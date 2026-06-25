豪快な一撃を「神シュート」と絶賛し、技ありのゴールに「左足ぴょんやって！」と大興奮。優勢な試合展開に「イケイケどんどんやてこれ！」と声を張り上げたかと思えば、相手のファウルまがいのプレーには「ふざけんな！」と怒りをあらわにする。

【写真】W杯のスタジアム到着後、現地ファンに囲まれる本田圭佑。他、4年前に解説を務めた時の本田や引退後も“バキバキ”な肉体美を維持する本田なども

サッカーW杯北中米大会のテレビ中継で、喜怒哀楽を隠さない解説を披露した元サッカー日本代表の本田圭佑（40才）。"本田節"は共感を呼び、SNSで瞬く間にトレンド入りした。

「サッカーに関して世界レベルの知識を持ちながらも、専門用語を並べず、ファンと同じ目線の言葉が"名実況"として共感を呼んだのでしょう。W杯は普段サッカーに興味のない視聴者もテレビで観戦しますから、そんなライト層に向けて、あえてハードルを下げる解説スタイルをとっているのではないか、という声もあります」（スポーツ紙記者）

一方で"迷実況"とも囁かれている。オランダ戦の際、本田は相手のキーマンを「うざい」と表現。厄介な実力者を警戒したニュアンスだったが、オランダメディアから「ホンダが侮辱した」と手厳しい批判を浴びた。

「いまの本田さんはサッカー界の常識はあまり考えていないでしょうね。現役選手ではありますが、活動の軸足はビジネスに置いています。300社以上に投資し、自ら『投資家』を名乗るほど。経営する会社では社員にAI学習を徹底させ、自身も欠かさずAIに触れるなど、もはやサッカーの枠に収まらない場所にいます。だからこそ、サッカー用語にとらわれない力のある言葉を発信できるのかもしれません」（前出・スポーツ紙記者）

本田語録を楽しみにしているファンが増えている。

※女性セブン2026年7月9・16日号