「無表情な表情」をリリース。現在ポップアップストアを開催中だ。動画は、平手がグッズにサインを書いているもので、左手の薬指には指輪がちらり。さらに、右腕の内側にはタトゥーらしきものも覗いている。
ファンからは「左の薬指が気になります」「タトゥー？」などの声が集まった。
引用：「平手友梨奈」Instagram（@im_yurinahirate）
「平手友梨奈 Music Staff」（@hirateyurina_music）