肉体労働だけでなく、料理や職人技までも完全マスター…！「AIロボット」がいよいよ市場投入へ、まもなく消える「ブルーカラーの仕事」

2026年は「ロボット元年」

デジタル空間から物理世界へと進出したAIが、社会全体のあり方を根底から塗り替えようとしている。2026年、自分で考えて私たちの目の前を動く『AIロボット』が、ものすごいスピードで社会に広がりつつある。

かつての「ロボット」といえば、工場ラインに固定されたアーム型の機械か、愛玩用のペットロボットが主流だった。しかし今、市場に投入されつつあるのはまったく違うものだ。

人間の生活空間にそのまま入り込む、高度なAIを搭載した自律移動型ロボット。家事をこなし、会話をし、街を歩く――そんな存在が、現実のものになろうとしている。

「家事ロボットを開発する企業はすでに乱立し、予約販売も始まっています。今はまだ一部の層がエンタメとして飛びついている段階ですが、2027年には『もっと人間らしいロボットがほしい』という次のフェーズに進むでしょう。2026年を『ロボット元年』と位置づけて間違いありません」

こう語るのは、YMMD合同会社CEOの齋藤潤氏だ。グリー出身のITエリートで、2023年に“AI王国”の建国を宣言、自身は“AI国王”に就任した。現在は複数の自治体でAI顧問も務める。

ブルーカラーの未来

テスラが開発を進める「Optimus Gen3」は2026年から量産ラインが本格稼働し、イーロン・マスクCEOが目標として掲げる販売価格は2万〜3万ドル（約320万〜480万円）とされている。中国勢はさらに安く、150万〜250万円帯のヒューマノイドを量産する計画を公表している。

ロボットが「企業の機械」から「個人の持ち物」になる時代が、いよいよ現実味を帯びてきた。上海では家事ロボット専門のショールームが開業し、富裕層がいち早く購入する動きが出始めている。アメリカでもテスラのロボットをステータスシンボルとして予約する層が現れ始めた。

「2027年末から2028年にかけて、東京の港区あたりを中心に、ロボットと一緒に街を歩く人たちが現れ、新しいコミュニティが形成されていくはずです」（AI国王。以下、「」内は同）

ロボットの進化は、労働市場を激変させる。生成AIはすでに、知的労働の多くを代替しつつある。AI国王は「ネット上での作業系の仕事の9割は3年で消える」と予測するが、その波は物理空間で働くブルーカラーにも確実に押し寄せようとしている。

「私たちが生活で享受するあらゆるサービスの提供者は、いずれすべてロボットになっていくでしょう。人間のような温かみやコミュニケーション能力を持った存在が、ほぼ電気代だけのコストでブルーカラーの仕事をすべて引き受ける世界がやってきます」

こうした動きは、すでに日本の現場でも起きている。2026年5月、JALグランドサービスとGMO AI&ロボティクス商事は、羽田空港で国内初となるAIロボット活用の実証実験を開始した。手荷物・貨物の搭降載や機内清掃といったグランドハンドリング業務への導入を2028年までに段階的に検証するという。人間の作業環境をそのまま使える人型のAIロボットならではの強みが、人手不足の深刻な航空業界で活かされようとしている。

さらに最前線では、「頭脳」と「肉体」の両面で、人間を完全に再現する試みが始まっている。

まず「頭脳」の面では、熟練工の動きをカメラで記録し、AIに学習させる取り組みが広がりつつある。単純作業の置き換えではなく、「人間の言葉にできない職人技をロボットに移植する」フェーズだ。

「今、作業者の頭にカメラをつけて、料理や家事など『何をやっているか』『なぜそれをやっているか』という物理世界の経験ビッグデータをAIが吸い上げまくっています」

いずれ人間かAIかわからなくなる

一方、その頭脳が動かす「肉体（ハードウェア）」はどう進化しているのだろうか。関節などの作りが不十分で、ロボットはまだカクカクとしか動けないのではないか――そんな疑問に対し、AI国王は次のように答える。

「ロボットがカクカク動くのは、従来のものが『金属』の概念で作られていたからです。今急速に進化しているのは、人間の筋肉と同じ繊維状の構造を持った人工筋肉です。ゴムと鉄の間のようなシリコン素材などを編み上げ、そこに電気を通すことで筋肉のように収縮し、物理的な力を伝えます」

人工筋肉への前段階ではあるが、すでに、ロボットの手がペン回しをしたり、大道芸のように風船で犬を作ったりといった、力加減の難しい超精密な作業もできるようになり始めているという。

「今の進化ペースであれば、早ければ2027年、遅くとも3年以内には、人間と同じような見た目と『筋肉』を人工物で作り上げたロボットが隣を歩き、社会に浸透していくのは、あり得るスピード感です。いずれ人間かどうかわからないレベルに到達するでしょう」

人間の職人技を移植されたAIが、人工筋肉という肉体を持つ。ブルーカラーの仕事は「簡単な作業から順番に」置き換わるのではない。熟練技能の領域も、例外ではないのだ。

2026年、「ロボットが自律的に働き、収益を生む」まったく新しい経済圏が立ち上がりつつある。人間を介在させずに、ロボット同士が直接取引を行う――いわば「Machine-to-Machine Economy」だ。

後編記事『”上司”でも”仲間”でもない…「AIロボット」がまもなく労働市場を席捲、そのとき人間に残された役割』に続く。

【つづきを読む】”上司”でも”仲間”でもない…「AIロボット」がまもなく労働市場を席捲、そのとき人間に残された役割