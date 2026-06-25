本物と見間違える52組のミニチュアパンが町田に集結！「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

記事ポイント 累計30万人動員の人気企画発・ベーカリー特化合同写真展が町田初上陸52組クリエイターによるミニチュアパン作品を全点撮影可能実物パンと並べる「見比べ展示」を会場で実施 累計30万人動員の人気企画発・ベーカリー特化合同写真展が町田初上陸52組クリエイターによるミニチュアパン作品を全点撮影可能実物パンと並べる「見比べ展示」を会場で実施

BACONは、累計30万人以上を動員した「ミニチュア写真の世界展」から誕生したベーカリー特化の合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」を、2026年7月3日(金)から7月20日(月・祝)にかけて開催します。

SNSで「リアルすぎる」と話題を集める人気クリエイター52組が集結し、本物と見間違えるほど精巧なミニチュアパン作品を一堂に展示します。

展示作品はすべて撮影可能で、限定グッズ販売や実際のパンとの見比べ展示も実施される、町田エリア初の開催です。

「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

企画展名：ミニチュアベーカリーの合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」開催日時：2026年7月3日(金)〜7月20日(月・祝) 午前10時30分〜午後7時会場：町田モディ 4Fカレンダリウム（東京都町田市原町田6-2-6）入場料：800円（3歳以下は無料）出展者：52組主催：ミニチュアベーカリーの世界展実行委員会企画：BACON

「ミニチュアベーカリーの世界展」は、BACONが企画するアートイベントシリーズ「ミニチュア写真の世界展」の中でも特に人気の高い食べ物ミニチュア作品に特化した派生企画です。

会場では今にも香りまで漂ってきそうなベーカリー作品だけが集まり、ミニチュアのベーカリーショップの世界に飛び込んだような雰囲気が広がります。

館内はすべて撮影OKで、お気に入りの作品をさまざまな角度から撮影できます。

GuuRe.8の新作『ミニチュアドーナツ』

「GuuRe.8」による新作『ミニチュアドーナツ』は、種類豊富なミニチュアパンをリース状に組み上げた迫力満点の作品です。

細部まで丁寧につくり込まれたパンの表情にも注目で、見るほどにその精巧さが伝わってきます。

ちゃきぴこ

会場に並ぶ作品の中には、細部へのこだわりが詰まった最新ミニチュアアートが多数登場する予定です。

amoureuse

各クリエイターが追求するミニチュアならではの精緻な表現が、会場のあちこちに広がっています。

A’s cafeの作品

「A’s cafe」は、カフェの世界観を細部まで再現したミニチュア作品を出展。

Red Tabbyの新作『ポプラベーカリー』

「Red Tabby」は、ハードパン専門店をイメージした新作『ポプラベーカリー』を披露します。

焼きたてのパンの香りまで感じられるような温もりあふれる世界観が、作品全体に広がっています。

sou_miniature

「sou_miniature」の作品は、焼き色や質感、細かな表現まで精巧につくり込まれており、SNSで「本物と見間違える」と話題を集めています。

実際のパンと並べる見比べ展示コーナーにも登場する予定で、どちらが本物か分からなくなる没入体験が楽しめます。

ことなのうそっこ食堂の『ミニチュアサンドイッチ屋さん』

「ことなのうそっこ食堂」による『ミニチュアサンドイッチ屋さん』では、パンの質感や焼き目の繊細な表現に加え、彩り豊かな具材の再現も見どころです。

思わず手に取りたくなるほどリアルな仕上がりで、ミニチュアならではの驚きと発見が体感できます。

限定グッズ販売コーナー

会場内の物販コーナーでは、人気クリエイターによる限定グッズが多数販売されます。

パンの焼き色や質感まで丁寧に再現したアクセサリーや雑貨、立体作品など、展示で楽しんだ世界観をそのまま持ち帰れるラインナップです。

A’s cafeのグッズ

「A’s cafe」のグッズも会場で購入できます。

chiccaのグッズ

アメリカンチェリータルト ミニチュア：1,760円アメリカンチェリータルト アクセサリー：2,640円

「chicca」のアメリカンチェリータルトをモチーフにしたミニチュアや、それをデザインしたアクセサリーが販売されます。

cororinto..のグッズ

ミニチュアパンのボールペン：2,420円クロワッサンとフルーツデニッシュの輪っか付きチャーム：1,430円フルーツトーストの輪っか付きチャーム：1,320円パンケーキの輪っか付きチャーム：1,540円

「cororinto..」は、パンをモチーフにしたボールペンやチャームなど、日常使いできるグッズを揃えています。

Red Tabbyのグッズ

ハードパン3種セット：1,380円フランスパン4本セット：2,390円

「Red Tabby」は、ハードパンやフランスパンをモチーフにしたミニチュアグッズを販売します。

Tinysのグッズ

トーストサンド各種：2,700円〜くまのアイスクリームバー：2,600円

「Tinys」のトーストサンドやアイスクリームバーをモチーフにした作品は、見比べ展示にも登場するほど精巧な仕上がりで、グッズとしても購入できます。

そのほかの販売ラインナップ（税込）：

まいにちごまふぅ：ちいさなパンブローチ 2,750円、オープンサンドブローチ／マグネット 2,200円〜みいやん商店：クッキーのボールペン 1,500円、カッティングボードチャーム 1,100円〜ARANKO LEMON：森のいちごラテとトースト耳飾り 5,610円GuuRe.8：マグネット 1,100円、ヘアゴム 1,100円、ピンバッチ 1,200円、クリップマグネット 1,200円、木製クリップ 1,100円、ミニチュアパンメモクリップ 1,200円、ミニチュアパンメモスタンド 1,650円ミニチュアパン工房 うさぎパン：フルーツいっぱいのパンケーキセット 1,500円mh-mignon：食べかけビッグバーガー 2,800円、やんのか猫ちゃんクッキー 1,800円ARINCO PAN：チャーム・マグネット・置物・キーリング 3,000円〜Atelier-mii：ベーカリーショップ 41,800円kitsuneiro：スケッチ 3,300円、キーホルダー 2,750円、スタンド 2,750円

上記は一部の発売予定アイテムで、すべて税込表記です。

人気クリエイターの作品はここでしか出会えない一点モノや限定アイテムも多数登場する予定で、バラエティ豊かなラインナップが揃います。

52組のクリエイターがつくり出す、香りまで感じられそうなミニチュアパン作品の世界が、7月に町田モディで体験できます。

精巧な展示を眺め、実際のパンと見比べ、お気に入りの限定グッズを持ち帰る--小さな世界への没入体験が満喫できます。

「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間と入場料を教えてください？

A. 2026年7月3日(金)から7月20日(月・祝)まで、午前10時30分〜午後7時に開催されます。

入場料は800円で、3歳以下は無料です。

Q. 会場内で作品の撮影はできますか？

A. 館内はすべて撮影OKです。

展示作品をさまざまな角度から自由に撮影できます。

Q. 実際のパンとミニチュア作品を並べた展示はありますか？

A. あります。

「Tinys」や「sou_miniature」の作品を実際のパンと並べて展示する特別コーナーが会場に設けられ、どちらが本物か見比べる体験ができます。

Q. グッズはどのクリエイターのものが販売されますか？

A. まいにちごまふぅ、みいやん商店、chicca、cororinto..、ARANKO LEMON、Red Tabby、ミニチュアパン工房 うさぎパン、GuuRe.8、mh-mignon、Tinys、ARINCO PAN、Atelier-mii、kitsuneiroなど、多彩なクリエイターによる限定グッズが販売されます。

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