文系受験で2浪したあと医学部合格、小児外科医・𠮷岡秀人が「行動する人」になれた理由

「なかなか一歩を踏み出せない」とお悩みの人も多いでしょう。今の自分を変えるのは勇気がいります。ところが、そんな一見無謀にも見える勇気を持つ医師がいます。国連の「UNIATF Award 2024」を日本で唯一受賞した国際医療NGOジャパンハートの創設者・小児外科医吉岡秀人さんです。なんと、テレビに映る海外の病気に苦しむ子どもたちを救おうと思い立ち、やがてほんとうに医師になってアジアの国々で医療活動をしているのです。

絵物語『小児外科医吉岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』には、文系の大学受験で0点で浪人という「落ちこぼれ」から、大逆転で医学部に合格し、アジアの国々に飛び出していく様子が美しい絵とともに書かれています。「ボクが行かんと誰が行く」という強い覚悟はどうすれば育つのか？ これまで延べ4,500人以上もの医療者を動員してきたジャパンハートを率いる吉岡秀人さんに、FRaUwebの新町真弓編集長を交え、「一歩を踏み出す勇気の持ち方」を伺いました。

インタビュー前編では、文系受験で浪人してから医学部に転向し、2浪の末合格して医師になり、アジアの国に飛び出すという「行動力」を支えたものについてお伝えします。

聞き手・構成／高木香織

文系大学を2科目0点で不合格から、医学部受験に転向

――吉岡さんは、30年以上前にアジアのミャンマーに行き、たった一人で医療活動を始めました。やがて2004年に国際医療ボランティア団体ジャパンハートを立ち上げ、組織として病気の子どもたちの医療をはじめます。その後、ジャパンハートはカンボジアやラオス、日本にも活動の幅を広げ、無償の治療は40万件にも上っています。現在は社会的な問題にも取り組む国際医療NGOとして活動しています。

吉岡秀人さん（以後、吉岡）：「ミャンマーには放置されたために悪化したり、医療を受けられなくて亡くなる子どもたちがたくさんいました。僕は『すべての子どもたちが生まれてきてよかった』と思えるようにしたいと思い、『医療を子どもたちの手の届くものにする』ことを目指したのです」

――ジャパンハートは、今や大きな団体に育ち、たくさんの子どもたちを救っています。しかし、初めはたった一人からのスタートでした。なかなかできることではありません。知力体力、やる気に満ちた方なのですね。

吉岡：「いえ、まったくそんなことはなかったんですよ。子どものころは病気がちで、小学校の入学式も喘息の発作が起きていけなかったほどでした」

――海外で医療をしようと思われたのは、いつごろでしょう。

吉岡：「中学生のころ、テレビで貧困や災害のために飢えたアフリカの子どもたちの姿を見て衝撃を受けました。この子たちと僕はどこが違うのだろう？たまたまいい時代のいい国に生まれたというだけじゃないか。何か役に立つことはできないか、と考えました。

ただ、じきにそんなことは忘れてしまって、勉強もしないで遊んでばかりいました。そのおかげで、大学は教育学部を受けたのですが、3科目のうち2科目が0点という惨敗。1浪目に、偏差値表の『医学部』という文字を見て、『そうだ、おれ、医者にならなきゃいけなかったんだ』とふと思って医学部受験に変えたのです。今思い出しても、不思議な感覚でした」

初めは反対しても、子どもがやり始めたら協力してくれた母

――文系から医学部受験に転向！ なかなかありえません。

吉岡：「『海外の病気の子どもたちを治療したいので、医師になる。医学部を受験する』と言うと、母はあきれるやら驚くやらで、『絶対にムリ』と思ったのでしょう。友人たちに、僕が医学部受験をあきらめるように説得してほしい、と頼んだんですよ」

――お母さまはどのような方でしたか。

吉岡：「実家は小さな町工場をしていました。父は時代の影響もあって働く機会も意欲もなくなっていたので、母はそれこそ一日中働いていました。でも、商店や自営業が多い土地柄でしたから、どこの家も母親が働いているのはあたりまえだったのです。いい意味で放っておいてくれましたね。

