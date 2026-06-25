お笑いコンビ「すてきなひととき」の、ろぱ仔(36)が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新。結婚していたことと離婚したことを同時に報告した。



【写真】幸せ写真から一転…セピア色の離婚報告

ろぱ仔は「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と第1弾を投下。間髪入れずに「【ご報告 その2】 今年の4月に離婚しました」と既に離婚していることも公表。「くぅ～!!! 人生っておもしれ～!!!」と記し、「これといって活動に差し障りはありませんが バツイチぱこちゃんをよろしくね」とつづった。



インスタグラムでは「色々ありますが一つ言えることはあまり落ち込んでおりません」と心情も。さらに「元夫とは長い付き合いだったので嬉しいことも悲しいことも山ほどありましたが心の底から本当に感謝しております」と思いを記し、「お互い離れてより良い人生になればと思っております」と前を向く。「お笑いもプライベートも楽しくやってくのでバツイチぱこちゃんをよろしくね」とファンに呼びかけた。



インスタグラムの投稿には、1枚目に「2025年7月に結婚しました」の文字が入った結婚指輪を見せるカラーの幸せショットを掲載。2枚目には「2026年4月に離婚しました」と1枚目と同じ構図ながら色あせた写真を載せた。



すてきなひとときはろぱ仔と岩佐、サンミュージック所属の男女お笑いコンビ。2025年に旧コンビ名「下町ミュンスター」から現在のコンビ名に改名している。



（よろず～ニュース編集部）