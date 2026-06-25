阪神は２４日、甲子園球場でのヤクルト戦が雨天中止となり室内練習場で調整した。以下は藤川球児監督（４５）の主な一問一答。

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−８度目の雨天中止。

「地球が、日本が求めているのでしょう。雨が降らないと渇水が起こりますから。日本の夏を過ごすために必要じゃないですか。だから降ってくれているのでしょう」

−下村と伊原が合流。

「いろんなことを経験しながら、学んでもらうというので呼んでいます。雨で登板スケジュールが変更にはなるけど、１軍登板が近いからいる。ただ、雨が降ればファームでの登板ということにも順番になっていく。これはもう、天気とともにですよね」

−今週は天候が読めない。先発投手は調整力が問われる１週間になる。

「タイガースで言うと、中６日で昨年からやっているのは、村上と才木だけですからね。他はやっていませんから」

−そういう意味では対応できる。

「今、他球団もそうなってきていますよね。今年はたくさんのチームが動かしてきている。それもまた勝負における一つのことです。でも、ローテの頭で回ってくれる投手がいるということが最もありがたいことですから。彼らが健康でいてくれると他の選手にも好影響が出てきますね」