今夜「Mリーグ」ドラフト！ ネクスト“Mリーガー”有力候補をチェック
いよいよ本日18時より、麻雀の最高峰リーグ「Mリーグ」の新たな選手が決定する「Ｍリーグ2026-27」ドラフト会議がABEMA麻雀チャンネルにて生放送される。今年のドラフトでは（指名順に）KADOKAWAサクラナイツ、U-NEXT Pirates、セガサミーフェニックスと、優勝経験のある3チームがそれぞれ1選手を指名し、新たに3人のMリーガーが誕生することが確定している。今回はそんなドラフトで指名される可能性がある注目のプロたちを、3つのカテゴリに分けて紹介する！（なお以下、日本プロ麻雀連盟は連盟、最高位戦日本プロ麻雀協会は最高位戦、日本プロ麻雀協会は協会、麻将連合は連合と表記する）
【写真】この中から選ばれるかも!? ネクスト“Mリーガー”候補たち
■ ほぼ確実!? 各団体タイトルホルダーたち
まず選ばれる可能性が高いのが、各団体の主要タイトルホルダーたち。近年も最高位（最高位戦の最高峰タイトル）経験のある竹内元太、醍醐大、石井一馬や、雀王（協会の最高峰タイトル）経験のある浅井堂岐、協会の永世女流雀王・逢川恵夢、鳳凰位（連盟の最高峰タイトル）経験のあるHIRO柴田などが、実力を買われて続々とMの舞台へと上がっている。今回選手を指名する3チームは、昨シーズン低迷しており、巻き返しのためにも今脂が乗りに乗った即戦力を選ぶ可能性が高い。
今最もMリーグに近いと目されている一人が、最高位戦の現最高位・牧野伸彦だ。局面に応じた最適解が選べる柔軟な雀風でかねてより評価が高かった牧野は、プロ入り12年目の昨年、自団体の最高峰タイトルを戴冠した。これまで関西で活動していたが、現在は関東に拠点を移しており、Mリーグに選ばれる準備も万全？
もう1人、雀王になった西村雄一郎も有力だ。昨季、雀王戦A1リーグに昇級すると即決定戦に進出し、3連覇を狙うPirates・仲林圭らを退け初戴冠。さらにその後、麻雀アプリ「天鳳」の殿堂入り的な位置づけであり、これまで約20年の歴史で20数アカウントしか成しとげていない「天鳳位」へ昇段。競技麻雀に続きネット麻雀でも強者の称号を手にしている。
“オールドルーキーの活躍が見たい”というファンの間で期待されているのが、連合の現代表も務める忍田幸夫だ。一昨年より「Mリーグ」の解説でのおっとりした口調、キャラクターでも人気の忍田だが、麻雀プレイヤーとしての実績は折り紙付き。自団体の最高峰タイトル・将王を6期獲得し、史上初の「永世将王」の称号を手にした。現在62歳で、Mリーグ入りが叶えば即、最高齢プレイヤーとなる。
そのほかでは、竹書房が主催する麻雀日本一決定戦「麻雀最強戦」で前人未到の3連覇を成しとげた桑田憲汰（連盟）も虎視眈々と「Mリーグ」入りを狙っている。なお、奇しくもここまで紹介した面々は、現在開催中の「Mリーグ」オフシーズン企画の個人タイトル戦「Mトーナメント」に出場している。この中の最低でも誰か1人は、9月からの「Mリーグ」でも闘牌しているはず!?
元Mリーガーや芸能人プロ雀士が呼ばれる可能性も!?
