今季は開幕から二刀流でフル稼働の活躍を見せるドジャース・大谷翔平（31）。ワールドシリーズ3連覇や4年連続MVPとともに期待されるのが、メジャーでリーグ最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞の初受賞だ。サイ・ヤング賞とMVPの同時受賞となれば、史上12人目となる。

【成績一覧】大谷はサイ・ヤング賞を狙えるのか。データで検証して一目瞭然

大谷はここまで12試合に登板し、7勝2敗、防御率1.47（6月23日時点、以下同）。打撃も6月の大攻勢で打率.297、本塁打17本と復調してきた。二刀流でこの水準の活躍であれば可能性は高いと考えられるが、問題はサイ・ヤング賞だ。

プロ野球を各種データで分析した『データ・ボール』著者のスポーツライター・広尾晃氏が過去5年のサイ・ヤング賞投手のデータと今季のナ・リーグで同賞を争う投手の成績を整理した別表をもとに解説する。

「サイ・ヤング賞を獲得するにはいくつかの条件をクリアしないといけない。まずは規定投球回数。遡れば救援投手が受賞するなど未達で受賞したケースもあるが、過去5年のサイ・ヤング賞投手（両リーグで10人）は全員、規定投球回数（162回）をクリアしています」

そのうえで広尾氏は、サイ・ヤング賞の選考にあたって最も重視される指標についてこう説明する。

「いま最も重要視されているのが、選手の貢献度を示すWAR（Wins?Above?Replacement）です。Baseball Reference（rWAR）、Fangraphs（fWAR）という2つのデータサイトから発表されていますが、過去5年のサイ・ヤング賞投手はそのいずれか、あるいは両方で1位を獲っています。

2025年にパイレーツのスキーンズが10勝10敗で受賞していることからも勝敗はあまり関係ないとわかる一方、防御率1位の投手が獲得することが多い傾向があります。投球イニングや奪三振はあまり重視されていないと考えられるが、多いほうがいいことに間違いはないでしょう。

今季のナ・リーグの投手成績の上位を見ると、『rWAR』の1位はフィリーズのC・サンチェス、『fWAR』の1位はブルワーズのJ・ミジオロウスキーです。C・サンチェスは最多投球回、J・ミジオロウスキーは最多奪三振と防御率でも1位。現段階ではこの2人がサイ・ヤング賞の有力候補です」

ドジャースで3年連続世界一を目指し、ともに7勝をあげている大谷と山本由伸（27）の現状はどうか。広尾氏が続ける。

「大谷は防御率では優秀ですが規定投球回に到達していないため『rWAR』で9位、『fWAR』が6位です。ここ2登板で7失点したことでランクが下がっています。山本は『rWAR』が12位、『fWAR』で8位。防御率がそれほど良くないことに加え、奪三振数が投球回数より少ないのが評価を下げています。

今のところ、大谷はまだサイ・ヤング賞候補と言える位置にはいないと言えそうです。山本は昨年のサイ・ヤング賞投票で『rWAR』が5位にもかかわらず3位に入りました。安定感があってシーズン通して投げたことが評価されたものと考えられ、この先に防御率が2点を切るようになれば上位に入ってくるかもしれません」

サイ・ヤング賞は「記者投票」によって決まるという要素も見逃せない。

「イメージに流されることが多いので、人気者が上位に来る傾向が強い。ですから仮に大谷が規定投球回数に到達して、今の水準の成績を維持すれば有力候補になるでしょう。『二刀流でMVPとサイ・ヤング賞』となれば世間が沸くことは間違いありませんから」（広尾氏）

メジャー移籍して以降、大谷が既定投球回数に達したのはエンゼルス時代の2022年のみ。その壁を乗り越えられるか。