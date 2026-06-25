エヌビディアだけが半導体株じゃない…”斜陽産業”がAI需要で一変「メモリ関連銘柄4選」を実名公開

今からでも知っておきたい「メモリ」株の基礎知識

コンピュータやスマートフォンは、主にCPU（中央演算処理装置）、メモリ、ストレージ、通信機能などの部品で構成されています。足下の株式市場で株価が非常に好調に推移しているのが「メモリ」関連株です。メモリとは、コンピュータやスマートフォンがデータやプログラムを一時的または長期的に保存するための半導体部品です。

人間に例えると、CPUはCentral Processing Unitの頭文字をとったもので、人間の頭脳のように計算や判断を行う役割です。メモリは「作業机」のような役割を果たします。CPUは計算や処理を行いますが、必要なデータを置いておく場所がなければ効率的に作業できません。そのため、メモリはコンピュータの性能を支える重要な部品です。CPUとメモリ、ストレージの役割はそれぞれが、人間、作業机、本棚や引き出しと理解するとわかりやすいでしょう。

メモリにはさまざまな種類があります。代表的なものがDRAM（Dynamic Random Access Memory）で、コンピュータが処理中のデータを一時的に保存する主記憶装置です。高速に読み書きできますが、電源を切るとデータは消失します。パソコンやサーバーに広く搭載されています。また、データを長期間保存するNANDフラッシュメモリは、SSD（Solid State Drive（ソリッド・ステート・ドライブ） の略で、データを保存するための記憶装置）やスマートフォンのストレージに利用されています。

メモリ半導体はかつて「半導体のコモディティ化」の象徴とされ、一時は斜陽産業と見なされていました。DRAMやNANDフラッシュは製品の差別化が難しく、供給過剰になるたびに価格が急落するため、業績の変動が非常に大きかったからです。さらに、中国や韓国メーカーとの価格競争が激化し、多くの日本企業が事業から撤退しました。

しかし近年、状況は大きく変わりました。生成AIの普及により、高性能GPU（Graphics Processing Unit）と組み合わせて使われるHBM（High Bandwidth Memory 高帯域幅メモリ）の需要が急増したためです。HBMは高度な技術力が必要で参入障壁が高く、供給できる企業も限られています。その結果、メモリは単なる汎用品からAI時代を支える戦略的部品へと位置付けが変化し、メモリメーカーは再び高い成長期待を集めるようになりました。余談ですが、エヌビディア（米ナスダック：NVDA）はGPUを設計している企業です。

足下の株式市場でメモリ関連株が好調な背景には、生成AIの急速な普及によるデータセンター投資の拡大があります。ChatGPTなどの大規模AIモデルの学習や推論には膨大なデータ処理能力が必要であり、その中核を担うGPUには高速・大容量のメモリが不可欠です。また、AIサーバー1台あたりに搭載されるメモリ容量は従来型サーバーを大きく上回るため、AI市場の拡大がメモリ需要を力強く押し上げています。これにより、長らく低迷していたメモリ市況は回復局面に入り、DRAMやNANDフラッシュの価格も上昇傾向にあります。さらに、HBM市場では需要が供給を上回る状況が続いており、高い収益性が期待されています。

市場では「AI投資拡大の最大の受益者の一つがメモリ産業」との見方が強まっており、業績拡大への期待がメモリ関連株の株価を押し上げる要因となっています。

前置きが長くなり、大変お待たせしました。足下の株式市場の花形、メモリ関連株をご紹介します。

韓国メモリ企業の2強

■サムスン電子（005930）とSKハイニックス（000660）

どちらも韓国企業です。サムスン電子は韓国を代表する世界最大級のエレクトロニクス企業です。スマートフォン「Galaxy」シリーズで広く知られていますが、収益の柱は半導体事業です。特にDRAMやNANDフラッシュメモリでは世界トップクラスのシェアを持ち、データセンターやスマートフォン、パソコン向けに製品を供給しています。近年は生成AIの普及を背景に、高性能メモリであるHBM（高帯域幅メモリ）の開発・生産にも力を入れています。また、半導体の受託製造（ファウンドリー）やテレビ、家電事業も展開しており、幅広い事業を持つ世界有数のテクノロジー企業として知られています。

SKハイニックスは、サムスン電子、米マイクロンと並ぶ世界有数のメモリメーカーです。主力製品はDRAMとNANDフラッシュメモリで、パソコンやスマートフォン、データセンター向けに幅広く供給しています。近年は生成AI向けの高性能メモリであるHBMで世界をリードしており、AI向けGPUを手掛けるエヌビディアの主要サプライヤーとして注目を集めています。HBMは高度な技術力が求められるため参入障壁が高く、SKハイニックスはAI市場拡大の恩恵を受ける代表的な企業として高い評価を受けています。

