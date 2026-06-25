”先輩の荷物を運ぶ”巨人の慣習で「2年目投手」が肩を故障…急遽浮上した「打者転向説」

プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。

連載『1985 英雄たちのドラフト』

第12回「最高のキャンプ」（後編）

【前編を読む】「巨人の連中は外様の選手に冷たい」…あの超大物投手も感じた「排他的伝統」

「開幕1軍」が確実視されていた

そんな85年のシーズン前の巨人軍の中で、唯一の明るい材料と言えたのが、入団2年目の水野雄仁だった。

宮崎秋季キャンプ終盤の1984年10月29日に行われた紅白戦で、3回68球を投げて6三振1失点と好投。11月9日に熊本で行われたオリオールズとの親善試合でも2回を投げて1安打2三振に切って取り、オリオールズ監督のジョー・アルトベリは「最後に投げたミズノはストレート、カーブなど素晴らしいものを持っている」と称賛した。

首脳陣の期待値の高さは「機関紙」と言うべき報知新聞の扱いを見ても明らかで（1984年12月13日付）は「水野ストッパー転向」と一面で大きく報じ「決め手は度胸と急速」という監督の王貞治のコメントも併せて紹介している。

1月12日に若手選手を対象に行われた体力調整度検査でも、脂肪は肩4mm、腹部11mm、上腕8・7mm、背中9mm、ふくらはぎ4・5mm、体重81kgまで絞り首脳陣を喜ばせた。それを受けて『報知新聞』（1985年1月13日付）は「水野9キロ減量 節制成功 グアム確実」とまたも一面で大きく報じ（1月18日付）では「一軍もう放さん」というコメントとともに3面全面を使って、水野の特集記事を組む力の入れようである。

「王さんがとにかく水野に期待していたんです。実際にかなり調子が良くて球も走っていたように思います。グアムのメンバーに入ったのも大抜擢でした。開幕1軍は確実視されていて『ストッパーや中継ぎではなくて、いっそ先発でもいける』みたいな声まで聞こえてきていましたから」（玉置肇）

グアムにおいて江川卓と同室になったのも首脳陣の期待の表れだったと見ていい。1年間先発ローテーションを守るプロとしての心構えを学ばせようということだ。

肩を痛めた理由

しかし、その水野がグアムに到着してすぐ肩を痛めてしまう。『日刊スポーツ』（1985年2月1日号）はこう伝える。

《堀内投手コーチに右肩の引っかかりを訴え、投球練習を突然中止。（中略）パセオ球場横のブルペンで、突然、異変が起きた。若手投手陣に投球練習の順番が回ってきたのに、水野だけが隣のサブグラウンドで首をかしげているのだ。堀内投手コーチに催促されると、「実は、投げると肩が引っ掛かるような、重い感じなんです」と、右肩の軽い痛みを打ち明け、急きょ投球練習は中止となった》（同）

一方『報知新聞』（1985年2月3日号）は痛みの理由をこう報じる。

《二十九日早朝、グアムの宿舎に入ろうとした際、右手に持っていた重い荷物が階段に当たり、そのとき肩をひねり痛めたものであることが同日判明した》（同）

それでも「マッサージで散ると思う。休み明けにはピッチングも出来るでしょう」（『日刊スポーツ』（1985年2月1日号）というチーフトレーナーの岡島義彦のコメントにあるように、各紙とも軽傷であることを殊更に強調して報じたが、水野の肩は一向に回復しなかった。投球再開どころかボールを握ることすら禁じられ、遂には外出禁止まで言い渡されてしまう。

結局、グアムでは投球練習どころか、まともな練習も出来ず、キャンプ中の2月7日、監督である王貞治自身が「投げられないなら、宮崎に行ってから入れ替えを考える」と事実上の2軍落ちを明言。そのまま1軍に上がることはなくなった。しかし、荷物が階段に当たって肩をひねっただけで、ここまでの重傷になるものだろうか。これでは何が起きたかさっぱりわからない。

「荷物運び」は巨人の若手選手の役目

水野雄仁と池田高校時代のチームメイトで、ともに“やまびこ打線”のクリーンナップを打った江上光治はこのとき早大1年生、かつての盟友の負傷を聞き知って意外な想いがしたという。

「当時は自分は早大野球部にいたので詳しい事情はわからなかったんですが、しばらく経ってから本人に訊いてみたんです。そうしたら『実は先輩の荷物を運んでいるときに肩をやってしまった』と。ただ、それ以上のことは一切話しませんでした。『先輩に迷惑がかかるから』ってことだと思うんですけど、不運な話だと思ったものです」

日刊スポーツの巨人担当記者として、この年に初めてグアムキャンプに同行した玉置肇は、当時の状況をこう説明する。

「当時の巨人軍の宿舎はフジタ・タモン・ビーチホテルっていう低層階のホテルで、そのホテルにはエレベーターがなかった。それで、到着と同時に主力選手全員分のスーツケースが1階のロビーに山積みにされるんだけど、それを各部屋まで運ぶのは若手選手の役目でした。言うなれば、それが巨人軍の慣習だったんです」

「この年のグアムに参加した中で、水野と香田（勲男）が一番の若手でしたから、彼らが手分けをして先輩の荷物を上の階に運んでいたわけです。そうしたところ、水野がある選手のスーツケースを運んでいて、持ち上げた瞬間、肩に痛みが走った。それはぶつけたのかもしれないし、ひねったのかもしれない。でも、要するにそういう理由です」

その後、2軍どころか3軍落ちを命じられた水野は、第2次キャンプ地の宮崎から、他の選手に先んじて帰京する。最初に水野の1軍行きに太鼓判を押した2軍監督の国松彰は「水野は3カ月間は一切ピッチングはやらせないつもりだ。しばらくは走り込みと、身体作りからやり直しをさせる」と記者の質問に答えた。

一方の水野本人は肩の具合を訊かれると「すみません、自分が惨めになるだけなので勘弁して下さい」と明言を避け続けた。

それどころかこんな話まで浮上する。当時のスポーツ紙の巨人担当記者のコメントである。

「実は昨年暮れに、堀内コーチがインストラクターの荒川博氏に呼ばれて、打診されているんですよ。荒川氏は“水野はピッチャーなら10勝程度の男だが、バッターになれば3割30本はいける。オレに預けないか”と言ったらしい。堀内はもう少し時間をくださいと断ったそうだが、今回のケガで、その話が再燃しているんです」（『週刊宝石』1985年4月5日号）

2週間のグアムキャンプを終えた2月12日、囲み取材に応じた王貞治はこう言って褒めちぎった。

「最高のキャンプだった。江川と西本はすでにフリー打撃に登板しているし、中畑と篠塚は若手を引っ張る姿勢が素晴らしい。新外国人のカムストックには旨味がある」

実際はそうではなかった。最も期待を賭けていた水野雄仁を些細な理由で負傷させ、チーム全体に風邪が蔓延したせいで士気は一向に上がらず。投手陣の柱である江川卓も西本聖も今一つで、原辰徳、中畑清ら野手陣の調子も最終日まで上向きになることはなかったからだ。

「私は初めて担当になった年でしたけど、2次キャンプの宮崎もそんなに良かったとは思わなかったので『これで今年の巨人は本当に大丈夫なのかな』って半信半疑でした」（玉置肇）

かくして、就任2年目の王巨人は不安だらけのまま、ペナントレースに突入することを余儀なくされたのである。

【毎週水曜日更新】7月1日配信の第13回に続く

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