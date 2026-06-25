なぜ、数学的帰納法でつまづくのか？その学習方法へのギモンと考え方の本質を実例解説。問題：13個のオモリから1つだけ仲間外れを探すには？

わからない理由がわからない……近年の数学力の顕著な低下、さらに算数・数学嫌いという人も多くいます。これは、いったいなぜでしょうか。

「やり方」の暗記に偏った教育の影響で、試行錯誤を通じた理解が欠如し、公式の暗記に頼る傾向が強まった結果、「問題を解決しようとする能力」が低下しているのではないか、そう指摘するのが、45年以上にわたって数学教育に携わってきた数学者の芳沢光雄さんです。

「数学は“13個の考え方”で理解できる！」として、13個の「発見的問題解決法」を、パズル問題・あみだくじ・じゃんけんなどの豊富な実例から、その思考プロセスを解説。さらに、算数から中学・高校・大学への数学へと段階的に発展させていきながら、さまざまな学問分野への応用までを解説した『数学の考え方 発見的問題解決法ーーひらめきを生む思考へ』が注目されています。

「わからない理由がわからない」に答える、この画期的なこの本から、今回は多くの人が苦手意識を感じる「数学的帰納法」について楽しい実例とともに解説します。

＊本記事は、『数学の考え方 発見的問題解決法ーーひらめきを生む思考へ』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

数学的帰納法の学習方法に感じるギモン

高校数学では、すべての自然数nについて成り立つ性質を証明する「数学的帰納法」を学ぶ。

数学的帰納法とは、すべての自然数nについて成り立つ性質P(n)を、以下の2つによって証明するものである。

（ア） P(1) が成り立つ。

（イ） P(k) が成り立つならばP(k + 1) も成り立つ。

筆者は、高校生の数学的帰納法の学習法に少し疑問をもっている。もっとも、教科書に載っているような数学的帰納法に関する基本的な練習問題については、上の2つを形式的に示せばよいだろう。

しかし、一般の自然数nについて成り立つかもしれない未知の命題を見たとき、いきなり数学的帰納法による証明を試すことは、いかがなものだろうか。

まず、n=1で成り立つだろうか。次に、n=2で成り立つだろうか。次に、n=3で成り立つだろうか……などと確かめて、「ひょっとして、一般の自然数nについて成り立つだろうか」と自問してから、数学的帰納法での証明を試みることが適当だろう。

この「1、2、3、4、…と続く性質」を考えるという思考法は、じつは、どのご家庭にもある、あるものの発想にも共通している。

数学的帰納法とどのご家庭にもある、あるものとは

それは、どのご家庭にもあるボックスティッシュである。

ティッシュが残り3 枚、2 枚、1 枚となったボックスティッシュの断面図を（ウ）、（エ）、（オ）によって示そう。

（ウ）、（エ）、（オ）の順に、ティッシュが1 枚ずつ取り出されていく状態を見ることによって、ボックスティッシュの構造を理解できる。

（エ）では引っ張るティッシュと引っ張られるティッシュだけの関係であるが、（ウ）では引っ張られると同時に、次のティッシュを引っ張る作用も持つティッシュがあり、その存在が重要なのである。

ちなみに、ボックスティッシュはポップアップ方式と呼ばれ、シカゴの発明家アンドリュー・オルセンが1921 年に考案したもので、（ウ）に気づいたことが歴史的な発明につながったのである。

13個のオモリから1個だけ重さの違うオモリを見つけるには？

次の例題も挙げよう。

例題

外見が同一のオモリが13個あり、そのうちの1つだけ他と重さが違うとする。それは他と比べて軽いか重いかはわかっていない。

天秤を3回使ってそのオモリを決定する方法を述べよ。

解説 最初は、4個のオモリの集合Sと4個のオモリの集合Tで比べる。その他の5 個のオモリの集合をUとする。

〈1 回目に釣り合った場合〉

正常とわかった3個のオモリとUの3個のオモリで、2回目を比べる。これで（天秤がどちらかに）動けば、たとえば、Uの3個が上に動けば、そのUの3個に軽いものがあるので、あと1回で決定できる。

2回目でも動かなければ、最後の1回は、正常な1個とUの他の2 個のうちの1個を比べればよい。

〈1 回目に釣り合わなかった場合〉

一般性を失わずに、Sが上がってTが下がったとする。

2 回目は、天秤の左にSから3個のオモリ、およびTから1個のオモリを載せ、天秤の右にはSから1個のオモリ、およびUから正常な3個のオモリを載せる。

このとき、次の（I）、（II）、（III）に分けて考える。

（I） 左が上がって右が下がる場合

左に載せたSからの3個のオモリに軽いものがあるので、あと1回で違うオモリを決定できる。

（II） 釣り合う場合

2回目に載せなかったTの3個のオモリに重いものがあるので、あと1回で違うオモリを決定できる。

（III） 左が下がって右が上がる場合

この状況では、2回目に左に載せたTの1個のオモリか右に載せたSの1個のオモリが違うものになるので、あと1回で違うオモリを決定できる。

上の例題は、次の定理のように一般化することができる。

定理

nを任意の自然数とし、外見が同一のオモリが、「｛3の(n+1)乗−1｝/2」個ある。そのうちの1 個だけ他と重さが違うとし、それは他と比べて軽いか重いかはわかっていない。

