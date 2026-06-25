なぜ「老後2000万円」にこだわる人ほど絶望するのか…人生100年時代の不安が消える”3つの財布”

「豊かな老後のために、節約や貯金よりも大切なこと……。それは、小さくてもいいから、頼りになる『3つの財布』をつくることである」。メンタルコーチで、著書に『おひとりさまの生存戦略』があるワタナベ薫氏はこう語る。「3つの財布」とはいったい何か？ どうやってつくればよいのか？ ワタナベ氏が伝授する。

心の平穏を手に入れる唯一の特効薬

前編記事で、「お金の不安は私たちのIQ（判断能力）を下げる」と書きました。では、どうすればその不安から解放され、冷静な脳を取り戻せるのでしょうか？

答えは、精神統一をすることでも、宝くじを当てることでもありません。

収入の入り口を一つに絞らないこと。これこそが、心の平穏を手に入れる唯一にして最強の特効薬です。

私たちの親世代は、「一つの会社、あるいは一人の夫（大黒柱）に一生ぶら下がる」という「一本足打法」で生き抜くことができました。当時は金利も高く、退職金も年金も十分だったからです。

しかし、今はどうでしょう。「夫の給料だけ」「年金だけ」「貯金の切り崩しだけ」。このように、たった一つの「支え」に命運を託してしまうと、その支えが揺らいだ瞬間、あなたの生活は破綻します。

この「もしも」の恐怖が、あなたの脳内を占領し続けるのです。

100年人生を安定させる「三つの財布」

不安を消すためには、支えを分散すること。つまり、これからの100年人生を安定させる「三つの財布」を持つことです。ここは重要項目です。

(1) 「稼ぐ」財布（勤労収入）

定年後も、月3万でも5万でもいいので、自分の手で稼ぐお金です。社会とのつながりを保つ意味でも重要です。

できれば知的労働、もしくは在宅で体力を使わずに収入を得る方法を見つけましょう。体力は若い時のままではないからです。

(2) 「守る」財布（公的年金）

死ぬまでもらい続けられる、国が用意した終身保険。これは生活の最低保証（ベース）です。

(3) 「育てる」財布（資産運用）

あなたが寝ている間も、お金自身が働いて稼いでくれるお金（配当や利息）。

絶対に倒れない「三本足」を築こう

想像してみてください。一本足のテーブルは、少し押しただけで倒れてしまいます。

しかし、三本足のテーブルはどうでしょうか？ 多少地面が揺れても、簡単には倒れませんよね。生きるためのお金もそれと同じ原理です。

「老後2000万円なきゃダメだ」と、一つの巨大な貯金箱を作ろうとするから、果てしない道のりに絶望してしまうのです。

そうではなく、「小さくてもいいから、三つの頼れる先から水がチョロチョロと流れ込み続ける状態」を作る。これなら、「貯金が底をついたら終わり」という恐怖から解放されます。

「私には投資なんて無理」「今さら働くなんて」と思いましたか？ 大丈夫です。それぞれの財布をどうやって無理なく作り、育てていくか。その具体的戦略を著書『おひとりさまの生存戦略』でお伝えしています。

思考停止の「一本足」から、絶対に倒れない「三本足」へ。ここからが、あなたの人生経営の手腕の見せ所です。

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