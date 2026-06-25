「目のやり場に困る…」BLACKPINK・リサ、“ほぼ素肌”な密着ボディスーツで圧巻スタイル披露

BLACKPINKのリサが、大胆な姿で視線を奪った。

リサは6月24日、自身のインスタグラムを更新し、「Somewhere in the desert」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】リサ、“ほぼ素肌”なボディースーツ姿

公開された写真には、パールの装飾が施されたベージュのボディスーツを着用したリサの姿が収められている。さらに、ネイビーのロンググローブと透け感のあるロングトレーン、大きな羽飾りのヘッドピースを合わせ、舞台衣装のような華やかで幻想的なファッションを披露した。

特に、体のラインが際立つボディスーツ姿からは、モデルのような抜群のスタイルがあらわになり、見る者を感嘆させた。

この投稿を見たファンからは「なんてこった」「言葉が出ない」「女神」「スタイル良すぎ」「目のやり場に困る…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサは6月12日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催された「FIFAワールドカップ2026」開幕式のステージに出演し、話題を集めた。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。