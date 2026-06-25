「JAXURY AWARD 2026」が今年も開催！

日本のものづくりには、すべてのものへのリスペクトと利他精神が宿る

JAXURY（ジャクシュアリー）とは、日本発（Japan’s）のほんもの（Authentic）の心地よさ（Luxury）を表す言葉です。各界の有識者で構成するJAXURY委員会は、“ほんものれるLuxuryに光を当て、オールジャンルでの日本発のJAXURYなブランドを選出しています。オフィシャルマガジン「FRaU JAXURY特集号2026」では、委員会が選定したJAXURYブランドおよび企業を発表。2026年5月18日には選出されたブランドや企業を迎え、慶應義塾大学三田キャンパスで「JAXURYシンポジウム&アワード2026」を開催しました。

2026年「Japan’s Authentic Luxury シンポジウム」最初に FRaU JAXURY特集号のテーマでもある“その輝き、「ほんもの」。幸福のラグジュアリー”について。まずは講談社JAXURYエグゼクティブプロデューサーの吉岡久美子が登壇。

「つい先日、30代の海外の方とお話をする機会がありました。その方によると、日本型のラグジュアリーには『リスペクト・フォー・オール』、つまりすべてに対する敬意がある。そこが、海外型ラグジュアリーとの大きな違いだ、というのです。顧客だけを見つめるのではなく自然や道具そのもの、使い手、作り手、互いの敬意をこめて、日常をリスペクトしながら丁寧にものづくりをするのが私たちの伝統。また、海外から入ってきた様々な文化をそのままではなく、日本化してきたことも大きな特徴だと考えています」（吉岡）

続いて発言した、慶應義塾大学名誉教授で、武蔵野大学ウェルビーイング学部長の前野隆司氏も、吉岡氏の見解に共感。

「日本型ラグジュアリーは、全体性や調和、共生を目指す利他精神に裏打ちされています。重要なのは、作り手も使い手も幸せになり、社会全体もよくなる“三方よし”の思想。日本は古いものを残しながら新しいものを積み重ねる文化があります」

「このアワードは今年で6年目になります。私たち理事が最も重要視してきたのは、利他性や人を幸せにする力、そして本物であること。これからのAI時代では、ロジックや効率はAIが担うでしょう。ですから今後重要になるのは、日本人が長年積み重ねてきた感性や情緒、美意識、人間らしいストーリー。今後、日本の重要度は着実に上がっていくと考えています」（前野氏）

JAXURY委員会専務理事の隅谷彰宏氏も、委員会のこれまでの歩みのなかで、１０の視点のなかでも利他の精神がとても注目されていることを報告。

慶應義塾大学SDM教授であり、JAXURY代表理事の白坂成功氏は、大量生産ではなく高付加価値が重要になると提言。ほんものの価値を理解するためには、日本人自身が日本文化の価値を理解する必要があると締めくくりました。

「日本型ラグジュアリーを“感覚”だけでなく、世界に説明できる学問へ昇華することが大切。ブランドの事例の研究や茶会などの文化体験を通じて、JAXURYを学術化し、世界に発信していきたいと考えています」（白坂氏）

“利他”や“調和”の精神を体現したJAXURYブランドがそろい踏み

シンポジウムの後には、「JAXURY部門賞」と「JAXURY大賞」への授賞式が行われました。まずは、新たに選出されたブランドを発表。今年は旅館や碾茶の生産者など、９ブランドがJAXURYブランドに仲間入りしました。

【2026年選出のJAXURY新ブラント】

１．VERSE （水栓）

２．旅館くらしき （宿泊：岡山県倉敷市）

３．強羅花壇 富士 （宿泊：静岡県駿東郡）

４．豆家 （宿泊：兵庫県丹波篠山市）

５．SONEKA〜そね風〜（宿泊：北海道北広島市）

６. SHIGUCHI (宿泊：北海道虻田郡)

７. 撚る屋 （宿泊：岡山県倉敷市）

８. 大谷山荘 （宿泊：山口県長門市）

９. 辻喜 （日本茶）

共通して評価されたのは、単なる高級感ではなく、長く使う思想や地域との共生、時間とともに美しくなる経年美化を意識した設計、そして“利他”や“調和”の精神。これら日本的な価値観が、製品やサービスに表れているかどうかでした。

授賞式には、日本発の水栓ブランド「VERSE」と「旅館くらしき」、「強羅花壇 富士」が参加。委員会の理事たちが高く評価した点を発表し、各ブランドの担当者が感謝と想いのこもったコメントを述べました。

続いて、JAXURYの審査基準である「10の視点」を体現する10ブランドを発表。これらの視点は、ブランド、メディアの第一線で活躍する有識者や、アーティスト、クリエイターなどの実践者の意見などを、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所オーセンティック・ラクシュアリーラボのアカデミックな研究により、導き出されたものです。それらを集約、分析し、再構成することで導き出した、JAXURY 独自の10の視点。JAXURYブランドはいずれもこれらを体現していますが、とくにそれぞれの部門で突出しているブランドが揃いました。

【2026年のJAXURY部門賞】

1. クラフトマンシップ リッツウェル (家具)

2. 感性 ANA（航空）

3. 信頼 PORTER（鞄）

4. 本来感 櫻井焙茶研究所（茶寮）

5. 唯一無二 メゾン ミハラヤスヒロ（ファッション）

6. 美 アンビエンテック（照明）

7. 日常的な上質さ 雨晴（器）

8. 神話・歴史 JAL（航空）

9. 幸運・僥倖 ENOWA YUFUIN（宿泊：大分県由布市）

10. 利他 たねや（和菓子)

それぞれの選出理由を各理事が発表し、受賞ブランドがコメントを述べた後に、2026年のJAXURY大賞が発表されました。

大賞はセンチュリー

「大賞は、トヨタ自動車が製造・販売する日本最高峰の高級乗用車『センチュリー』です。歴史を持ちながら、なお変わり続けること。その挑戦をやめないこと。それが、これからのブランドには必要だと思っています。そして、その歴史観の起点にあるのは、日本の文化や美意識です。センチュリーは、その思想を起点にブランドを築いています。最先端技術と伝統工芸、そして変化し続ける革新性。その三つを同時に成立させている。歴史もあり、クラフトマンシップもあり、唯一無二の存在感もある。センチュリーは複数の価値が総合的に結びつき、全体として圧倒的な存在になっているブランドだと思います」（白坂氏）

「この車はこうだ、と強く主張するのではなく、その内側に宿る精神性を語っているブランドだと感じました。車体には何度も塗り重ねることで生まれる独特の深みがあり、まるで漆の世界です。車内に入ると、美術館や茶室にいるような感覚になる。輪島塗や木工技術など、日本の伝統技術が現代のラグジュアリーとして再解釈されている、本当に素晴らしいものづくりです」（奈良氏）

センチュリーを代表して、トヨタ自動車株式会社 ブランドディレクター 黒川亜須可さんが登壇しました。

「単に美しい車や豊かな時間を提供するだけでなく、日本の精神性や文化、技術を次の時代へつないでいくブランドでありたいと思っています。本日、皆さまのお話を伺いながら、日本のラグジュアリーの可能性をあらためて感じました。今後も、世界へ向けた発信を含め、皆さまとさまざまな挑戦をご一緒できればと思っております」（黒川さん）

6回目の開催となったJAXURYシンポジウム＆アワード2026は、新たな未来に向けて参加者みなが心をひとつにして終了しました。JAXURYおよび選出ブランドについては、ぜひFRaU JAXURY特集号でチェックしてみてください。

撮影／栗原朗（講談社写真部） 構成／萩原はるな

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