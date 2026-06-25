歌手・工藤静香がニューアルバムのリリースを報告した。

工藤は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「６月２４日、ニューアルバムがリリースされました」と書き始めると、「このアルバムは、皆さまの『今日の自分』にヒットする曲が収録されていると思います！！そっと背中を押してくれたり、心をやわらかくほどいてくれたり、静かに寄り添ってくれたり、力強く前を向かせてくれたり、気持ちをスッキリさせてくれたり。皆様にとって『心の代弁』そんな存在になれたら嬉（うれ）しく思います」とアルバムの内容を紹介した。

またオフィシャルビデオをあわせて投稿。金色の衣装を身にまとった工藤が、金色の部屋で歌う様子が目を引く動画だ。

最後に「この作品に携わってくださったすべての皆様、そしていつも温かく応援してくださる皆様に、心から感謝申し上げます。感謝とたっぷりすぎる愛を込めて」と感謝をつづった。

この投稿には「かっちょいいいいいです」「まさにロッククイーン」「ＰＶの世界感まさに女王」「ロックなしーちゃんがかっこよすぎっ！魅力満載です」「カッコ良過ぎて幸せです これから聴きまくります」などのコメントが寄せられている。