香取慎吾主演『高校生家族』ティザービジュアル解禁 “高校生家族”誕生の瞬間を描く特報も
香取慎吾が主演する映画『高校生家族』より、“高校生家族”誕生の瞬間を描く特報映像が、ティザービジュアル、チラシデザインと共に解禁された。
【動画】『高校生家族』特報映像
仲間りょうの同名漫画を瑠東東一郎監督、ヨーロッパ企画・上田誠の脚本により実写化する本作は、前代未聞の“高校生家族”が巻き起こす、笑いあり、青春あり、家族愛ありの青春フルスロットルなエンターテインメント。
ティザービジュアルでは、青空の下、「今日もみんなで学校へ行こう！」というコピーとともに、一郎（香取慎吾）、静香（仲里依紗）、光太郎（齋藤潤）、春香（永尾柚乃）、そしてゴメス（大福）が制服姿で学校へ向かう姿が切り取られている。
念願だった高校生活のスタートに胸を躍らせる一郎を先頭に、家谷家の面々がそれぞれの青春へ向かって走り出す、爽快感あふれるビジュアルで、家族全員が高校生という前代未聞の設定と、笑いと青春に満ちた波乱万丈なスクールライフの幕開けを予感させる。
特報映像では、本編映像が初公開。高校入学に胸を躍らせる光太郎の前で、父・一郎が「今日から父さんも高校生だ」と衝撃の一言を放つところから幕を開ける。さらに「母さんも」「私も今日から高校生だから」「ナーン！」と、母・静香、妹・春香、そしてペットのゴメスまでもが次々と高校入学宣言。光太郎と共に家族全員が同じ高校へ通うことになった、前代未聞の“高校生家族”誕生の瞬間がついに映像で明かされる。
さらに、「年齢を理由にしたくないんだ！！！」と魂の叫びをあげる体操着姿の父・一郎を皮切りに、家谷家全員が全力で青春を満喫する姿が次々と映し出される。そんな中でもひときわ目をひくのがラストの一郎のバンド姿。いったい全体どんな展開を経て、ステージに立つことになったのか？
表はティザービジュアルが施されているチラシの裏面デザインも解禁。父・一郎、母・静香、息子・光太郎、妹・春香、そして猫のゴメスまで、家族全員のプロフィルが公開され、全員が同じ1年3組に所属していることに加え、それぞれが部活動にも所属していることが明らかに。バレー部の一郎、野球部の静香、テニス部の光太郎、将棋部の春香、美術部（モデル）のゴメス―。家族全員が高校生として青春を全力で楽しむ姿を予感させる、ポップで賑やかなビジュアルとなっている。
映画『高校生家族』は、2027年1月8日より全国公開。
【動画】『高校生家族』特報映像
仲間りょうの同名漫画を瑠東東一郎監督、ヨーロッパ企画・上田誠の脚本により実写化する本作は、前代未聞の“高校生家族”が巻き起こす、笑いあり、青春あり、家族愛ありの青春フルスロットルなエンターテインメント。
ティザービジュアルでは、青空の下、「今日もみんなで学校へ行こう！」というコピーとともに、一郎（香取慎吾）、静香（仲里依紗）、光太郎（齋藤潤）、春香（永尾柚乃）、そしてゴメス（大福）が制服姿で学校へ向かう姿が切り取られている。
特報映像では、本編映像が初公開。高校入学に胸を躍らせる光太郎の前で、父・一郎が「今日から父さんも高校生だ」と衝撃の一言を放つところから幕を開ける。さらに「母さんも」「私も今日から高校生だから」「ナーン！」と、母・静香、妹・春香、そしてペットのゴメスまでもが次々と高校入学宣言。光太郎と共に家族全員が同じ高校へ通うことになった、前代未聞の“高校生家族”誕生の瞬間がついに映像で明かされる。
さらに、「年齢を理由にしたくないんだ！！！」と魂の叫びをあげる体操着姿の父・一郎を皮切りに、家谷家全員が全力で青春を満喫する姿が次々と映し出される。そんな中でもひときわ目をひくのがラストの一郎のバンド姿。いったい全体どんな展開を経て、ステージに立つことになったのか？
表はティザービジュアルが施されているチラシの裏面デザインも解禁。父・一郎、母・静香、息子・光太郎、妹・春香、そして猫のゴメスまで、家族全員のプロフィルが公開され、全員が同じ1年3組に所属していることに加え、それぞれが部活動にも所属していることが明らかに。バレー部の一郎、野球部の静香、テニス部の光太郎、将棋部の春香、美術部（モデル）のゴメス―。家族全員が高校生として青春を全力で楽しむ姿を予感させる、ポップで賑やかなビジュアルとなっている。
映画『高校生家族』は、2027年1月8日より全国公開。