◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク16位）は25日（日本時間26日）にダラス競技場で1次リーグF組最終第3戦スウェーデン戦（同36位）に臨む。24日（同25日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。引き分け以上で2位以内が確定。負けても3位で決勝トーナメントに進出する可能性が高いが「あくまでも勝利を目指して戦うというスタンスで臨みたい」と力を込めた。

試合会場のダラス競技場は14日の第1戦オランダ戦でも使用した世界最大級のドーム型スタジアム。ピッチ上部からつられた幅48メートル、高さ22メートルの大型ビジョンに試合の時間が表示されたが、真下からは画面を確認できない状況だった。

試合中に事実を知った森保監督は時間を選手に伝えるため、数字を大きく書いたホワイトボードを使用した。ピッチに向けて掲げる姿が話題を集め、世界メディアも注目。「何か作戦を指示しているのか」などの臆測を呼んだ。関係者によると、第1戦の経験を生かしてスウェーデン戦では事前に数字を書いた大きな紙を用意。「10」「20」「30」「40」「45」と節目の時間をピッチ内に知らせるという。細部の準備も抜かりなく進め、勝ち点3につなげる。