初出店7店舗を含む約60店舗の東北グルメが池袋へ！ 「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」

記事ポイント 山形・宮城・岩手の約60店舗が集結（初出店7店舗）岩手県産ブルーベリーや「紅王」など旬フルーツの東武限定ひんやりスイーツ三陸産鮑まるごと弁当・米沢牛ステーキ弁当など数量限定の実演グルメ 山形・宮城・岩手の約60店舗が集結（初出店7店舗）岩手県産ブルーベリーや「紅王」など旬フルーツの東武限定ひんやりスイーツ三陸産鮑まるごと弁当・米沢牛ステーキ弁当など数量限定の実演グルメ

東武百貨店池袋本店は、2026年6月24日（水）から29日（月）までの6日間、8階催事場で「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」を開催します。

初出店7店舗を含む約60店舗が集結し、旬のフルーツを使ったひんやりスイーツや出来たての実演グルメが一堂に揃います。

注目は旬のフルーツや名産品を使った冷たいパフェやスムージー。

三陸産鮑をまるごと乗せた豪華海鮮弁当や米沢牛を使ったボリューム満点の肉弁当など、会場で仕上げる実演グルメも展開されます。

「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」

開催期間：2026年6月24日（水）〜29日（月）場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約275坪）営業時間：午前10時〜午後7時（イートインのラストオーダーは閉場30分前）店舗数：約60店舗（うち初出店7店舗）価格表示：消費税込み（イートインは消費税率10%）

東武百貨店池袋本店は1962年に池袋駅直結のターミナルデパートとして開業した関東最大級の百貨店で、8階催事場での地方物産展は定番の集客イベントとして知られています。

「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」は東北3県の名産品と旬の食材を集めたフードイベントです。