ただし、日本において韓国株を直接取引するのは難しさがあります。取り扱う証券会社が少ないからです。韓国株指数に連動する米国ETF、iシェアーズ MSCI 韓国ETF（ティッカー：EWY）はサムスン電子とSKハイニックスの2銘柄で全体の約50％を占めます。間接的ですが、外国株式取引口座を開設してEWYを取引するのが現実的な投資手段だろうと考えます。

近年HBMに注力する大手メーカー

■マイクロン・テクノロジー（米ナスダック：MU）

米国の半導体メーカーで、韓国のサムスン電子、SKハイニックスと並ぶ世界三大メモリメーカーの一角を占めています。広島県に工場を持っています。主力製品はDRAMとNANDフラッシュメモリで、パソコンやスマートフォン、自動車、データセンターなど幅広い分野に供給しています。

近年は生成AIの普及を追い風に、高性能メモリであるHBM（High Bandwidth Memory）に注力しています。HBMはAI向けGPUと組み合わせて使用される重要な部品であり、大量のデータを高速に処理できることから需要が急増しています。マイクロンはこの分野で技術力を高め、AI関連需要の拡大による恩恵を受けています。世界のメモリ市場において数少ない大手メーカーの一社であり、メモリ価格の回復局面では業績が大きく伸びる特徴があります。そのため、同社はAI時代を支える重要な半導体企業として投資家から高い注目を集めています。

NANDフラッシュメモリ主力の日本企業

■キオクシアHD(東プ：285A )

日本を代表する半導体メーカーであり、NANDフラッシュメモリの開発・製造を主力事業としています。NANDフラッシュメモリは、電源を切ってもデータを保持できる不揮発性メモリの一種です。スマートフォンやSSD、USBメモリ、SDカードなどの記憶装置に広く使われています。写真や動画、アプリ、文書などを長期間保存できることが特徴です。近年は生成AIの普及によってデータ量が急増しており、大容量データを保存する基盤技術としてその重要性が高まっています。

キオクシアHDのルーツは東芝にあります。東芝は1987年に世界で初めてNANDフラッシュメモリを発明し、その後、世界有数のメモリメーカーへと成長しました。しかし2010年代後半、米国原子力事業における巨額損失によって東芝の財務状況が悪化し、経営再建のために主力事業だった半導体メモリ部門の売却を決断しました。2018年、東芝メモリは米投資ファンドのベインキャピタルを中心とする企業連合の傘下に入り、東芝グループから独立しました。その後、2019年に「キオクシア」へ社名を変更し、新たなスタートを切りました。2024年12月には東京証券取引所へ上場を果たし、再び株式市場へ復帰しました。株価は2025年夏から上昇局面が続き、2026年6月、東証プライム市場において時価総額No.1になりました。

近年は生成AIの普及により、膨大なデータを保存する需要が急増しており、ストレージ市場の重要性は一段と高まっています。キオクシアは三重県四日市市や岩手県北上市に世界最大級の生産拠点を持ち、NANDフラッシュ分野で世界トップクラスのシェアを誇ります。世界初のNANDフラッシュを生み出した技術力を受け継ぎながら、AI時代のデータ社会を支える中核企業として注目されています。

悲しい歴史もあった日本のメモリ産業

1980年代後半、日本の半導体メーカーはDRAM市場で世界を席巻し、NEC、東芝、日立製作所などが世界上位を占めていました。しかし1990年代に入ると、DRAMが価格競争の激しい汎用品となり、韓国のサムスン電子やSKハイニックスが積極的な設備投資によって急速に台頭しました。一方、日本企業はバブル崩壊後の業績悪化や経営判断の遅れから十分な投資を続けることができず、競争力を徐々に失っていきました。

2000年代には事業統合によってエルピーダメモリが誕生し、日本勢の再建が図られましたが、市況悪化や円高の影響もあり苦戦が続きました。その結果、日本のメモリ産業は世界市場での存在感を大きく低下させ、2012年にはエルピーダが経営破綻しました。現在のマイクロン・テクノロジー広島工場の前身はエルピーダメモリの工場でした。

2000年代にはリーマンショックが起きたなど、株式市場や事業経営には暗い環境でしたので、AIがさまざまな分野に用いられそうな現在とは大きな違いがあります。とはいえ、常に世界を相手に競争を強いられる産業であることは念頭に置いておきたいものです。

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