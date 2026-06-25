「菓子パンをやめる部員が増えた」長友佑都専属シェフ、我が子から教わった食に対する意識の変化。

「成長期は一度しかありません。そこでどれだけ意識を向けられたかが、その後の身体に大きく関わってきます」

そう語るのは、現在開幕中の「FIFAワールドカップ2026」に5大会連続で日本代表入りを果たした長友佑都選手を、10年にもわたって栄養面で支え続けている加藤超也さん。このたび、自身3冊目となるレシピ本『鶏が主役！超たんぱくめし』を上梓した。

「この一冊には、人間にとって重要なたんぱく質をより多く摂ってもらうために、家庭でも手軽に扱いやすい“鶏”に焦点をあてたレシピを収録しています。

とくに成長期のお子さんがいる家庭では活用してほしいですし、健康や体づくりを意識している方、スポーツをしている人たちにも頼りになる一冊だと思います。毎日食べても飽きないくらい、鶏レシピのレパートリーが増えるはずです」（加藤超也さん、以下同）

今回は、本書に収録されている「春雨サラダ」のレシピを紹介する。食欲が減退しがちな季節を前におすすめの一品だ。さらに加藤さんからは、長友選手や成長期を迎える我が子との関わりを通して感じた“食の意識が周囲を変えていく力”についても話を聞いている。

「しっとりゆでささみと春雨サラダ」

ささみは裏切らない！ 多めに作って損はなし

体を強化したい人にとって、ささみは強い味方。

たくさん作って作りおきしていろんなレシピに

アレンジしてもよいです。

＜しっとりゆでささみ＞

【材料（作りやすい分量）】

鶏ささみ……4〜5本

酒……大さじ1

塩……小さじ1

【作り方】

鍋に水1Lと酒、塩を入れて熱し、沸騰したら火を止める。ささみを入れてふたをし、余熱で6〜8分あたためる。とり出してあら熱がとれたらボウルに入れ、手でほぐしながら筋をとり除く。

＜春雨サラダ＞

【材料（作りやすい分量）】

「しっとりゆでささみ （上記）」……120g

緑豆はるさめ……60g

にんじんの細切り……80g

きゅうりの細切り……1本

［錦糸卵］

とき卵……2個分

塩……ひとつまみ

こしょう……少々

A↓まぜる

・しょうゆ 大さじ3

・鶏ガラスープのもと 小さじ1/2

・酢、砂糖、ごま油、いり白ごま 各大さじ1

サラダ油 小さじ2

【作り方】

(1)下準備する

鍋にたっぷりの湯を沸かし、はるさめを袋の表示時間どおりにゆでる。ざるに上げて冷水でしめ、水けをきって食べやすい長さに切る。

(2)[錦糸卵]を作る

ボウルにとき卵、塩、こしょうを入れてまぜる。フライパンに油を熱し、卵液を薄く流し入れ、弱めの中火で焼く。冷めたら細めのせん切りにする。

(3)あえる

ボウルに(1)と(2)、A、 ささみとにんじん、 きゅうりを入れてあえる。

超うま

酒を入れるだけで、くさみをとることと肉をやわらかくするほか、うまみと香りがよくなります。

食欲が落ちやすいこれからの季節に

食欲が落ちやすい暑い夏に取り入れたい、さっぱりとした一品。

「梅雨から夏にかけては、どうしても食欲が落ちがちです。この一品があれば、食べやすく、しっかりとたんぱく質を摂ることもできます」

また、「しっとりゆでささみ」は、さまざまなレシピにもアレンジができるので、多めに作って冷凍しておくと、あと一品がほしいときにも重宝する。本書にも切り干し大根の煮物やキャベツのサラダなどしっとりゆでささみを使ったレシピがいくつか収録されている。

「体づくりに欠かせないたんぱく質を効率よく摂取できるささみは、鶏肉の部位の中でも脂質が低く、便利な食材なので、作り置きしておくとレパートリーの幅はさらに広がると思います」

“ひとり”が変える「食の意識」

成長期は、身体の土台をつくる上で重要な時期。そんな子どもたちに食の大切さを伝えたいものの、多感な時期でもあり親の言葉を素直に受け取ってもらえないこともある。そんな中で、加藤さんが実感したのが、我が子との対話を通して“ひとりの行動が周囲を変えていく力”だった。

加藤さん自身も、成長期を迎える高校生の子を持つ父親だ。

「僕の息子もコンビニを利用していますが、基本的には家で作ってもらった弁当や補食を持ち歩いています。それを見ていた部活仲間の意識が少し変わり始めていると話してくれました。彼がストイックに続けている姿を見て、菓子パンを食べていた部員が『俺もやろうかな』と言い出したそうです」

