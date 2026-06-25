ピングーとはぴだんぶいが初コラボ！ 「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」

記事ポイント ピングー×はぴだんぶい初コラボ、夏かき氷テーマの限定グッズ販売ラフォーレ原宿5Fで6月24日〜7月6日開催2,200円以上購入でホログラムステッカープレゼント ピングー×はぴだんぶい初コラボ、夏かき氷テーマの限定グッズ販売ラフォーレ原宿5Fで6月24日〜7月6日開催2,200円以上購入でホログラムステッカープレゼント

ソニー・クリエイティブプロダクツとサンリオが、人気キャラクター「ピングー」と男のコキャラクターユニット「はぴだんぶい」の初コラボレーションを実施します。

2026年6月24日からラフォーレ原宿でPOP UP STOREが開幕し、夏らしいかき氷をテーマにしたコラボグッズとカフェ限定メニューが同時に登場します。

「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」

開催場所：ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE開催期間：2026年6月24日(水)〜2026年7月6日(月)所在地：東京都渋谷区神宮前1-11-6最寄り駅：東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩1分 / JR山手線「原宿駅」徒歩3分

「ピングー」はスイスの映像作家オットマー・グットマンが生み出したストップモーション・アニメーションで、1980年のテストフィルム制作から2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちのあたたかでユーモアある物語が世界中で親しまれています。

「はぴだんぶい」はサンリオのキャラクターユニットで、ポチャッコ・タキシードサム・けろけろけろっぴ・バッドばつ丸・ハンギョドン・あひるのペックルの6人で構成されます。

「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”！」をスローガンに活動しており、2025年に結成5周年を迎えました。

コラボレーションの経緯とデザインテーマ

今回のコラボレーションは、過去に実現した「ピングー×タキシードサム」のコラボがきっかけです。

タキシードサムのお友だちである「はぴだんぶい」のメンバーともなかよくなり、ついにユニット全体とのコラボレーションが実現しました。

デザインは夏らしいかき氷をテーマにしており、ピングーとはぴだんぶいの6人が色とりどりの夏の装いで描かれています。

各種コラボレーショングッズ

販売場所：ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE販売期間：2026年6月24日(水)〜2026年7月6日(月)特典：税込2,200円以上の購入でホログラムステッカー1枚をプレゼント

5F MAKE THE STAGEでは、かき氷テーマのコラボレーショングッズが初登場します。

グッズはピングーとはぴだんぶいの両キャラクターが揃ったデザインで、夏らしいカラーリングが特徴です。

税込2,200円以上の購入でホログラムステッカー1枚のプレゼントも用意されています。

コラボレーションマスコット

「ピングー×はぴだんぶい」の各キャラクターをデザインしたマスコットが、POP UP STOREにて先行発売。

ピングーとはぴだんぶい6人それぞれのマスコットが揃い、お気に入りのキャラクターを手元に置くことができます。

先行販売のため、ラフォーレ原宿の会場でのみ入手できます。

“KAKIGORI PARTY” イベントビジュアル

POP UP STOREのテーマは「KAKIGORI PARTY」、夏のかき氷パーティをイメージした世界観で会場が彩られます。

ピングーとはぴだんぶいメンバーが一堂に会したビジュアルが会場を飾り、フォトスポットとしても楽しめます。

コラボレーション初回ならではの特別なイベント空間になっています。

MILK MILK MILK! カフェ限定メニュー

開催場所：ラフォーレ原宿 2F MILK MILK MILK!開催期間：2026年6月24日(水)〜2026年7月6日(月)特典：メニュー・グッズ対象に税込1,500円以上の利用で限定ポストカード1枚をプレゼント

ラフォーレ原宿2F MILK MILK MILK!では、「ピングーのごきげんミルクボトル」「ピングーのひんやりスムージー」「ピンガのトリプルポップサンデー」の3種類の限定メニューを販売します。

「ピングーのひんやりスムージー」はコラボテーマのかき氷に通じる冷たいドリンクで、夏の暑い時期にぴったりな一品です。

「ピンガのトリプルポップサンデー」はピングーの妹キャラクター「ピンガ」をイメージしたサンデーで、ボリュームある見た目が特徴です。

カフェ限定グッズ

MILK MILK MILK!では、カフェ専用の限定グッズも発売されます。

5Fのコラボグッズとは別ラインナップで、カフェ会場でしか手に入らないアイテムです。

メニューとグッズを合わせて税込1,500円以上利用すると、限定ポストカード1枚のプレゼントも受け取れます。

ピングーとはぴだんぶいのコラボが初めて実現した夏のポップアップ、グッズもカフェメニューもかき氷をテーマに統一された世界観で楽しめます。

「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」の紹介でした。

よくある質問

Q. POP UP STOREとカフェはどちらも同じ期間に開催されますか？

A. どちらも2026年6月24日(水)〜2026年7月6日(月)の開催です。

5F MAKE THE STAGEのPOP UP STOREと、2F MILK MILK MILK!のカフェコラボが同時に楽しめます。

Q. コラボレーションマスコットはどこで購入できますか？

A. ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGEのPOP UP STOREで先行発売されます。

ピングーとはぴだんぶい各キャラクターのマスコットが揃っています。

Q. ホログラムステッカーのプレゼントはどのように受け取れますか？

A. 5F MAKE THE STAGEにて税込2,200円以上のグッズ購入でホログラムステッカー1枚がプレゼントされます。

カフェの2F MILK MILK MILK!では、メニュー・グッズ対象に税込1,500円以上の利用で限定ポストカード1枚が別途プレゼントされます。

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