「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

クビにしないといけないリーダー

「優しい上司なんですけど、なぜか現場がグチャグチャなんです」

そんなリーダーには、ある共通点があります。

それは、お願いで仕事を回そうとすることです。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

平等とは、対等という意味ではありません。

「位置を明確にしたコミュニケーション」を部下たち全員にできているかが大事です。

たとえば、部下に仕事を任せるとき、次のような言い方をしていないでしょうか。

「時間があるときで構わないので、資料まとめておいてくれない？」

「やりたくなかったら断ってくれていいんだけど、この仕事できるかな？」

これらは、典型的な「位置」を間違えた言い方です。

平等と対等を混同しています。

特にプレーヤー気分が抜けない若手リーダーが言いがちです。

――『リーダーの仮面』より

これは非常によくある失敗です。

本人は「圧をかけない優しい上司」をやっているつもりです。

しかし実際には、責任から逃げています。

なぜなら、指示を曖昧にすると、「決めたのは誰か」が見えなくなるからです。

「部下に決めさせる上司」が最悪

これが間違っている理由は、2つあります。

1つめは、「決定権が部下にあること」。

2つめは、「責任の所在を曖昧にしていること」です。

1つめの決定権が部下にあるのは、すぐにわかるでしょう。「いま、ちょっと忙しいんです」「やりたくありません」と、簡単に断ることができてしまうからです。

大事なのはもうひとつの「責任の所在」です。

――『リーダーの仮面』より

リーダーの役割は、「決めること」です。

しかし、無責任なリーダーほど、「どうする？」「できそう？」「無理ならいいけど」と、部下に決めさせる形を取ります。

一見すると民主的です。

しかし、これは責任回避なのです。

後から責任を押しつける構造になる

本来は、指示に対しての実行責任が部下にもあり、実行の結果責任は上司にあります。

部下に決めさせるような言い方なので、結果が悪かったときに、「実行することを決めたあなたが悪い」「引き受けたのに、なぜうまくいっていないんだ」と、後から部下に責任を押し付けることができてしまいます。

先ほどの言い方は、指示ではなく「お願いごと」です。

対等な関係、もしくはお願いされたほうが上の立場になってしまうような言い方です。こういった位置を間違えたコミュニケーションを、徹底的になくさなければいけません。

――『リーダーの仮面』より

曖昧な指示は、あとからいくらでも責任転嫁ができます。

「引き受けたよね？」

「君ができるって言ったんだよね？」

こうやって、最終的に部下が潰れていきます。

だからこそ、優れたリーダーは違います。

「誰がやるのか」「いつまでにやるのか」「誰が責任を持つのか」。これを明確にします。

今すぐクビにしないといけない無責任なリーダー。

それは、「お願い口調」で責任を曖昧にする人です。

リーダーとは、部下と対等な立場で「お願い」をする人ではありません。

決めて、指示して、結果責任を負う人です。

その覚悟がないなら、管理職をやる資格はないのです。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。