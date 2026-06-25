イラン停戦やっぱり座礁、高市政権は「最悪」に備えて70年代オイルショック同様の需要抑制策に転換せよ

アメリカとイランの停戦協議が開始されたが、両国の差は大きく、容易に妥結できるとは思えない。イスラエルの事情もあって、問題の早期解決は望み薄になっている。

こうした状況下で必要とされるのは 高圧戦略で経済を無理矢理に拡張しようとすることではなく、最悪の事態に備えることであるはずだ。

1970年代のオイルショック時の日本では、実際に総需要抑制策が実施された。しかし、いまの日本では、そうした政策は政治的に不人気であるために、採用されない。当時に比べて、日本の政治は大きく劣化した。

ホルムズ海峡は封鎖されたまま

6月17日に、アメリカとイランは、軍事行動停止と核協議再開を柱とする覚書に署名した。これを受けた協議が、6月21日、スイス・ビュルゲンシュトックで始まった。60日間の期限が設定されている。

仲介役を務めるカタールとパキスタンは、22日、交渉の第1ラウンドが「前向きな進展」をもって終了したと発表した。

協議では、イランの核兵器問題が最大の焦点となる。

日本にとって大きな関心があるのは、ホルムズ海峡の閉鎖問題だ。イラン側はすでに開放されたと言っているが、アメリカ側は閉鎖が続いていると主張していて、両者の間に、現状認識の大きな差がある。

実際の状況についても、解除されたという報道もあるが、封鎖が続いているという報道もあり、はっきりしない。少なくとも、自由に通行できる状態にはなっていないようだ。

前回述べたように、トランプ大統領としても、中間選挙や、世論調査支持率を無視できないのだが、停戦協議を難しくしている大きな原因として、イスラエルがレバノン攻撃をやめないことがある。イスラエルのネタニヤフ首相としては、10月の総選挙を控え、強気に出ざるを得ない。しかし、世界がそれに振り回されるのでは、かなわない。

資源小国・日本にとって重大な問題

ホルムズ閉鎖によって生じる資源の制約は、国によって大きな差がある。アメリカやカナダなどは、自国内で石油が産出するので、重大な支障が生じることはない（ただし、ガソリン価格が高騰するという問題はある）。ヨーロッパ諸国は、自国内での石油の産出は限られているが、様々な原産地から輸入できる。

状況が厳しいのはアジア諸国だ。日本は、これまで豊富な備蓄によって支えられてきたが、封鎖がいつまでも続けば、状況は厳しくなってくる。

そして、ナフサ関連製品では、すでに問題が顕在化しており、無視できない段階になっている。

悪い事態になることを重視し備えよ。

では、日本は、いまどのような政策を取るべきか？

まず、問題を単純化し、米イラン戦争の将来の事態として、つぎの2つが考えられるとする。

1）早期に解決される。

2）いつになっても解決されない

これらのどちらが実現するかが分かっていれば、いまどのような政策を取るべきかははっきりする。1）であれば、現在ガソリン等に関して、抑制策を取る必要はない。しかし、2）であれば、抑制策を取る必要がある。

では、1)、2)のどちらになるかが全く予測できない場合、どうしたらよいか？

その場合には、「事態が悪くなった場合を重視すべきだ」というのが、不確実性下の合理的な意思決定に関する理論が示唆するところだ。いま考えている問題について言えば、抑制策を取るべきだとの結論になる。

なぜ事態が悪くなった場合を重視すべきかといえば、事態が悪くなった場合の損害はきわめて大きいからである。経済学の概念を用いて言えば、「限界効用は逓減的」ということだ。つまり、「事態がよくなることを享受しようとするのでなく、事態が悪くなった場合に備えるのが重要」ということだ。

正しい対処が政治的には難しい理由

しかし、実際には、上記の理論にしたがって抑制策をとるのは、簡単なことではない。その理由は2つある。

第一に、節約を求めるのは、政治的には人気がない。

第二の理由は、将来の事態が厳しいということが人々に認識されると、買いだめや買い急ぎが生じて、事態が悪化することがありうることだ。

これはコロナショックの時に、マスク不足の問題として実際に生じたことである。

「オオカミ少年」との批判を恐れるな

もうひとつの大きな問題は、つぎのことだ。

米イラン戦争は、ある時、問題が一挙にすべて解決されてしまうことが、十分ありうる。

その場合には、それに備えておこなった様々な政策、とりわけ消費抑制策は、無駄になってしまう。つまり、仮に事態が早期に解決されてしまえば、「カラ振り」ということになってしまう。

その場合、抑制策の提唱者や実行者は、「危険を過剰に煽った」と批判されることになるだろう。つまり，「オオカミ少年」だとして批判されることになるだろう。

政治家としては，そうした事態は避けたい。

大きな危険が将来に予想される場合には、それに対して正しい準備をすることが急務だ。しかし、これは、現実の政治の世界では、非常に難しいことなのである。

将来がわからない時に、事態が悪化するケースを強調することは合理的なのだが、社会には受け入れられない。

このようなバイアスが存在することが十分に認識されなければならない。

しかし、品不足の問題は生じないかもしれないが、物価の上昇は既に現実の問題になっている。ただ、政府のガソリンや電気・ガス代の補助によって見えなくなっているだけのことだ。

実際には問題が生じているにもかかわらず、それを見えなくする。それによって上記の政治的問題に対処することにはなる。しかし、経済全体から需要の需要引き締めには寄与しない。

総需要を抑える政策が必要

以上から、現在時点で行なわれるべきこととして、つぎのことが言える。

まず、少なくとも、物価対策のガソリン代補助を止めることが必要だ。

そして、消費税減税もやめる(少なくとも延期する）。

将来に資源不足がありうるという状況のもとで、消費税を減税して現時点での消費を増やすというのは、考えられないほど、危険な政策だ。

総じて、マクロ経済政策で総需要を煽るのではなく、総需要を抑える政策が行われなければならない。

1970年代の危機管理は優れていた

1970年代のオイルショックに対しては、日本の政治は、実際に抑制策を実施した。この政策を迷いなく、しかも迅速に採用した。

そして、その時に導入された石油備蓄政策が、いまの日本を助けている。

その当時に比べて、日本の政策決定の基本的な能力は大きく劣化したと考えざるをえない。

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