大人に口うるさく言われたのではなく、ただ仲間を見ただけで、まるでオセロのように意識がひっくり返った。そう、ひとりの意識が仲間をよい方向に導いたのだ。

「最初はひとりの行動かもしれません。そのひとりの身体に変化が現れ始めたことに気づいた周囲は、興味を持ち始めるんですよね。それはきっと大きな変化につながると思います。

成長期や思春期は代謝が非常に活発な時期です。食べたものを代謝する力が高いからこそ、身体に“通信簿”のように現れます。肌荒れやニキビもまさにそれ。そして食事がその悩みを解決してくれるかもしれません。

そして、未来ある子どもたちが、早い時期から食の大切さに気づけば、世界で戦える選手だってもっと増えるのではないかと思っています」

さらに、加藤さんが大切にしているのが“作り手の姿勢”。

「自分のコンディション状態にも気を遣っています。そして何よりも、どれだけのパッションを持っているかは、必ず食べる人に伝わると思っています。栄養だけでなく、“心を込めて作ること”はすごく大切にしています」

その情熱は、長友選手にコンタクトを取ったころから持っていた。もともとは、横浜のイタリアンレストランのシェフだった加藤さん。常連客のひとりだった元プロサッカー選手・中澤佑二さんの食へのこだわりに触れたことで、自身の食に対する価値観にも変化が生まれたという。

「それまでは、“美味しいものを提供する”ことに価値を見出していましたが、食事によって、人がよりよくなっていくことに大きな意義を感じたんです。そこからアスリート専属のシェフをやってみたいと思うようになりました」

1年以上をかけて栄養学などを学び、加藤さんは長友選手にコンタクトを取った。

アスリート専属シェフのパイオニア

「当時、アスリートの専属シェフはクリスチアーノ・ロナウド選手にいるという噂を聞いたことがある程度。世界中のどこを探しても前例がありませんでした。相談できる相手はいなかったので、思い切って長友選手に連絡を取ることにしたんです」

SNSを経由してダイレクトメッセージを送ると、加藤さんの熱量を感じ取ったのだろうか、しばらくして返信があったという。その後、初めて電話で話をした際、長友選手に『どうして僕なんですか』と聞かれたという。

「何よりも最初に伝えたのは、自分が有名になりたいとはまったく思っていないということでした。

そして僕がやりたいのは、食の価値を上げることだと伝えました。そのためには、アスリートと食のプロが二人三脚になって成果を上げることが大事だと思っていること、食の価値を理解している長友選手と取り組みたいことをお話ししました。それが僕の熱量だと感じてもらえたのかもしれません」

以来、加藤シェフを専属シェフに迎えたことで、パフォーマンスの向上を実感した長友選手は「第二の恩師」と呼ぶほどに。今なお、その関係は続いている。

「インテル時代、専属シェフをつけている選手はひとりとしていなかったのですが、次第に僕たちの取り組みに興味を持ち始めました。どんな食事を提供しているのかと聞かれるだけでなく、実際に食べに来てくれる選手も。また、佑都さんが日本代表に選ばれて帰国した際は、他の選手から依頼を受け、自宅に赴いて食事を作ることもありました」

こうしてイタリアの名門、インテル内に“アスリート専属シェフ”という文化が広がり、それが次第に世間に知れ渡っていったという。まさに加藤さんはアスリート専属シェフのパイオニア的存在なのだ。

「でもこれは、長友選手の功績によるところが大きいです。現在、佑都さんは39歳。それでも代表候補に名を連ねるという功績が何よりの説得力です。そのおかげで、食の重要性がプロのアスリートだけでなく、スポーツをする家庭や子どもたちにまで広がったのだと感じています」

ひとりの少年が食事の意識を変えたことで、部活の仲間たちに変化が生まれた。

そしてひとりのアスリートが食生活を徹底し、世界で活躍し続ける結果を見せ続けることで、食の価値は日本のみならず、世界へと広がっている。

“たかが一食”と、つい手を抜いてしまう日もあるかもしれない。しかし、それが重なれば、やがて習慣となってしまう。

毎日の食事は、一見すると些細なことに思える。しかしその小さな積み重ねが、未来の身体をつくり、その丈夫な身体はやがて自信につながるのではないだろうか。

【加藤超也（かとう てつや）プロフィール】

株式会社Cuore所属。2016年に長友佑都選手の専属シェフに就任し、以降は世界各国に同行しながら、日々の食事づくりや栄養面のアドバイスを通じてサポートを続けている。現在も長友選手のコンディション管理を食の面から支え、39歳でW杯日本代表入りを果たす身体づくりを、たんぱく質と良質な脂質を意識した食事で後押ししている。

※レシピは『鶏が主役！超たんぱくめし』より抜粋

取材／笹本絵里（FRaUweb）

「子どもの偏食、やめさせた方がいい？」長友佑都専属シェフの意外な結論とは