■ Mリーグ復帰組の可能性は？
昨年のドラフト会議では、元フェニックスの東城りお（連盟）がBEAST Xに指名され、「Mリーグ」復帰を果たしている。いくら実績があるプロでも、「Mリーグ」という特別な舞台では苦戦するケースも少なくない。そこで、すでにMの舞台を踏んでいる経験者を指名するチームがあってもおかしくない。
中でも現在注目をされているのが、元フェニックスの選手で監督も経験した近藤誠一（最高位戦）だ。自団体のタイトル最高位を4度獲得し、Mリーグでも人気の近藤だったが、体調不良を理由に選手として一度は退き、監督としてチームを初優勝へ導いた。現在は体調も回復し、Mの舞台への復帰に意欲を見せている。「Mトーナメント」にも出場中で、先日の1回戦で役満・四暗刻を和了って逆転トップ通過を決めた。その魅せる麻雀は“「Mリーグ」に必要”という声がいまも根強い。
そのほかにも、かねてより「Mリーグ」復帰への思いを公言する元赤坂ドリブンズの“ずんたん”こと村上淳（最高位戦）は、自団体の最上位A1リーグで毎年活躍しており、その実力を買われて復帰してもおかしくない。
一方女流では、十段位や女流桜花・計4期をはじめ多数のタイトル数を誇り、“女流最強”の呼び声も高い元フェニックスの魚谷侑未（連盟）のM復帰を待ちわびるファンも多い。
また、昨季の内川幸太郎（連盟）と同じように、所属チームを去った翌シーズンに即別のチームに獲得される、というケースが生まれる可能性もゼロではない。今季で契約満了になったPiratesの小林剛（連合）や、フェニックスの堂岐は、退団の際のコメントでM復帰への意欲を見せており、別のチームに拾われ、来季古巣の前に立ちはだかるドラマが見られるかもしれない。
■ 大穴！？ 次なる芸能人Mリーガー誕生はあるか
麻雀の真剣勝負の舞台であるとともに、麻雀の普及という大きなミッションを掲げている「Mリーグ」。リーグ創設時には、かねてより芸能界で有数の麻雀好きとして知られていた人気俳優の萩原聖人（連盟）がドラフト指名されて注目を集めた。近年では、元乃木坂46というトップアイドル中のトップアイドルだった中田花奈（連盟）が指名を受けた。BEAST X（当時はBEAST Japanext）の監督は、中田の「発信力」を指名した一因に上げていた。まだまだ発展途上の麻雀界の人気拡大のため、影響力、発信力のある芸能人が選ばれる可能性もゼロではない。
「Mリーグ」効果もあってか、近年は芸能人、有名人が続々と各団体のプロ試験を受け、プロデビューを飾っている。一例をあげれば、女優として活躍するほか、これまでに7冊の写真集をリリースしてグラビアアイドルとしても人気を誇っている佐野ひなこは、2024年に最高位戦に入会している。
そのほか、かつて人気アイドルグループ・KAT-TUNのメンバーだった田口淳之介は、2022年3月に協会のプロテストに合格し、プロ雀士デビュー。かねてより「Mリーグ」入りを目標に掲げている。
本日18時、新たに3人のMリーガーの物語がスタートする。
（文・神尾祐介）
「Ｍリーグ2026-27」ドラフト会議はABEMA麻雀チャンネルで25日18時配信。
■ ほぼ確実!? 各団体タイトルホルダーたち
まず選ばれる可能性が高いのが、各団体の主要タイトルホルダーたち。近年も最高位（最高位戦の最高峰タイトル）経験のある竹内元太、醍醐大、石井一馬や、雀王（協会の最高峰タイトル）経験のある浅井堂岐、協会の永世女流雀王・逢川恵夢、鳳凰位（連盟の最高峰タイトル）経験のあるHIRO柴田などが、実力を買われて続々とMの舞台へと上がっている。今回選手を指名する3チームは、昨シーズン低迷しており、巻き返しのためにも今脂が乗りに乗った即戦力を選ぶ可能性が高い。
今最もMリーグに近いと目されている一人が、最高位戦の現最高位・牧野伸彦だ。局面に応じた最適解が選べる柔軟な雀風でかねてより評価が高かった牧野は、プロ入り12年目の昨年、自団体の最高峰タイトルを戴冠した。これまで関西で活動していたが、現在は関東に拠点を移しており、Mリーグに選ばれる準備も万全？
もう1人、雀王になった西村雄一郎も有力だ。昨季、雀王戦A1リーグに昇級すると即決定戦に進出し、3連覇を狙うPirates・仲林圭らを退け初戴冠。さらにその後、麻雀アプリ「天鳳」の殿堂入り的な位置づけであり、これまで約20年の歴史で20数アカウントしか成しとげていない「天鳳位」へ昇段。競技麻雀に続きネット麻雀でも強者の称号を手にしている。
“オールドルーキーの活躍が見たい”というファンの間で期待されているのが、連合の現代表も務める忍田幸夫だ。一昨年より「Mリーグ」の解説でのおっとりした口調、キャラクターでも人気の忍田だが、麻雀プレイヤーとしての実績は折り紙付き。自団体の最高峰タイトル・将王を6期獲得し、史上初の「永世将王」の称号を手にした。現在62歳で、Mリーグ入りが叶えば即、最高齢プレイヤーとなる。
そのほかでは、竹書房が主催する麻雀日本一決定戦「麻雀最強戦」で前人未到の3連覇を成しとげた桑田憲汰（連盟）も虎視眈々と「Mリーグ」入りを狙っている。なお、奇しくもここまで紹介した面々は、現在開催中の「Mリーグ」オフシーズン企画の個人タイトル戦「Mトーナメント」に出場している。この中の最低でも誰か1人は、9月からの「Mリーグ」でも闘牌しているはず!?
