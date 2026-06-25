現代自動車労働組合が今年の賃金・団体交渉決裂にともなうストを圧倒的な賛成で可決させた。ただ労組はすぐにストに突入するよりは交渉を継続し使用側の対応を見守った後で実際にストを実施するかを決める予定だ。

現代自動車労組（金属労組現代自動車支部）によると、24日に全組合員3万9668人を対象に争議行為賛否投票を進めた結果、賛成率86．65％で可決された。投票率は94．15％を記録し、投票者のうち賛成票を投じた割合は92．03％に達した。

労組はスト権確保秒読みに入った。中央労働委員会が25日に労働争議調停中止決定を下せば労組は合法的なスト権を確保する。スト権を取得することになれば労組は30日に中央争議対策委員会出帆式を開き今後の方向を議論するものとみられる。ストが現実化する場合、昨年の3回の部分ストで約4000億ウォンの生産支障を出したのに続く2年連続のストとなる。

今年の労使交渉がイバラの道を予告したのは高まった賃金要求水準だ。サムスン電子労使がデバイスソリューション（DS）部門で事業成果の10．5％を財源とする特別経営成果給新設に合意し、SKハイニックスが営業利益の10％を超過利益分配金（PS）とする制度を作り、大企業全般の賃金引き上げへの期待値が最大化された。

現代自動車労組もやはり▽月基本給14万9600ウォン（号俸昇級分除外）引き上げ▽前年純利益の30％を成果給として支給▽人工知能（AI）関連雇用と労働条件保障▽完全月給制施行▽賞与金750％から800％への引き上げ▽定年最長65歳まで延長▽新規人員補充――などを要求した。

このうち前年純利益の30％の成果給の場合、現代自動車の昨年の年間純利益10兆3648億ウォンを基準に単純計算すれば3兆914億ウォンに達する。使用側はまだ別途の提示案を出していない。ただ米国の相互関税など世界的な保護貿易主義拡散による業績鈍化が現実化しており、会社側は経営実績悪化に悩む状況だ。

ここに未来生産体系をめぐる労使間の主導権争いも予告されている。労組が現代自動車グループのボストン・ダイナミクスのヒューマノイドロボット「アトラス」の生産ライン投入、製造業のAI転換などを交渉テーブルに載せたためだ。労組側はアトラスの生産ライン投入と関連し「（労組との）合意のない生産ライン配置拒否」などを主張してきた。

労組側は完全月給制導入と労働強度強化のない労働時間短縮なども要求している。現在現代自動車の生産職・技術職従業員は時給を基準として算定した給与が支払われているが、アトラスが生産現場に投入される場合、従業員の勤務時間が減り結局賃金も下がるというのが労組側の主張だ。完全月給制を施行する場合、従業員は勤務時間と関係なく毎月受け取る固定給の割合を高められる。このほか労組は国民年金受給時期と連動して最長65歳までの定年延長も要求している。

産業界では今年の現代自動車の労使交渉が賃金引き上げを超え、AI・ロボティクス時代の製造業転換過程の主導権争いになるとみている。財界関係者は「ヒューマノイドロボットという新技術導入が可視化しただけに、雇用安定と賃金体系基準設定が今後の労使交渉力の核心になるかもしれない」と話した。