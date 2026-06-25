「いい夫ですか？」と訊かれた妻の答えに衝撃を受けた夫…国境を超える「家事問題」に妻が言いたい「ひと言」

シリーズ累計300万部の人気漫画が復刻

「外国人の夫との暮らし」をユーモラスに描き、大ヒットしたコミックエッセイ『ダーリンは外国人』（小栗左多里著／オーバーラップ）が、オールカラー＆デジタル作画のリマスター版として復刊された。

2002年の刊行以来、『ダーリンは外国人2』『ダーリンの頭ン中』など関連作品を含めシリーズ累計300万部を突破。映画化もされ、異文化理解という言葉が一般的になる前から、「当たり前」を見直すきっかけと、他者と理解し合うための気づきをくれた平成の名作である。

内容は、ハンガリーとイタリアの血を受け継いだアメリカ育ちの夫と結婚した、著者で主人公の小栗さんが、「語学オタク」の夫・トニーさんのくりだす発言や行動を、異文化の「違い」として、ユーモアたっぷりに漫画で紹介するもの。

「やれああしろこうしろの『やれ』って何？」

「ぶん殴るってどうして『ぶん』っていうの？」などと、答えようのない質問で、小栗さんを悩ませる。

一方、日本人にとっては、「美徳」とされる「謙遜」の文化がトニーさんを戸惑わせる。

本書より「ダーリン」トニーさんの指摘から、改めて私たちの「当たり前」を見直すきっかけとなるエピソードを、漫画とともにお伝えする。

「ボク…、いい夫じゃないんだ…」

ある日、トニーさんの知り合いを紹介された小栗さん。「トニーは『いい夫』ですか」と訊かれ、「んー…そうですね」と答えた。

すると、家に帰るやいなや、トニーさんが「ボク…、いい夫じゃないんだ…」と落ち込んだ。驚く小栗さんに、トニーさんは「さっき聞かれて『ううん』って言った」と言う。

「『んー』って考えてから『うん』って言った」と主張すれば、今度は「なんで考えたの？」と迫る。

いい夫、それは「いい友達」「いい恋人」との「関係性」以上のものが求められる。なぜなら「いい夫」「いい妻」は、「いい同居人」としての条件も含むからだ。

知的で穏やか、思いやりもユーモアもある夫であっても、生活をともにする以上、家事の助け合いは必須である。だから小栗さんはこう言った。

「『夫』っていうのは、家庭的な意味も含むのかなーって思ってさ…」。

掃除、炊事、洗濯は小栗さんが一手に引き受けていたため、「特に何もしてくれてないじゃん」と伝えると、トニーさんはとても前向きに受け止め、食器を洗ってくれることになった。

だが、それが新たな小栗さんの悩みを生んだ。

「すぐに片づけたい」小栗さんvs.「なかなか洗ってくれない」トニーさん。

「完璧に洗い上げる」小栗さんvs.「ところどころ洗えていない」トニーさん。

小栗さんは、「人に任せるということは、思うようにならないということ」と描き、かつ理解しようと努めるが、心は平穏ではいられない。

ついに自分の希望をトニーさんにぶつけてしまうと、「ボクに任せたならボクのやり方に任せて」と返される。

トニーさんの気持ちをいったんは受け入れようと、「ま、いっか」と思おうとするだけでなく、口にも出して言ってみる小栗さん（そのほうが効果がアップするから、とある）。さらに自分なりの対処法も見つけた（結局自分がやることになるのだが）。

だが、最後は我慢しきれず、漫画の中（だけ）でこう叫ぶ。

「パッと見キレイでも、野菜をゆでただけのオナベもアクで汚れています!! ちゃんと洗ってください」

どこにでもある、夫婦のごく普通の日常を漫画でお楽しみください。

「家事の到達度」で揉める

当時から24年たった最近のおふたりは、かつてのように鍋の洗い残しや、すぐに洗うか否かなどといったことで、争うことはもうないのだろうか。

小栗さんにインタビューで聞いてみた。

「あまりけんかはしない方だと思いますが、揉めるとすれば、たいてい家事のことになります。家事の到達地点、どこまでをもって『やった』とするかの意見の相違は、24年たった今も、あまり変わりません。

漫画でも描きましたが、使った鍋やフライパン、『置いといてくれれば洗うよ』って言うんですが、私は早く片づけたい。

洗い残しを指摘しても、3回やっても4回やっても落としきれない。

でもね、私が洗うと落ちるんです。なぜか、理由もわかりますよ。私はちゃんと手で触って、きれいになったかどうか確かめるから。でもトニーは触ってないんでしょう。

だから私は言いたいわけです。

『あなたが自分はこだわりなく、文句も少ないと言いますが、それは家事をやってる量が違うからですよ』って。

とはいえ、お互い様という部分も多々あるので、話し合いと互いのずれの補正は、定期的に必要ですよね」。

【第１話】5ヵ国語話す言語オタクの外国人と結婚したら日本語の難しさを知った…300万部超『ダーリンは外国人』でわかったこと