このとき、天秤をn+1回使ってそのオモリを決定することができる。

この定理に関しては、n=2の場合は上の例題である。

n=3の場合は、40個のオモリに1個だけ重さが違うオモリがある場合である。

まず、この場合を解決して一般化にチャレンジしたことがある。この定理の一般的な証明は簡単ではなく、筆者としては予備的な定理を準備する必要もあった。

この定理の証明は長く、またチャレンジすることは大変面白いことなので、ここで証明を述べることは割愛させていただく。ただ、ギブアップされて証明を読みたい気持ちになった場合は、拙著『離散数学入門』（ブルーバックス）に詳しく書いてあるので参考にしていただきたい。

数学的帰納法による証明ができない場合も！

なお、数学的帰納法による証明は、結論の主張が強いと使えないこともある。あえて結論の主張を弱くすると証明ができる場合もある。

この例に関しては、大学数学の入門部分にある「線形空間の次元の一意性（ただ一通りに定まること）」（『新体系・大学数学入門の教科書（下）』参照）やガロア理論における「最小分解体の一意性」（『今度こそわかるガロア理論』参照）に関する証明を書いているときに痛感したものである。

数学的帰納法の練習問題「ハノイの塔」に挑戦

昔から「ハノイの塔」というゲームの問題はよく知られている。

これは、nを自然数とし、大きさが互いに異なる中央に穴のあいたn枚の円盤と、それらの穴を通すことができる3本の柱A、B、Cがある。

いま、それらすべての円盤をAのハノイの塔柱に、下から大きい順に重ねるように通しておく（下図参照）。

1回につき1枚ずつ円盤を移動させ、最後にすべての円盤をBの柱に移動させることが目標であるが、各円盤は移動したときにかならずA、B、Cどれかの柱に通さなくてはならない。さらに、いかなるときでも各円盤の上には、より小さな円盤しか載せられないとする。

この条件のもとで、このAの柱の円盤は「(2のn乗)−1回」の操作で、Bの柱に移動できることは、数学的帰納法によって証明できる。

この「ハノイの塔」の問題を、いきなり、さきほど数学的帰納法について紹介した（ア）と（イ）の記述に持ち込んで証明することを考えるだろうか。多くの場合は、まず、nが3ぐらいで試してみようかという遊び心をもって考えるだろう。ここが非常に大切なのである。

高校数学の演習として数学的帰納法を学ぶとき、（ア）と（イ）の記述のみに注目する生徒が大多数である。しかし、前述したことではあるが、すべての自然数nについて成り立つかどうかわかっていない性質P(n) に関して考えるとき、いきなり（ア）と（イ）の証明にチャレンジすることはまずない。

やはり、n=1、n=2、n=3ぐらいで成り立つことを確かめてから、ひょっとしてすべての自然数nについて成り立つかもしれないと考えて、（ア）と（イ）の証明にチャレンジすることが自然であろう。

そこで、「ハノイの塔」の問題をn=3で試してみよう。なお、3つの円盤は、「大」、「中」、「小」とし、初期状態としてAに下から「大」、「中」、「小」があるとする。

いま、「小」を最初にCに移すと、次は「中」をBに移すことになる。

次は、「小」をBに移すしかない。

この状況では、その次は「大」をCに移すことになる。この段階で、以下のことを悟るのではないだろうか。

目標がすべての円盤をCの柱に移動させることならば、この状況を進めていって、Cに「中」と「小」を移せばよい。

それは、Bにある「小」をいったんAに移して、次に「中」をCに移し、最後に「小」をCに移せば完成する。

しかし、目標はすべての円盤をBの柱に移動させることである。そのように模索した上で、ゲームの初期状態に戻って次の手順で操作を行えば、ゲームは完成する。

まず、「小」を最初にBに移す。次に、「中」をCに移す。さらに「小」をCに移す。次は、「大」をBに移す。

そこから、Cにある「小」をいったんAに移し、Cにある「中」をBに移して、最後はA にある「小」をBに移して完成する。

ふり返って、初期状態で一番下にある「大」をBに移すときが、大きな分岐点であることがわかるだろう。その直前の状態は、「中」と「小」をCに移していることである。

この状態までに「中」と「小」を移動させた回数はのべ3回「3=(2の2乗)−1」である。そして「大」をBに移すので1回の操作が増え、その後は、Cにある「中」と「小」をBに移すのに必要な3回を増やすこととなる。

この3回の意味は、初期状態から「中」と「小」だけをCに移した回数と同じだからである。

あらためて数学的帰納法を考えてみると

上で述べたことを十分に踏まえたうえで、一般のn枚の円盤についての「ハノイの塔」は「(2のn乗)−1回」の操作で完成できることを、数学的帰納法で証明しよう。

n=1のときは、1枚の円盤をBに移すだけなので、もちろん1回で完成する。

n=kのとき、「ハノイの塔」は、「(2のk乗)−1回」の操作で完成できると仮定して、n=k+1の場合を考えよう。

この場合は初期状態から始めることを考えて、一番大きな円盤だけをAに残して、その上にあるk枚の円盤をCに移すことまでは、数学的帰納法の仮定によって、「(2のk乗)−1回」の操作でできる。

次は、1回の操作で一番大きな円盤をAからBに移す。ちなみに、これがゲームの分岐点である。そして、ふたたび数学的帰納法の仮定によって、Cにあるk枚の円盤を「(2のk乗)−1回」の操作でBに移せば完成である。

以上の、のべ操作回数は、

(2のk乗)−1+1+(2のk乗)−1= 2×(2のk乗)−1= (2のk+1乗)−1

となる。

したがって、数学的帰納法によって、目標とする証明は完成したのである。

数学の「なぜわからなくなるのか？」がわかるようになる「考え方」を伝授！13個の「発見的問題解決法」で「発見する数学」の楽しさへ