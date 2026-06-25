熱心な親ほど心が疲れてしまう。支援制度は親子で積極的に利用しよう【自閉スペクトラムの子の育て方】

自閉スペクトラムの子は、本人は頑張っているにもかかわらず、うまくいかない経験を重ねやすく、不安や戸惑いを抱えながら毎日を過ごしています。こうした子どもの不安に寄り添い、特性にあったサポートをするための書籍『自閉スペクトラムの子の育て方のコツがわかる本』より、子どもたちが少しずつ「自信」を育み、「自己決定力」や「相談力」を身に着けるためのコツを、日常生活の具体的な場面を通してご紹介します。

子育てに熱心な親ほど心が疲れやすい

特性を受け入れ、子どもの「好き」に寄り添う- -実はそんなに簡単なことではありません。ある親御さんは、「本当の意味で、特性を受け入れられるようになったのは、子どもが中学を卒業する頃だった」と言っていました。

周囲の子どもと比べてしまう、特性が受け入れられない、どう対応してよいかわからないなど、試行錯誤のなかで親たちは、「自分のせいではないか」などと、複雑思いを抱えます。

児童精神科医の清水康夫先生は、発達の特性がある子どもの療育を「二八の療育」と言いました。支援の配分は、子ども二に対して、親が八。子どもを支えている親にこそ、手厚いサポートが重要だと考えられているのです。

■思い通りにいかないことを「自分のせい」と考えない

自閉スペクトラムをはじめとする発達障害は、脳機能の偏りによって起こることがわかっています。「しつけのせい」などではありません。

■「育ち方」の違いを受け入れると、気持ちが楽になる

「なんとかしたい」という気持ちで子どもを変えようとするのでなく、特性による「育ち方」の違いを受け入れ、親のほうが考え方を切り替えることが大切です。

■「遠い親せきの子を預かっている」感覚で向き合うとうまくいく

子どもへの期待が強くなると、冷静な判断ができなくなることがあります。そんなときは、「遠い親せきの子を預かっている」感覚で子どもに接するとうまくいくことが多いようです。過剰な期待をかけずに、冷静に一歩ひいた状況判断ができるのではないでしょうか。

■心が疲れたら？

子どものフォローにまわることで、親自身がストレスを抱えやすくなります。ひとりで抱え込むのはよくありません。そんなときは、支援制度を利用して、専門家に相談すると、気持ちが楽になるかもしれません。

支援制度は親子で積極的に利用しよう

公的施設・民間施設・親の会など、利用できる支援を知っておきましょう。子どもに対する支援だけでなく、親が利用できる支援もあります。

■子ども→「療育」や「特別支援教育」が受けられる

特性をもつ子どもに対して個別に設定された「療育」や、学校での支援「特別支援教育」が受けられる。

■親→悩みを相談できる。休養のための利用もＯＫ

専門家に適切な対処法や自身の悩みを相談できる。相談窓口があることで、社会からの孤立を防ぐことができる。また、休養確保の時間として利用するのもよい。

■親子→気持ちや情報を共有できる

当事者同士気持ちを分かち合うことで、気分が楽になる。また、感想を交えた経験談や、有効な対処法など、より実践的な情報を得ることができる。

■療育

療育の目的は、「子どもの得意をのばし、生活や人との関わりを豊かにする」こと。対象年齢や療育方法、費用は、事業所ごとに異なる。選択する際は、施設の特徴とともに、親への支援が確立されているかも確認するとよい。

●公的施設

児童発達支援センター、療育センターなど。自治体の保健センターや子育て支援施設で行う親子教室などもある。

●民間施設

NPO法人や医療機関、企業などが運営する、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなど。

■学校

特性の現れ方や程度に応じて支援の形態が異なる。

●通級指導教室（通級）…通常学級に在籍しながら週または月に数回通い、社会的スキルなどの指導が行われる。

●特別支援学級…少人数で、特性に合わせた指導や支援が行われる。

●特別支援学校…特性がとくに強い子どもを対象に、自立に向けた総合的支援が行われる。

■支援にはどんな手続きが必要？

支援の利用を考えるときはまず、自治体の子育て相談窓口や保健センターなどに相談しましょう。状況に応じて医療機関や支援センターなどにつながり、必要な支援内容をいっしょに整理することができます。また、療育などの支援を利用する際は、「受給者証」や「手帳※」が必要になる場合があります。取得条件は自治体によって異なるため、役所の担当窓口に問い合わせをしてから、必要書類を揃えて申請しましょう。

※「精神障害者保健福祉手帳」あるいは、「療育手帳」。障害という言葉に抵抗を感じるかもしれませんが、 支援にアクセスするための手段と理解しましょう。

■途中でやめたりせず、将来のためにつながっておく

支援制度を利用していて、「よくなったから」といって途中でやめてしまうケースが見られます。支援を受けることは、決してネガティブなことではありません。今は状態がよくても、環境の変化で急に難しくなることもありえます。専門機関でも親の会でもよいので、将来のためにも長期的につながっておくことをおすすめします。

【前編はこちら】「宿題はやれる子だけ、すればいい」家でのルールの決め方---自閉スペクトラムの子の育て方