重要法案すべてを会期延長なしで押し切る？　高市総理が求心力を取り戻すための「内閣改造」のタイミング

フランス東部のエビアンに各国首脳が集まったG7サミットは、それほど大きなニュースにはならなかった。それでもフランスのラジオ番組が興味深いコメントを紹介した。地元で有名な経済ジャーナリストによれば、トランプ米大統領が晩餐会の場で、イラン攻撃を再び真珠湾攻撃にたとえたというのだ。

これが事実かの確認は取れなかったが、もしこのような発言があったとすれば、高市早苗首相はトランプ氏を宥めるべきだったと言えるだろう。

前編記事『またしてもトランプ大統領がイラン攻撃を真珠湾攻撃にたとえた？ G7サミットをめぐりフランスのラジオ番組が報じた「晩餐会での一幕」』より続く。

発足以来、最低の支持率

さて、当の高市首相である。「文春砲」が繰り返す高市事務所の「中傷動画疑惑」はボディブローのように効いていると言っていい。

ここで紹介する最新の内閣支持率の読売新聞世論調査（6月19〜21日実施）と共同通信調査（20 〜21日）で、真逆の結果となった。「読売」が前回比5ポイント増の69％、「共同」は5.5ポイント減の55.8％である。

共同調査では、昨年10月の政権発足以来、最低の支持率となった。報道各社の調査は概ね低落傾向にある。自民党支持率も同様である。

そこで筆者が注目するのは、高市氏が異常とも言える傾注ぶりの「重要広範議案」の今国会会期中（会期末7月17日）の成立である。それは、国会閉会後の7月末には内閣改造と自民党役員人事が断行されることを意味する。

人事で求心力回復というオーソドックスな手法だ。

「総理の意向」には従う

だが、永田町の一部に8月15日に日本武道館で行われる全国戦没者追悼式は、天皇皇后両陛下の出席と天皇のお言葉、三権の長である首相の式辞以下、衆参院議長、最高裁判所長官の挨拶のほか、閣僚、衆参院議員、各界代表など多くが参列する。

当然その中には初入閣の10人の政治家が含まれ、その中の7人が地方選出議員だ。彼らにとって追悼式は、保守地盤の自民党議員地元後援会への報告が必須の行事である。その機会を奪うことになる同式典前の内閣改造はないとの見方には説得力があった。

しかし高市氏は、皇室典範改正法案、再審制度見直し法案、国旗損壊処罰法案、国家情報会議（局）設置法から、連立相手の「維新」と交わした連立合意文書に明記した衆院定数削減法案（副首都機能整備推進法案は自民党内に反対論が多く難航）まですべてを、会期延長無しで上げると息巻く。

さすがの鈴木俊一幹事長も「一言」あるはずだが、「総理の意向」として従う姿勢を示している。今や「天下無敵」の高市首相に異を唱える者はいない。

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