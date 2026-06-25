3.2m幅で柄ズレゼロの超大判壁紙！ 「インプリミフリース ワイド」

記事ポイント 幅3.2mの超大判サイズで最大3m×10mの壁面を1枚のシートでカバーできますパルプ主成分のフリース素材が不燃材料認定とFSC認証を取得していますプリセットデザインとフルオーダーに対応し、専門チームが全国で材工一体で施工します 幅3.2mの超大判サイズで最大3m×10mの壁面を1枚のシートでカバーできますパルプ主成分のフリース素材が不燃材料認定とFSC認証を取得していますプリセットデザインとフルオーダーに対応し、専門チームが全国で材工一体で施工します

ナガイは、フリース壁紙eterno(R)シリーズの新製品として、不燃認定を取得した壁紙用インクジェットメディア「インプリミフリース ワイド」を2026年6月11日に発売しました。

パルプを主成分としたフリース（不織布）を基材とし、3.2m幅という超大判サイズが最大の特徴です。

従来の壁紙施工で課題となっていたジョイント部分の柄ズレを、素材の特性から根本的に解消した製品です。

「インプリミフリース ワイド」

品番：IMPW-F01-Nサイズ：幅320cm × 長さ50m巻 / 厚さ330μm設計価格：140,800円/巻（税抜128,000円）販売形態：材工セット（印刷・施工込み）発売日：2026年6月11日対応エリア：全国不燃材料認定：NM-6066（国土交通大臣認定番号 MFN 3951 F☆☆☆☆）特許：第7741520号 / 第7436088号

「インプリミフリース ワイド」は、ナガイがフリース壁紙でこれまで培ってきたノウハウをデジタルプリント分野に展開した壁紙用インクジェットメディアです。

eterno(R)シリーズは塩化ビニルを使わない環境配慮型の内装材として多くの住宅や商業施設に採用されてきたシリーズで、「インプリミフリース ワイド」はそのデジタルプリント対応版にあたります。

意匠性と環境性能を両立させた内装材として、多様な空間演出に対応しています。

3.2m幅の超大判ロール

一般的な壁紙メディアの幅は1m程度で、大きな壁面を仕上げるには複数のロールを現場でつなぎ合わせる必要があります。

素材の伸縮や現場の下地状況などにより、つなぎ目に柄ズレが生じるという問題がありました。

「インプリミフリース ワイド」は幅3.2mの超大判サイズで、1本のロールが3m×10mまでの壁面を1枚のシートでカバーします。

縦方向の施工にも対応しており、一般的な高さの天井であれば床から天井まで1ロールで仕上げることが可能です。

10m×3mの大面積でも継ぎ目が発生せず、柄ズレのない美しい壁装が実現します。

向こう糊工法による大面積施工

従来の塩化ビニル（塩ビ）製インクジェットメディアは寸法安定性が低く、水分による伸縮が発生しやすい素材です。

施工時に糊付け機を通して裏面に糊を馴染ませる工程が必要で、糊付け機に通せる幅（1m以下）という物理的な制約が大判化の壁でした。

「インプリミフリース ワイド」のフリース素材は寸法安定性が非常に高く、水分を含んでもほとんど伸縮しません。

この特性により、事前の糊付け工程を一切排除し、壁面側に接着剤を塗布する「向こう糊」工法を採用できます。

施工現場での機械の制約がなくなったことで、3m×10mという規格外のサイズを1枚のシートで施工できるようになりました。

パルプ主成分の自然素材と不燃・FSC認証

本製品はパルプ等の自然素材を主原料とし、強化のためのポリエステルを加えた壁紙用フリース（不織布）です。

塩ビ系メディアと異なり、製造過程で可塑剤を使用していないため、人や環境にやさしい安全性の高い環境壁紙です。

特許取得の独自製法で不燃材料認定（NM-6066）を取得しており、商業施設・病院・ホテル・レストラン・一般住宅など幅広い空間で使えます。

主原料のパルプはFSC(R)認証材および管理された供給源から作られており、責任ある森林管理の国際規格に対応した製品です。

全国対応の専門チームによる施工

「インプリミフリース ワイド」は材工セットでの販売で、専門チームが現場に合わせて施工します。

印刷にはHP3600ラテックスを使用し、高精細なプリントで美しい空間演出が可能です。

自然素材ならではの優しい風合いが、上質な空間を表現します。

施工対応エリアは全国です。

施工の様子

「向こう糊」工法では、壁紙の裏面ではなく壁面側に接着剤を塗布してから大判シートを貼り付けます。

糊付け機を通す工程が不要なため、3.2m幅の大判シートをそのまま壁面に施工できます。

ジョイントが発生しないことで、柄の連続性を保ったまま壁一面に大きなデザインを仕上げることが可能です。

プリセットデザインとフルオーダー

「インプリミフリース ワイド」は迫力のあるプリセットデザインを多数揃えています。

インテリアに合わせて最適なデザインを選べます。

フルオーダーやデザイン入稿にも対応しており、壁紙として制作することも可能です。

幅3.2mの1枚施工で継ぎ目のない壁面が仕上がり、高精細なプリントと自然素材の風合いが上質な空間演出を実現します。

不燃材料認定を取得しているため、防火規制が求められる病院やホテルなどの空間でも採用できます。

「インプリミフリース ワイド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「インプリミフリース ワイド」のサイズと価格は？

A. 幅320cm、長さ50m巻、厚さ330μmで、設計価格は1巻140,800円（税抜128,000円）です。

材工セットでの販売となっており、印刷と施工が含まれます。

Q. 不燃材料認定はどのような空間で使用できますか？

A. 国土交通大臣認定番号MFN 3951の不燃材料認定（NM-6066）を取得しており、商業施設・病院・ホテル・レストラン・一般住宅など様々な空間で使用できます。

Q. フルオーダーでのデザイン制作は可能ですか？

A. フルオーダーとデザイン入稿に対応しています。

プリセットデザインから選ぶほか、デザインを入稿して壁紙を制作することも可能です。

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