俳優の宮内洋がタイで開催した誕生日イベントで、タイ王室への気遣いを見せて現地で感謝されていたことが24日までにスタッフがブログで明らかにした。



【写真】79歳の誕生日を迎えた仮面ライダーV3の宮内洋がカッコよ

14日に79歳の誕生日を迎えた宮内。13日には初のタイでのファンミーティングを開催した。宮内といえば「仮面ライダーV3」「快傑ズバット」の主人公、「秘密戦隊ゴレンジャー」のアオレンジャー、「ジャッカー電撃隊」など1970年代の特撮ヒーローの代名詞的存在。世界中で根強い人気を誇る。



宮内がバンコクに到着したのは、12日深夜。翌13日午前中にリハーサルを行い、昼から本番というハードスケジュールだった。おりしもバンコク到着寸前にタイのワチラロンコン国王の長女パッチャラキティヤパー王女が47歳で逝去。王女は犬の訓練中に突然倒れて以来、3年半昏睡状態で入院していた。



逝去により12日から15日間、国旗の半旗掲揚と公務員の服喪を実施。スタッフによれば「沿道は酷暑の長時間、王女様を宮殿までお送りする隊列を見送る喪服の国民で埋め尽くされ、とてもデリケートな状況」だったという。



そんななかでのイベントを開催だっただけに、宮内も「ステージ冒頭でそのお話に触れ、弔意を表した」という。すると「タイのファンの皆様からは感謝と共感のお声が上がりました」と明かしていた。



青いシャツに白のベストとパンツというV3の風見志郎の格好で登場した79歳の宮内は、年齢を感じさせず背中がピシッと伸び、ポーズを次々と繰り出した。またファンミでは誕生日ディナーや一人ひとり個室でのサイン会など、ファンにとってはたまらない時間に。昨年末の台湾、今年なってからも2月の香港に次いで、2度目の海外ミーティングだったが、 「実は他にも海外からオファーが沢山来ているのですが治安や情勢などの問題もあり、全てをクリアするのは難しいことも・・・」と現在の状況を明かしている。



宮内は東映12期ニューフェース。1969年「ああ忠臣蔵」でデビュー。その後「キイハンター」のレギュラーに抜擢され、アクション俳優として注目を浴び、「仮面ライダーV3」の主演で一躍ヒーローに。調理師免許を持つという意外な一面も。2008年には「閉塞性動脈硬化症」で、人工血管に置き換える8時間に及ぶ大手術を受けている。



（よろず～ニュース編集部）