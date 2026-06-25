新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の大会規定を発表した。

今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。

この日発表された規定では、８・１５両国国技館で準決勝２試合（Ａブロック１位×Ｂブロック２位、Ａブロック２位×Ｂブロック１位）を行うことが決定。勝ち上がった２選手が８・１６両国で激突する。決勝、準決勝ともに時間無制限１本勝負。

大会規定は以下の通り。

・２０選手がＡ・Ｂ、２つのブロックにわかれてリーグ戦を行う。

・公式リーグ戦はすべて３０分１本勝負。

・全ての勝ちは２点、全ての負けは０点、全ての引き分けは両選手１点、無効試合は両選手０点。

・リーグ戦で１位と２位の選手が同点の場合はリーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定する。

・１位と２位の選手が複数で直接対決の優劣がつかない場合は優勝決定戦進出決定戦（ルールは状況に応じて決定）を行う。

出場選手は以下の通り。

◆Ａブロック

・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

・ボルチン・オレッグ

・辻陽太

・鷹木信悟

・ジェイク・リー

・ＳＡＮＡＤＡ

・後藤洋央紀

・グレート‐Ｏ‐カーン

・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

◆Ｂブロック

・海野翔太

・上村優也

・ドリラ・モロニー

・ザック・セイバーＪｒ．

・カラム・ニューマン

・成田蓮

・ゲイブ・キッド

・ＨＥＮＡＲＥ

・ウルフアロン

残り２選手は、７・６後楽園で出場決定戦を行う。