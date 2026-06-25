お花見からビアガーデンまで楽しめる前庭へ！ 東京国立博物館「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」

記事ポイント 本館前庭の大きな池を芝生エリアへ改修し、2027年3月の完成を目指す子どもからシニア・障害のある方・外国の方まで全ての人が快適に過ごせる設計完成後はコンサートやビアガーデンなど様々なイベントも開催予定 本館前庭の大きな池を芝生エリアへ改修し、2027年3月の完成を目指す子どもからシニア・障害のある方・外国の方まで全ての人が快適に過ごせる設計完成後はコンサートやビアガーデンなど様々なイベントも開催予定

東京国立博物館が、本館前庭の大きな池を芝生エリアに生まれ変わらせる「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」を発表しました。

2025年11月10日に同館内で開催されたTOHAKU GALA 2025において、館長・藤原誠より発表されたプロジェクトです。

「東京国立博物館2038ビジョン」の施設面における記念すべき最初の取り組みとして位置づけられており、寄附受付も発表と同日にスタートしています。

東京国立博物館「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」

完成予定：2027年3月改修対象：本館前庭（池を芝生エリアへ）寄附受付：東博ドネーションサイト（https://donation.tnm.jp/）寄附金の用途：前庭改修費用

東京国立博物館は1872年（明治5年）に創設された日本最古かつ最大の博物館で、東京・上野恩賜公園内に位置しています。

上野公園から望んだときに博物館の「顔」となる本館前庭のリニューアルは、「東京国立博物館2038ビジョン」のうち「みんなが来たくなる博物館」実現の第一歩です。

現在の本館は1938年に開館し、2038年にその開館100周年を迎えます。

2038ビジョンには「創造力を刺激する博物館」「共に創る博物館」「みんなが来たくなる博物館」「日本と世界をつなげる博物館」の4つの柱があり、これらを実現することで東京国立博物館が世界をリードする「最先端ミュージアム」へと成長することを目指しています。

「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」の発表と同日、東博ドネーションサイトにて寄附の受付が始まりました。

集まった寄附金は前庭の改修費用に充てられます。

芝生広場へ生まれ変わる前庭

本館前庭にある大きな池を、現存のなだらかな高低差を活かした芝生エリアへと改修します。

地形の起伏を残したデザインにより、フラットに均した広場とは異なる、自然な奥行きのある外部空間が生まれます。

対象は子どもや学生、ファミリー層やシニア層、障害のある方や外国の方まで、全ての人が快適・安全に、自分らしく過ごせる憩いの場を目指した設計です。

アクセシビリティへの配慮を組み込んだ広場として、博物館の敷居を下げる空間となります。

お花見シーズンには、イメージ図に描かれているように芝生エリアでゆったりと桜の景色を楽しめます。

上野公園から続くアプローチの延長で、館内の展示を目的としない来場者も気軽に立ち寄れる場所です。

博物館の「顔」として上野公園から見渡せるこの前庭が芝生に変わることで、国宝・重要文化財を収蔵する建物の佇まいと、開放的な緑の広場が一体となった景観が広がります。

夜間イベントも楽しめる前庭の新たな姿

新しくなった前庭では、コンサートやビアガーデンなど様々なイベントが開催される予定です。

夜間イベントのイメージ図には、ライトアップされた本館を背景に人々が集う様子が描かれており、昼間とは異なる夜の表情を持つ博物館空間です。

日中の展示鑑賞とは切り離して、夕暮れ以降に前庭だけを訪れる使い方も生まれます。

ビアガーデンやコンサートという選択肢は、これまで博物館に足を運ぶ機会が少なかった層にとっても、上野を訪れる新たな動機となります。

「東京国立博物館2038ビジョン」が掲げる「日本と世界をつなげる博物館」としての発信も、前庭という開かれた場から始まります。

池のあった静かな前庭が、昼は憩いの芝生広場として、夜はイベントの会場として、年間を通じて活用される拠点へと生まれ変わります。

芝生に寝転んで桜を眺めるお花見から夜のコンサートまで、訪れるたびに違う顔を見せる前庭が2027年3月に誕生します。

展示を目的としない日も、ただ前庭に座るだけで、東京国立博物館をより身近に感じられます。

「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」の紹介でした。

よくある質問

Q. 前庭の改修工事はいつ完成する予定ですか？

A. 2027年3月の完成を目指して改修工事が進む予定です。

Q. 「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」への寄附はどこで受け付けていますか？

A. 東博ドネーションサイト（https://donation.tnm.jp/）にて受け付けています。

集まった寄附金は前庭の改修費用に充てられます。

Q. 改修後の前庭はどのように活用される予定ですか？

A. 全ての人が快適・安全に過ごせる芝生の憩いの場になります。

また、コンサートやビアガーデンなど様々なイベントの開催場所としても活用される予定です。

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