梅雨の季節にぴったりのひんやりスイーツと、会場で仕上げる実演グルメが揃っています。

東武百貨店限定品も複数登場し、他では味わえないメニューも見逃せません。

数量限定の実演弁当は各日の販売数が決まっているため、早めの来場が購入のカギとなります。

「東北ドリッパーズ」

商品名：「初夏の岩手県産ブルーベリーサンデー」（東武限定）価格：イートイン980円（1個）産地：岩手県産ブルーベリー使用

岩手の東北ドリッパーズが手がけるのは、岩手県産ブルーベリーの甘酸っぱさを引き立てるクランブルやヨーグルト、ソフトクリームを合わせた旬のサンデーです。

ブルーベリーの酸味とクランブルのざくっとした食感、なめらかなソフトクリームが一体になった東武限定品。

旬の短い岩手産ブルーベリーを初夏のタイミングで池袋で味わえます。

「高橋フルーツランド」

商品名：「やまがた紅王と紅秀峰パフェ」（東武限定）価格：イートイン1,650円（1個）使用素材：山形新品種「紅王」「紅秀峰」

山形の高橋フルーツランドからは、山形の新品種さくらんぼ「紅王」と「紅秀峰」を使ったパフェが東武限定で登場します。

「紅王」は大玉で酸味が少ないのが特徴の新品種。

「紅秀峰」とともにクリームにも使用しており、さくらんぼの風味がパフェ全体に重なる一品です。

「カフェレストラングランロック」

商品名：「さくらモンブランパフェ」価格：イートイン1,480円（1個）

山形のカフェレストラングランロックが提供する「さくらモンブランパフェ」は、初夏だけの特別な味わいです。

大粒さくらんぼとさくら香るクリームが重なる組み合わせで、ソースによると「贅沢なハーモニー」と表現される仕上がり。

6月の会期中のみ池袋で食べられる季節限定のパフェです。

「マルタの果汁工場 田所食品」

商品名：「シャインマスカットスムージー」 イートイン700円（1杯）商品名：「ピオーネスムージー」 イートイン500円（1杯）

宮城のマルタの果汁工場 田所食品は、大正7年創業のぶどう農家が自社農園のぶどうを丸ごとクラッシュして作る贅沢スムージーを2種類展開します。

シャインマスカットをそのまま閉じ込めた700円のスムージーと、ピオーネの500円スムージーが揃い、梅雨の蒸し暑さをひんやりと和らげる一杯です。

長年ぶどう農家として培った自社農園の素材を丸ごと使う製法が特徴です。

「歌津小太郎」

商品名：「鮑まるごと贅沢弁当」（東武限定・実演）価格：2,970円（1折）販売数：各日販売予定50点産地：三陸産鮑使用

宮城の歌津小太郎が会場で実演仕上げる「鮑まるごと贅沢弁当」は、三陸産鮑をまるごと乗せ、めかぶ漬を敷き詰めた東武限定の一折です。

鮑のぷりっとした食感とめかぶ漬の磯の風味が重なります。

各日50点の数量限定で、出来たての状態で受け取れる実演品です。

「網地島屋」

商品名：「豪華海鮮いなり」（実演）価格：1,998円（1折）販売数：各日販売予定30点使用素材：三陸産銀鮭・ウニ・カニなど8種類

宮城の網地島屋は、三陸産の銀鮭をはじめウニ・カニなど8種類の海鮮を使った「豪華海鮮いなり」を実演販売します。

店主自慢の8種類の海鮮が詰まった各日30点限定の一折。

三陸の豊かな海の幸が一度にいなりで味わえます。

「仙台味乃吉」

商品名：「仙台名物厚切り牛たんと仙台牛弁当」（東武限定・実演）価格：2,916円（1折）販売数：各日販売予定30点備考：牛たんは外国産使用

宮城の仙台味乃吉が実演で仕上げる東武限定弁当は、仙台名物の厚切り牛たんと仙台牛ステーキ・しぐれ煮が一折に収まった一品です。

厚切り牛たんのジューシーな食感と仙台牛ステーキの旨みが揃い、しぐれ煮の甘辛い風味が全体をまとめます。

各日30点の数量限定です。

「米沢 琥珀堂」

商品名：「米沢牛ステーキ＆牛串弁当」（東武限定・実演）価格：2,997円（1折）販売数：各日販売予定50点

山形の米沢 琥珀堂は、米沢牛のステーキと香ばしく焼き上げた牛串を組み合わせた東武限定の実演弁当を各日50点限定で販売します。

米沢牛ステーキのやわらかな肉質と、香ばしく仕上げた牛串の食感が一折に揃う贅沢な弁当。

実演で仕上げる出来たての状態で受け取れます。

「のら農園」

商品名：「さくらんぼサンド」（初出店）価格：1,751円（3個入）販売数：各日販売予定50点使用素材：山形県産ドライさくらんぼ、自家製産はえぬき米粉クッキー

今回初出店となる山形「のら農園」は、山形県産のドライさくらんぼを自家製産のはえぬき米粉クッキーでサンドした「さくらんぼサンド」を各日50点限定で販売します。

はえぬき米粉クッキーのさくっとした食感とドライさくらんぼの甘酸っぱさが重なる、お米にこだわった山形らしい一品です。

3個入りでまとめて持ち帰ることができます。

三陸産鮑や米沢牛の豪華実演弁当から、山形新品種さくらんぼのパフェや初夏限定のスムージーまで、東北の旬が一か所に集まる6日間です。

東武限定品や初出店の店舗も揃い、毎日異なる味わいを楽しめます。

「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」はいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年6月24日（水）から29日（月）までの6日間、東武百貨店池袋本店8階催事場（約275坪）で開催されます。

営業時間は午前10時から午後7時で、イートインのラストオーダーは閉場30分前です。

Q. 東武限定品はどの店舗から出ていますか？

A. 東北ドリッパーズの「初夏の岩手県産ブルーベリーサンデー」、高橋フルーツランドの「やまがた紅王と紅秀峰パフェ」、歌津小太郎の「鮑まるごと贅沢弁当」、仙台味乃吉の「仙台名物厚切り牛たんと仙台牛弁当」、米沢 琥珀堂の「米沢牛ステーキ＆牛串弁当」が東武限定品として出店します。

Q. 実演販売の弁当は各日何点限りですか？

A. 歌津小太郎の「鮑まるごと贅沢弁当」が各日50点、網地島屋の「豪華海鮮いなり」と仙台味乃吉の「仙台名物厚切り牛たんと仙台牛弁当」がそれぞれ各日30点、米沢 琥珀堂の「米沢牛ステーキ＆牛串弁当」が各日50点の数量限定です。

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