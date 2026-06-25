【神山 典士】川越市39万円、北海道のある町は193万円…全国1700自治体を見てわかった「地方の勝ち組」の意外な共通点

いま、地域社会やサービスはどのように「溶けて」消失するのか。人々は町に何を残し、何を受け継いで、何を変えようとしているのか――。

石丸伸二が去った後の安芸高田市をはじめ、日本各地で地方はいかに疲弊し、どう再生を目指しているのかを探ったノンフィクション作家の神山典士氏が『地方が溶ける ふるさと再生の光と影』（光文社新書）で、日本列島のリアルな姿を著した。

「沈む地方」に比例する多くの課題

本稿執筆中の今日も、私たちが住むこの列島からは日常の些事においてさまざまな悲鳴が聞こえてくる。

たとえば水道管の疲弊だ。

全国に敷設された水道管の総延長は約74万キロメートル。これは地球を約18.5周する距離に相当する。

ところがそのうち約24％に相当する約18万キロメートル分が法定耐用年数の40年を超えている。けれど直近の更新率は1％未満に留まり、今後20年間で約7割の水道管が法定耐用年数を超えると試算されている。

もちろんその原因は、水道事業に従事する自治体職員の減少や高齢化。そして自治体財政の慢性的な疲弊状況にある。

言うまでもなく2008年前後に1億2800万人を数えた日本の人口は、以降年間50万人から80万人ずつ減少している。もちろん人口減少や少子高齢化、生産年齢人口（15歳〜64歳）の減少はそれだけで大きな問題だ。けれどその状況下では、戦後長い間かけて1億2800万人分整備されたインフラを、2050年には1億人を割り込むとされる急激な人口減少トレンドの中で整備維持しなければならないという大きな課題もある。

水道管だけではない。東京都と埼玉県を結ぶ私鉄・西武鉄道では、西東京市や東村山市以遠の駅で駅員無人化（遠隔対応駅化）され始めた。駅の窓口業務は廃止になり、障がい者等の介助は事前受付制になった。コロナ禍以降の定期券利用者の減少や地域の人口減少、そして深刻化する労働力不足が要因とされる。首都圏においても、この問題は深刻なのだ。

こんな現在の日本の状況を見たとき、私には「緩慢なる自殺」という言葉が浮かんでくる。政治家も経済人も一般人も、この苦境を何とかしないといけないとは思っている。思ってはいるけれど、決定的な対策は見つからない。何が正解かわからない社会状況の中で、今日より明日、今年より来年、確実に社会全体が疲弊していく姿を黙ってみているしかないというのが現状だ。

自治体の「やる気と本気」を見極める指標

そんな中にあって私は唯一、全国に約1700ある自治体の中で地方創生活動に「やる気と本気」のある自治体を見分ける指標を見いだした。全国どの自治体も人口対策少子化対策地方活性化対策となると「どこを切っても金太郎飴状態＝決定打がない」と言われる中で、この数字を見れば自治体の「やる気と本気」が判別できると思われる指標がある。

それは、難しい指標ではない。自治体のホームページを開けば誰でもすぐに計算できる数字だ。

それは、「人口一人当たりの自治体の一般会計予算額」。たとえば、私のふるさと埼玉県のいくつかの自治体と、上記の「やる気と本気」が全国トップクラスの自治体を例にしてみるとそれは明らかになる。

「蔵作りの街」として知名度が高く、首都圏の日帰り観光のメッカとも言われる埼玉県川越市。令和7年度の一般会計予算は「1369億7000万円」。人口は35万2800人。割ると一人約39万円となる。

さらに都会から離れ、かつて養蚕のメッカとして栄えた越生町は、人口約1万1000人に対して一般会計予算は42.8億円。一人当たり約39万円（令和5年度）。

その北側にあり人口約1万3000人のときがわ町は、一般会計予算59.2億円。一人当たり約57万円（令和6年度）。

こうやって調べてみると、どの自治体も一人当たりの一般会計予算額はだいたい40万円から60万円のゾーンに入ってくる。

それに対して「地方創生のトップランナー」とも言える北海道のある町は、人口一人当たりの一般会計予算が実に、「193万円」にも上っている。

この自治体は地方創生に対してもう40年もかけて「やる気と本気」を出してこれだけの予算を「獲得している」。その獲得のプロセスにこそ、緩慢な自殺状態を脱却し、出口なきこの国に光を当てる地方の生き方が見えてくる。

そもそもごく大雑把に言えば、自治体の一般会計予算は2項目からなっている。ひとつは住民が納める市税や前年度からの繰越金といった「自主財源」。もうひとつは「国庫支出金」や「都道府県支出金」を中心とする「依存財源」だ。通常どの自治体も、自主財源と依存財源の比率はおおよそ五分五分程度だ。

ところが日本の場合、国民や企業からの税金を一度国が吸い上げて、霞が関から地方にシャワーのように振り分ける「国庫支出金＝地方交付金」の割合が多い。国からのこの交付金をいかに「獲得するか」で、自治体の総収入が変わり「一人当たりの一般会計予算額」にも大きな差が表れる。

北海道の町の一般会計予算は、自主財源が約25％。依存財源は実に75％を占めている。つまりこの町はそれだけ積極的に「地方創生政策」を実施して、成果を上げている。それを国も認めて、「特別交付税交付金」も年々増額している。

なによりこの町は、ある秘策を使って過去20年間人口微増を堅持している。これだけで交付税交付金も年々増えている。潤沢な予算を使ってさまざまな事業を実施し、それによって町民は豊かになり移住人口や関係人口も増えていく。

もちろんこうした成果は、この町の町民一人一人の意識の高さにも表れている。

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