『医学部はムリ』というのは、学力はもちろんですが、家計が苦しくて授業料を払えない、という理由もあったようです。しかし、子どもがやり始めるまではとやかく言っても、ほんとうにやり始めたら、邪魔はせず協力してくれました。結局、大学に合格してからの授業料も、母が働いて払ってくれたのです。

2浪して医学部に受かり、やがて子どものころに描いた夢を実現するため、僕はミャンマーで医療をするようになります」

真の失敗とは行動しないこと

――テレビで貧困や災害で苦しむ海外の子どもたちの様子を見ることは、きっと誰もがあるでしょう。だからといって、「医師になり、海外に行って助けるのだ」と思う人はほとんどいません。どうすると吉岡さんのように「一歩を踏み出せる人」が育つのでしょう。

吉岡：「自分より勉強ができる、あるいはスポーツができる人はたくさんいます。そんな人たちよりも『自分の価値』を高めるにはどうしたらいいのか、と考えました。

考えているだけでは、自分の世界は変わりません。動いて変化していくことしかない。僕は自分の価値を高めるためにも誰もやろうとしないことを自分の感性に従ってやってきたつもり。そのために誰よりもたくさんの行動をするのです」

――医療の届かないアジアの国では、医師が来てくれるのはありがたいです。

吉岡：「僕がミャンマーに初めて行ったころは、まだ僕の技術も未熟でしたが、誰も医師がいないよりはずっと現地の人たちにとっては価値のあることだったのです。代わりのいない仕事でした」

――貴重な医療だったのですね。

吉岡：「僕の人生を俯瞰すると、否定的な人が出現した時に、僕は成長しているのです。医学部受験も、周りが『ムリ』『やめたほうがいい』と止めようとすればするほど、納得できずに、なんとかしてやり抜こうと思ってしまう。

海外で医療活動を始めるときも、『君が海外に行ったところで、何ができるんだ』と言われると、一瞬立ち止まって、『でも、やろう』と意識を変え、本気で取り組むようになりました。

もしも、周りがやさしく受け入れてくれたら、僕はやめてしまったかもしれません。逆風があったからこそ、前に進めたのだと思います」

――『ボクが行かんと誰が行く』の中にも、「真の失敗とは行動しないこと」とありますね。「人生では、結果よりも、そこまでの体験から学ぶことの方がずっと多い。結果よりも、途中の経験を大切にすることが、人生を楽しむことなのです」と続いています。人生を楽しむためにも、行動したいですね。今日は貴重なお話をありがとうございました。

◇後編「「無報酬で子どもたちの命を救う」ジャパンハートを作った吉岡秀人が感じた「お金では手に入らないもの」」では人のためにすることが自分の価値を高めることについてお伝えします。

吉岡秀人 よしおか・ひでと

小児外科医。認定NPO法人ジャパンハート創設者、最高顧問。1965年、大阪府生まれ。1995年からミャンマー、2009年からはカンボジア、2013年からはラオスでも活動。2004年、国際医療ボランティア団体「ジャパンハート」を設立。海外では、医療活動のほか、視覚障害者自立支援活動、エイズなどで親を亡くしたり、貧困のため人身売買の危機にさらされていたりする子どもたちを保護し自立を支援する養育施設「Dream Train（ドリームトレイン）」の運営、医療人材育成などを行う。国内では、災害支援、医療者不足の離島やへき地への地域医療支援事業、がんの子どもや家族を支援する「スマイルスマイルプロジェクト」などを行っている。2021年第69回菊池寛賞を受賞。ジャパンハートの団体として、国連からのアワード、沖縄平和賞、日本政府からのSDGsアワードなどを受賞。

高木香織 たかぎ・かおり

出版社勤務を経て編集・文筆業。医療・子育ての本を多く手掛ける。文・編集に『ほんとうにすごい！ iPS細胞』『命を燃やせ いま、世界はあなたの勇気を待っている』（ともに講談社）ほか。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』（共著／リヨン社）、『ママが守る！ 家庭の新型インフルエンザ対策』（講談社）がある。

【後編】「無報酬で子どもたちの命を救う」ジャパンハートを作った𠮷岡秀人が感じた「お金では手に入らないもの」