【ドラジ】なぜZ世代は平成ドラマの最高傑作『古畑任三郎』に熱狂するのか…Netflixで再評価された「圧倒的な魅力」

Z世代にも響いた「不朽の名作」

黒で統一した恰好で、自転車（シルエット セリーヌ）に乗って颯爽と登場するー

こんなにもスタイリッシュな恰好で事件現場に現れる警部補がいるだろうか。

ご存知の方も多いであろう、古畑任三郎のことである。

1994年の放送開始以来、2006年の「FINAL」3部作まで12年間にわたって全42作が制作された超人気シリーズである。放送後も、地上波での再放送に加え、フジテレビ公式動画配信サービスFODで独占配信されてきた。

そんな名作が、6月1日からNetflixでも配信を開始したのだ。

YouTubeやAmazon Prime Videoと並ぶ大手動画配信サービスでの配信は、SNSを中心に話題沸騰。「古畑任三郎の推し回」や「古畑任三郎の豆知識」に関する投稿が連日見受けられる。

本作を懐かしむ人がいる一方、「Netflixで配信されたので初めて観た」という若年層の投稿も目立った。かくいう私もZ世代のためリアルタイムでは観ておらず、再放送や配信を通じて本作をみていた。Netflix配信を機に改めて見返すと、不朽の名作でありながら今のドラマにはない新鮮さ・面白さを感じた。

冒頭で犯人を明かす大きなメリット

『古畑任三郎』の最大の特徴は、物語の冒頭で犯人の正体と犯行の手法を視聴者に提示する“倒叙ミステリ”であることだろう。そのうえ、派手なアクションや拳銃を用いたシーンもない。古畑は自らの頭脳のみを武器に完全犯罪を仕組んだ犯人を追い詰めていく。そのスリリングな展開こそ本作の醍醐味だ。

視聴者は犯人も、犯行現場もいきなり知らされる。犯人、警察、視聴者。犯行の全貌を知らないのは警察だけという異質な状況に、視聴者は犯人と共犯関係であることを余儀なくされる。「犯人がどうやって逃げ切るのか？」「古畑はどうやって証拠を見つけ出すのか？」といった展開への緊迫感は、他作品ではなかなか味わえない感覚だといえよう。

犯人が冒頭から分かっているという特徴は、制作側からしても大きなメリットがある。それは、豪華キャストを惜しみなく起用できるということだ。

「犯人を知ること」がゴールであるミステリでは、豪華キャストは時にノイズになる。「この人が犯人なのでは？」と視聴者側も何となく察してしまうからだ。

一方で本作では犯人はそもそも序盤で提示されるのだからその心配は一切ない。

笑福亭鶴瓶、明石家さんま、木村拓哉、鈴木保奈美、福山雅治、藤原竜也、松嶋菜々子―。

そのうえ、イチローやSMAPも犯人役として起用されていた（2006年1月4日放送「フェアな殺人者」、1999年1月3日「古畑任三郎 vs SMAP」）。現役メジャーリーガーや国民的アイドルさえも起用する豪華さには驚きを禁じ得ない。

Z世代にも刺さるポイント

『古畑任三郎』はシーズン1〜3に加え、Specialも含めると43話にのぼり、全作品を観るとなるとハードルが高い。しかし、本作は1話完結である（episode37＆38「最後の事件」除く）ため、気になる回だけピックアップして観ても楽しめるし、例えば途中から観ても十分に楽しめるつくりになっている。

一方で、すべて観ることで得られる楽しさもある。

たとえば、ある話で出てきた人物など固有名詞が、他の話にも小ネタとして出てくる点だ。episode01「死者からの伝言」で中森明菜が犯人役を演じた「小石川ちなみ」の存在はその一例だ。

「死者からの伝言」は人気コミック作家の小石川ちなみ（中森明菜）が恋人を殺害し、それを古畑に暴かれるという話だが、小石川ちなみの物語はこれだけで終わらない。

Episode14「しゃべりすぎた男」は敏腕弁護士・小清水潔（明石家さんま）が犯人の回だが、古畑とのやり取りでこんなシーンがある。

古畑「小石川ちなみの担当弁護はあなたでしたか。彼女を無罪にするとは、なかなかの方です」

殺人を犯した小石川が無罪になった後日譚が台詞でさらっと出てくるのだ。さらにEpisode23「ニューヨークでの出来事」では小石川の結婚式に招待されたと古畑が語るシーンもあった。

他にも、ファンの間で有名なのが「放送順と物語の世界の時系列が異なる」という点だ。

例えば、先述のepisode01「死者からの伝言」では古畑が電話で「バンズインの取り調べは明日からということで」と話す場面がある。初見で見ると「バンズイン…？」となるが、実はepisode04「殺しのファックス」で犯人役の幡随院大（笑福亭鶴瓶）であることがのちに分かる。

取り調べをするということは既に捕まっているということだから、実際にはepisode04→episode01という時系列であることが分かるのだ。これは、シリーズ全体を通した時系列を探るという楽しみ方を制作側が意図して仕込んだ、なかなか粋な設定である。

このように、1話完結でありながらシリーズ全体を通して観ることで得る面白さもあり、マニア心をくすぐられる。

以上がZ世代である自分が感じた『古畑任三郎』の魅力である。

これら2つの魅力を深掘りすると、リアルタイム世代ではないZ世代にも刺さるポイントが凝縮されているように思う。後編では、なぜ『古畑任三郎』がZ世代にも刺さるのか分析していきたい。

後編記事『「犯人は最初からバレている」それでも面白い…ネトフリで再ブーム『古畑任三郎』がZ世代にも刺さった決定的理由』に続く。

【つづきを読む】「犯人は最初からバレている」それでも面白い…ネトフリで再ブーム『古畑任三郎』がZ世代にも刺さった決定的理由