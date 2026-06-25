31の11乗と17の14乗、どっちが大きい？ビジネスも役立つ「見当力」で答えを出す思考法

数学で大事なのは「見当力」

突然ですが、クイズです。

31の11乗と、17の14乗。どちらが大きいでしょうか。

こう言われると、多くの人は一瞬びっくりするのではないでしょうか。

31の11乗。17の14乗。どちらも、まともに計算しようとするとかなり大きな数になります。紙とペンがあっても面倒ですし、暗算で出そうとはまず思わないでしょう。

こんなの、計算機を使うしかないじゃないか、と感じた人もいるかもしれません。しかし、この問題の面白いところは、数が大きすぎて一般的な計算機では答えを正確に出すことができないところです。

こちらは、一般的なスマートフォンの計算機アプリで「31の11乗」を計算した結果です。

当然ですが、31を11回もかけるととんでもなく大きな数になります。そのため、計算機で一度に表示できる桁数を超えてしまい、「e（桁数表示）」という特殊な記号を用いて表すことになっているのです。

これでは、答えを計算機で出力して比べる、なんてことも非常に困難です。

じゃあ、なんとかして計算をせずに比べてみよう、と考えたいのですが、ここで厄介なのは、31のほうが17より大きい一方で、指数は11より14のほうが大きいことです。

どちらが勝つのか、ぱっと見ただけでは判断しづらい。こういうとき、私たちはつい「ちゃんと計算しないと分からない」と思ってしまいます。

でも、こういう問題は、実は真正面から計算する必要がありません。

というより、むしろ真正面から計算しないことが大切です。

数学というと、「正確な答えを出すもの」という印象があるかもしれません。もちろんそれも大事です。ただ、実際にはその前段階として、「だいたいどちらが大きいか」「少なくともこれよりは大きいはず」「せいぜいこのくらいだろう」と見当をつける力がとても重要です。

その「見当力」について、今回の問題を題材にしてここから紹介していきます。

近くの数で考える

まず、31と17という数字を見てみましょう。

「31」も「17」も素数であり、お互いに計算しやすいような関係性はありません。こういうときに便利なのが、近くにある扱いやすい数に置き換えるという発想です。

31に1つ加えると、「32」になります。反対に、17から1つ減らすと「16」となります。

この「32」と「16」という2つの数字は、2倍、半分の関係になっているだけでなく、

32 = 2×2×2×2×2 （2の5乗）

16 = 2×2×2×2 （2の4乗）

というように、2を何回かけたか、で両方表すことができます。

同じように、17の近くで扱いやすい数は16です。

すると、

31の11乗は、32の11乗より少し小さい

17の14乗は、16の14乗より少し大きい

ということが分かるだけでなく、さらに

32の11乗は、2の5乗を11回掛けるので、2の55乗。

16の14乗は、2の4乗を14回掛けるので、2の56乗。

と分かるのです。

これを整理すると、

31の11乗 ＜ 2の55乗 ＜ 2の56乗 ＜ 17の14乗

という不等式が成立します。よって、

17の14乗のほうが、31の11乗より大きい

と求められるのです。

「大きい数字」が勝つとは限らない

いかがでしたでしょうか。

電卓で巨大な数字を出して比べたわけではありませんが、答えにはきちんとたどり着ける。ここに、この問題の気持ちよさがあります。

この問題で面白いのは、31と17だけを見ると、31のほうがかなり大きく見えることです。

「もともとの数が大きいのだから、31の11乗のほうが強そうだ」と感じる人も多いでしょう。実際、指数がついていなければ31のほうが上です。さらに、11乗と14乗はパッと見てもそれほど大きな差がないように見えます。

ところが、累乗では少しの指数の差が非常に大きな結果の差につながります。

31は17より大きいですが、11と14という指数の差がそれをひっくり返す。

しかも今回は、ただ「指数が大きいから勝ち」という単純な話ではありません。31に対して11回、17に対して14回掛ける。その複雑な勝負を、2の累乗という共通の物差しに置き換えることで、すっきり比較できるのです。

ここに、数学のとても大事な考え方があります。

それは、複雑なものを、比較しやすい形に変えるということです。

今回でいえば、31や17をそのまま抱え込まない。

32や16という扱いやすい数に寄せる。

そして、2の何乗か、という共通の基準で比べる。

こうすると、難しそうに見えた問題が、急に整理されて見えてきます。

数学で役立つのは、「ざっくり押さえる力」

この発想は、実は日常でも仕事でもかなりよく使います。

たとえばイベントの来場者数を予想するとき。

「正確に何人来るか」を最初から当てるのは難しい。

でも、「少なくとも100人は来そう」「300人を超えることはなさそう」といった範囲なら、かなり現実的に考えられます。

売上でも同じです。

月商をぴったり予測するのは難しくても、

「客単価がだいたい3000円で、来客数がせいぜい500人なら、150万円前後だろう」

という見積もりはできます。

動画の再生回数でも、作業時間でも、予算でもそうです。

最初から一点の正解を狙うのではなく、まず上限と下限を押さえる。

「これ以上にはなりにくい」「これ以下にはならないだろう」と考える。

そうすると、全体像がかなり見えやすくなります。

似た問題でも、考え方は同じ

この種の問題は、ほかにもいろいろあります。

最後にもう一つ、似たクイズを出してみましょう。

2の100乗は何桁の数でしょうか。

これも、全部を実際に計算しようとすると気が遠くなります。

けれど、考え方は同じです。

正確な値をいきなり求めるのではなく、まずはざっくりした輪郭をつかめばいい。

ここで使いやすいのが、2の10乗はだいたい1000だという事実です。

実際には2の10乗は1024ですが、ざっくり考えるには1000くらいだと思って十分です。

すると、

2の100乗

＝ (2の10乗)の10乗

≒ 1000の10乗

となります。

1000は10の3乗ですから、

1000の10乗 ＝ 10の30乗

です。

10の30乗というのは、1の後ろに0が30個並んだ数であるので、31桁です。よって、ここまでの「ざっくりとした計算」によって、2の100乗は「31桁」の数なのではないか、と見当をつけることができました。

面白いことに、2の100乗も31桁の数になります。もちろんすべての場合で成立するわけではありませんが、多くの場合、このようなざっくりとした見積もりは実際の答えと近い値になるのです。

大きなものに圧倒されないために

いかがでしたでしょうか。

31の11乗と17の14乗。

このような「一見どうすれば良いか分からない」問題に出会ったとき、「無理だ」と思って立ち止まるか、「近い数で計算すればいけるかもしれない」と考えるか。

そこに、数学の面白さがあるのだと思います。

大きなものに出会ったとき、私たちはつい圧倒されます。

でも、本当に大切なのは、その大きさを真正面から受け止めることではなく、自分が扱える形に言い換えることなのかもしれません。

ざっくり考える。

少なくともこれより大きい、これより小さいと見当をつける。

あるいは、「何桁くらいか」「どのくらいのオーダーか」をまず押さえる。

その一歩があるだけで、難しそうな問題は、ぐっと身近になります。

数学の面白さは、正確さの中にだけあるわけではありません。

むしろ、その手前で「どう見ればいいか」をつかんだ瞬間にこそ、ぐっと景色が開けることがあるのです。

【独自】能登半島地震で記者が見た異様な光景…軽装でスマホ片手に被災地入りする「闖入者」たちの姿とは