元Mリーガーや芸能人プロ雀士が呼ばれる可能性も!?
■ Mリーグ復帰組の可能性は？
昨年のドラフト会議では、元フェニックスの東城りお（連盟）がBEAST Xに指名され、「Mリーグ」復帰を果たしている。いくら実績があるプロでも、「Mリーグ」という特別な舞台では苦戦するケースも少なくない。そこで、すでにMの舞台を踏んでいる経験者を指名するチームがあってもおかしくない。
中でも現在注目をされているのが、元フェニックスの選手で監督も経験した近藤誠一（最高位戦）だ。自団体のタイトル最高位を4度獲得し、Mリーグでも人気の近藤だったが、体調不良を理由に選手として一度は退き、監督としてチームを初優勝へ導いた。現在は体調も回復し、Mの舞台への復帰に意欲を見せている。「Mトーナメント」にも出場中で、先日の1回戦で役満・四暗刻を和了って逆転トップ通過を決めた。その魅せる麻雀は“「Mリーグ」に必要”という声がいまも根強い。
そのほかにも、かねてより「Mリーグ」復帰への思いを公言する元赤坂ドリブンズの“ずんたん”こと村上淳（最高位戦）は、自団体の最上位A1リーグで毎年活躍しており、その実力を買われて復帰してもおかしくない。
一方女流では、十段位や女流桜花・計4期をはじめ多数のタイトル数を誇り、“女流最強”の呼び声も高い元フェニックスの魚谷侑未（連盟）のM復帰を待ちわびるファンも多い。
また、昨季の内川幸太郎（連盟）と同じように、所属チームを去った翌シーズンに即別のチームに獲得される、というケースが生まれる可能性もゼロではない。今季で契約満了になったPiratesの小林剛（連合）や、フェニックスの堂岐は、退団の際のコメントでM復帰への意欲を見せており、別のチームに拾われ、来季古巣の前に立ちはだかるドラマが見られるかもしれない。
■ 大穴！？ 次なる芸能人Mリーガー誕生はあるか
麻雀の真剣勝負の舞台であるとともに、麻雀の普及という大きなミッションを掲げている「Mリーグ」。リーグ創設時には、かねてより芸能界で有数の麻雀好きとして知られていた人気俳優の萩原聖人（連盟）がドラフト指名されて注目を集めた。近年では、元乃木坂46というトップアイドル中のトップアイドルだった中田花奈（連盟）が指名を受けた。BEAST X（当時はBEAST Japanext）の監督は、中田の「発信力」を指名した一因に上げていた。まだまだ発展途上の麻雀界の人気拡大のため、影響力、発信力のある芸能人が選ばれる可能性もゼロではない。
「Mリーグ」効果もあってか、近年は芸能人、有名人が続々と各団体のプロ試験を受け、プロデビューを飾っている。一例をあげれば、女優として活躍するほか、これまでに7冊の写真集をリリースしてグラビアアイドルとしても人気を誇っている佐野ひなこは、2024年に最高位戦に入会している。
そのほか、かつて人気アイドルグループ・KAT-TUNのメンバーだった田口淳之介は、2022年3月に協会のプロテストに合格し、プロ雀士デビュー。かねてより「Mリーグ」入りを目標に掲げている。
本日18時、新たに3人のMリーガーの物語がスタートする。
（文・神尾祐介）
「Ｍリーグ2026-27」ドラフト会議はABEMA麻雀チャンネルで25日18時配信。