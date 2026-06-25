「もう会いたくないと思ってるんじゃないか」唐田えりかと芋生悠が過ごした東京

映画『夜明けのすべて』やNHK連続テレビ小説『ばけばけ』などで独特の存在感を発揮する女優の芋生悠さん。女優・唐田えりかさんと芋生さんは、唐田さんが上京した時からの長い友人だと言います。

インスタのDMからふたりの関係ははじまりました。

ともに過ごした日々と、離れていた時間。再会の瞬間に見えた、変わらない笑顔と友情の記憶を綴ります。

写真は、夏の五島列島で写真家の阿部裕介さんに撮り下ろしていただきました。大きな海と一体化するような唐田さんの表情にもご注目ください。

「私もお友達になりたい！」

高校の同級生にカメラマンを目指している女の子がいた。その子の練習台として、高校時代から放課後の教室や色々なところで写真を撮ってもらっていた。高校を卒業し、お互い東京に出てきても会っていた。そんなときに「この間、東京で同い年の女の子撮ったんだ」と写真を見せてもらった。

「かわいい！！！」と思わず声が出た。そして同時に「私もお友達になりたい！」と言った。

そう、その被写体が、芋ちゃんだった。

東京に出てきて一番初めにできたお友達、芋生悠ちゃん。芋ちゃんのことを今回は綴らせていただきます。

東京ではじめての友達

友人に写真を見せてもらったその日、私はすぐさまインスタでフォローをした。

すると、すぐフォローが返ってきて「フォローありがとうございます！」とDMがきた。

私はなんだか恋の始まりかのように、胸がときめいていた。

自分からは知り合いしかフォローしたことがない。今現在でも、芋ちゃんしかいない。

ドキドキしながら、「お茶したいです！」と勇気を振り絞り送ってみると、数日後に会う日程が決まった。

渋谷のTSUTAYA前で、お昼時の小雨の中、待ち合わせた。

ビニール傘をさした、にこにこ笑顔の芋ちゃんが現れた。「はじめまして」とお互い緊張しながらも、なんだかおかしくて大笑いしながら挨拶をした。

出会い系ってこんな感じなのかなと体験しているかのようだった。

芋ちゃんは想像していたよりも少しだけ背が高かった。芋ちゃんの笑顔は、思っていた通りのとても優しい笑顔で、あぁ可愛いなぁ。と思った。

カフェに着いて、お互いの地元のことや家族のこと、好きなものなどを語り合った。

初めましてなのに、すっかり心地よく、東京で初めてお友達ができたことが何よりも嬉しかった。

突然連絡が取れなくなった

私たちは、それから沢山会うようになった。一週間の間に何日も会うこともあったし、昼に会って一旦仕事で解散してまた夜に会って、そのままお泊まりすることもあった。

"芋ちゃん""唐ちゃん"と呼び合い、いっつも腹を抱えて笑い合い、悩み事があると話を聞いてもらった。芋ちゃんといると安心してすぐ寝てしまうことも、芋ちゃんに絵を描いてもらう時間も好きだった。とにかく芋ちゃんが大好きで、楽しかった。

そんな中で、芋ちゃんにとっては突然、私は連絡が取れなくなった。

お仕事を休んでいた時期、持っていた携帯を解約して、連絡手段を持たない生活を過ごしていた。

そしてそれから一年ほど経つころに、映画のお話が来た。監督との面談で、その作品の共演者が芋ちゃんであることを知った。

お仕事を一緒にできる嬉しさは当然だが、それ以上に、また芋ちゃんと会えることが、何よりも嬉しかった。

ずっと、芋ちゃんに会いたかった。

「絶対泣くと思ってたのに」

その作品が動き出し、監督と芋ちゃんと３人で会うことになった。ずっと会いたかった芋ちゃんに会えると思えば思うほど、私はなんだか自信がなくなり怖くなってしまった。

もう会いたくないと芋ちゃんは思ってるんじゃないか。

芋ちゃんに怒られるんじゃないか。芋ちゃんに嫌われてるんじゃないか。

待ち合わせ場所に近づくほど涙が溢れてきてしまいそうだった。

ここらへんかな、と辺りを見回すと、芋ちゃんがいた。

バチっと目が合った。それまで涙がいつ溢れてもおかしくなかったのに、目が合ったらお互い同時に大笑いしていた。

会いたかった芋ちゃんに、会えた。

嬉しかった。

出会ったばかりの、あのときのままの芋ちゃんの笑顔がそこにはあった。

「唐ちゃんに会ったら絶対泣くと思ってたのに全然思ってたのと違うんだけどー！」と笑いながら言われた。ずっと会ってなかったはずなのに、3日ぶりかのような感覚になった。

後編「友達が友達でいてくれると思わなかった」唐田えりかが『極悪女王』で再会した”ずっと会いたかったひと”では、話題作『極悪女王』での再会と現在のふたりの日常が綴られます。

【スタッフ】撮影／阿部裕介 スタイリング／道端亜未

【衣装】スタイリスト私物

【後編】「友達が友達でいてくれると思わなかった」唐田えりかが『極悪女王』で再会した”ずっと会いたかったひと”