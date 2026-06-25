2026年6月22日、東京都港区のサントリーホールで行われた日本フィルハーモニー交響楽団の創立70周年記念特別演奏会を鑑賞された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。

【写真】愛子さまのライトブルーのレースワンピを見る。ほか、ラオス訪問時に同じ一着を着用された際の姿なども

ライトブルーのワンピースをお召しに。このレースがあしらわれたワンピースは、2025年11月にラオスを公式訪問された際にも着用されていた一着だ。

無地やシンプルなワンピースの場合、ベルトでウエストマークを加えてメリハリを演出することもある。しかし、愛子さまのワンピースは、ウエスト部分がセパレートのように見えるデザインになっており、切り替え部分の生地が斜めに重なることで、ベルトを使わなくても、ウエスト位置が自然に意識されるデザインとなっていた。

また、総レースの上品なデザインながら、スカートの裾部分には透け感があり、軽やかな印象を上品に演出。長めの丈でありながら重たく見えにくく、爽やかなライトブルーと相まって、やわらかく華やかな着こなしとなっていた。

首元にはシンプルな一連のパールネックレスではなく、複数のパールを組み合わせた、ほどよく存在感のあるデザインのネックレスを合わせていた。顔まわりに華やかさを添えながらも、ライトブルーの繊細なレース模様を邪魔せず、上品なアクセントとなっていた。

レースやパールの華やかさを取り入れながらも、全体をやわらかなブルーでまとめた愛子さま。上品でありながら軽やかさも感じさせる着こなしは、多くの人の注目を集めそうだ。