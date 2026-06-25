物価上昇が続く中「家計運営」にどう向き合うべき？

なぜ今、お金の不安が強いのか

近年、お金に関する不安が強まっている背景には「実質所得の伸び悩み」があります。総務省の家計調査では、可処分所得は物価上昇の影響を受け、実質ベースでは伸びにくい状況が続いています。

さらに、日本銀行の金融政策による低金利環境では、預金だけで資産を増やすことが難しくなりました。つまり「収入は増えにくい」「お金は増えにくい」という構造が不安の根本にあります。



「貯金か投資か」で止まる人が多い理由

よくある悩みが「投資を始めるべきかどうか」です。金融庁の調査でも、金融資産を持つ世帯のうち、現預金の割合は依然として高く、リスク資産への配分は限定的です。

これは「損をしたくない」という心理が強く働くためです。しかし、インフレ環境では現金の実質価値は目減りします。投資をするかどうかではなく、「どうリスクを抑えて分散するか」という視点に変えることが重要です。



老後資金の不安は本当に深刻か

老後資金については「2000万円問題」が広く知られていますが、実態はもう少し冷静に見る必要があります。厚生労働省の年金データによると、公的年金は一定の生活基盤として機能しています。

ただし、ゆとりある生活には追加資金が必要とされるケースが多く、総務省の家計調査でも高齢世帯は赤字傾向が確認されています。つまり「過度に悲観する必要はないが、準備は必要」というのが現実です。



今の時代に合ったお金の考え方

これからの時代は「一点集中」ではなく「分散」が基本です。



・生活費6ヶ月分の現金

・長期積立投資（例：つみたて投資枠）

・必要に応じた保険

このように役割ごとに資産を分けることで、リスクを抑えながら将来に備えることができます。金融庁も長期・積立・分散投資を基本とする考え方を示しています。



まとめ

お金の不安は「情報不足」と「判断の難しさ」から生まれます。重要なのは、



・現状（収入・支出・資産）を把握する

・極端な判断を避ける

・長期視点で分散する

という基本を押さえることです。

環境が不安定な時代ほど、「大きく増やす」より「減らさない仕組み」をつくることが、結果的に安定した資産形成につながります。



出典

総務省 家計調査

総務省 家計調査

金融庁 資産所得倍増プラン

執筆者 : 柴沼直美

ＣＦＰ(R)認定者