物価上昇が続く中「家計運営」にどう向き合うべき？
なぜ今、お金の不安が強いのか
近年、お金に関する不安が強まっている背景には「実質所得の伸び悩み」があります。総務省の家計調査では、可処分所得は物価上昇の影響を受け、実質ベースでは伸びにくい状況が続いています。
さらに、日本銀行の金融政策による低金利環境では、預金だけで資産を増やすことが難しくなりました。つまり「収入は増えにくい」「お金は増えにくい」という構造が不安の根本にあります。
「貯金か投資か」で止まる人が多い理由
よくある悩みが「投資を始めるべきかどうか」です。金融庁の調査でも、金融資産を持つ世帯のうち、現預金の割合は依然として高く、リスク資産への配分は限定的です。
これは「損をしたくない」という心理が強く働くためです。しかし、インフレ環境では現金の実質価値は目減りします。投資をするかどうかではなく、「どうリスクを抑えて分散するか」という視点に変えることが重要です。
老後資金の不安は本当に深刻か
老後資金については「2000万円問題」が広く知られていますが、実態はもう少し冷静に見る必要があります。厚生労働省の年金データによると、公的年金は一定の生活基盤として機能しています。
ただし、ゆとりある生活には追加資金が必要とされるケースが多く、総務省の家計調査でも高齢世帯は赤字傾向が確認されています。つまり「過度に悲観する必要はないが、準備は必要」というのが現実です。
今の時代に合ったお金の考え方
これからの時代は「一点集中」ではなく「分散」が基本です。
・生活費6ヶ月分の現金
・長期積立投資（例：つみたて投資枠）
・必要に応じた保険
このように役割ごとに資産を分けることで、リスクを抑えながら将来に備えることができます。金融庁も長期・積立・分散投資を基本とする考え方を示しています。
まとめ
お金の不安は「情報不足」と「判断の難しさ」から生まれます。重要なのは、
・現状（収入・支出・資産）を把握する
・極端な判断を避ける
・長期視点で分散する
という基本を押さえることです。
環境が不安定な時代ほど、「大きく増やす」より「減らさない仕組み」をつくることが、結果的に安定した資産形成につながります。
出典
総務省 家計調査
総務省 家計調査
金融庁 資産所得倍増プラン
執筆者 : 柴沼直美
ＣＦＰ(R)認定者