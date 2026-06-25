数年ぶりに復活したアメリカ製カート！ P.F.S. PARTS CENTER「BASKET CART」

記事ポイント 数年ぶりに復活したアメリカ製ショッピングカート「BASKET CART」廊下や部屋の隅に置きやすい、国内スーパーよりひとまわり小さいサイズP.F.S.ロゴ入りバスケット2個付き、スチールとプラスチック製 数年ぶりに復活したアメリカ製ショッピングカート「BASKET CART」廊下や部屋の隅に置きやすい、国内スーパーよりひとまわり小さいサイズP.F.S.ロゴ入りバスケット2個付き、スチールとプラスチック製

P.F.S. PARTS CENTERは、長らく品切れが続いていたアメリカ製ショッピングカート「BASKET CART」の再販を開始しました。

多くのお客さまの声を受け、数年ぶりの復活となります。

スチール製の無骨な佇まいをほぼそのままに、国内スーパーのカートよりひとまわり小さいサイズで日本の暮らしへ持ち込んだ一品で、洗濯物の運搬から台所のワゴン代わりまで幅広い用途に使えます。

P.F.S. PARTS CENTER「BASKET CART」

製品名：BASKET CART価格：\53,900（税込）素材：スチール、プラスチック原産国：アメリカ

P.F.S. PARTS CENTERは、東京・恵比寿を拠点に実店舗とオンラインショップを展開するインテリア・生活雑貨のブランドです。

アメリカ製の実用的な道具や生活用品をセレクトして提供するコンセプトショップとして知られており、「おしゃれな家具よりおしゃれな暮らし」をテーマに商品を展開しています。

「BASKET CART」は、アメリカのスーパーマーケットに並ぶ銀色のカートをその原型のままに、日本の暮らしへ持ち込んだ一品です。

機能がそのまま形になったような無骨な佇まいが持ち味で、国内のスーパーで見るものよりひとまわり小さい作りになっています。

長らく品切れが続いていましたが、多くのお客さまの声を受けて数年ぶりに再販となりました。

P.F.S. PARTS CENTERのロゴをプリントしたバスケットが2つセットになっています。

食材のストックにも

「BASKET CART」は食材のストックにも活用できます。

そのまま台所のワゴン代わりにして置けるサイズ感で、キッチン周りの収納として日常的に活躍します。

ショッピングカートという形はそのままに、暮らしの中のさまざまな場面へ自然な溶け込みが期待できます。

隙間にピッタリなサイズ

国内のスーパーで見るカートよりひとまわり小さい作りで、廊下の壁沿いや家具のわずかな隙間にも収まるコンパクトさ。

廊下で押してもぶつからないサイズのため、間取りを問わず取り回しが利きます。

部屋の隅に置いても圧迫感がなく、住まいの中でじゃまにならない存在感です。

シルエットの美しさ

アメリカのスーパーマーケットに並ぶ銀色のカートには、機能がそのまま形になったような美しさがあります。

「BASKET CART」はその無骨な佇まいをほぼそのままに、日本の暮らしへ持ち込んでいます。

スチールとプラスチックで作られたシンプルなシルエットは、生活空間に置いても違和感がありません。

2-tier

バスケットは2段の構造で、P.F.S. PARTS CENTERのロゴをプリントしたバスケットが上下に2つセットになっています。

2段あることで荷物を分けて入れられ、用途に合わせて使い分けができます。

洗濯物を運ぶ用途にも、台所でのワゴン代わりにも、2段の収納が活きる場面は多くあります。

地味に便利なフック

「BASKET CART」にはフックが備わっています。

目立たない装備ながら、アメリカのショッピングカートの実用的なディテールをそのまま引き継いでいます。

機能がそのまま形になったというコンセプトを体現する、控えめながらも使いやすい仕様です。

「BASKET CART」は廊下でも部屋の隅でも置き場所を選ばず、洗濯物の移動から台所のワゴン代わりまで、暮らしの中でさまざまな使い方ができます。

アメリカのスーパーマーケットそのままの無骨なシルエットで、日常の動線にスチール製のかっこよさを持ち込めます。

P.F.S. PARTS CENTER「BASKET CART」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「BASKET CART」の価格と素材は？

A. 価格は\53,900（税込）です。

素材はスチールとプラスチックで、原産国はアメリカです。

Q. バスケットはいくつ付いていますか？

A. P.F.S. PARTS CENTERのロゴをプリントしたバスケットが2つセットになっています。

Q. どのような用途に使えますか？

A. 洗濯物の運搬、台所のワゴン代わり、食材のストックなど、さまざまなアイデアで使えます。

廊下や部屋の隅に置いても圧迫感のないサイズです。

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