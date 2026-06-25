「クセになってんだ…美尻を編むこと」 つば九郎の編みぐるみに秘められた“プリケツ“に「俺 お尻に会えて本当によかった」「編み図が知りたい！」
東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター・つば九郎のあみぐるみの「お尻」を強調した写真がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな話題を呼んでいる。某 -bow-｜あみぐるまーさん（@bow.kagishippo）が「クセになってんだ…美尻を編むこと」という言葉とともに投稿したこの写真には、2万件のいいねが集まった。可愛らしさと色気が同居するこだわりの作品について、投稿主の某 -bow-｜あみぐるまーさんに話を聞いた。
【写真】何度見ても気になる…！ つば九郎の“ぷりっぷり”な美尻の全貌
――今回、東京ヤクルトスワローズのマスコットである「つば九郎」をモチーフにあみぐるみを制作しようと思われたきっかけや理由をお聞かせください。
「つば九郎好きの友人に頼まれたことがきっかけです」
――この立体感のある見事な「美尻」のシルエットを再現するために、編み図の調整や綿の詰め方などで特にこだわったポイントや工夫した点を教えていただけますか。
「太ももとお尻の境目をくっきりさせることと、お尻の丸みがきれいに出るようバランスよく増減する点にこだわっています」
――今回の作品を完成させるにあたって、お尻以外の部分（表情やヘルメット、躍動感のある羽など）で特に苦労した点や、注目してほしい見どころはどこですか。
「途中経過まですごく美尻だったのですが、完成したら尾羽でほとんど隠れてしまったのが悲しいですね笑 ただ（この尾羽の下にはとんでもねぇ美尻が隠れてんだわ…）と一人でほくそ笑んでいました。キャラクターの顔にはいつも細心の注意を払います。少しでもズレると違和感が生じるので、黒目の位置やほっぺ・くちばしの大きさ等は時間をかけて制作しました。ちなみに腕（羽）部分には芯を入れてあるので、多少のポーズの変化が可能となっています」
――投稿には「クセになってんだ…美尻を編むこと」とありますが、あみぐるみ作りにおいて「お尻」というパーツを魅力的に仕上げる楽しさや醍醐味はどのようなところにありますか。
「『クセになってんだ…』は『HUNTER×HUNTER』のキルアのセリフなので、わかる人にはわかる文言だったかと思います笑 あみぐるみの『可愛らしさ』の中に、『ヒップラインの色気』が加わることで、より一層『面白さ』が生まれるところに制作の楽しさを感じています」
――この魅力的な「美尻」のあみぐるみに対してSNS上で多くの反響が寄せられていますが、その中で特に印象に残っているコメントや、現在の率直なご心境をお聞かせください。
「先述しましたが、同じくキルアのセリフをもじって『俺 お尻に会えて本当によかった』とコメントいただいたときはニヤッとしました。実はこのつば九郎は2018年の作品なのですが、在りし日のつば九郎に思いを馳せたのと、美尻シリーズとしてみなさんに見ていただきたく投稿しました。たくさんの反響をもらえて、とても愛されているキャラクターだなと再認識したとともに、つば九郎復帰を大変うれしく思っています」
――今回、東京ヤクルトスワローズのマスコットである「つば九郎」をモチーフにあみぐるみを制作しようと思われたきっかけや理由をお聞かせください。
「つば九郎好きの友人に頼まれたことがきっかけです」
――この立体感のある見事な「美尻」のシルエットを再現するために、編み図の調整や綿の詰め方などで特にこだわったポイントや工夫した点を教えていただけますか。
「太ももとお尻の境目をくっきりさせることと、お尻の丸みがきれいに出るようバランスよく増減する点にこだわっています」
――今回の作品を完成させるにあたって、お尻以外の部分（表情やヘルメット、躍動感のある羽など）で特に苦労した点や、注目してほしい見どころはどこですか。
「途中経過まですごく美尻だったのですが、完成したら尾羽でほとんど隠れてしまったのが悲しいですね笑 ただ（この尾羽の下にはとんでもねぇ美尻が隠れてんだわ…）と一人でほくそ笑んでいました。キャラクターの顔にはいつも細心の注意を払います。少しでもズレると違和感が生じるので、黒目の位置やほっぺ・くちばしの大きさ等は時間をかけて制作しました。ちなみに腕（羽）部分には芯を入れてあるので、多少のポーズの変化が可能となっています」
――投稿には「クセになってんだ…美尻を編むこと」とありますが、あみぐるみ作りにおいて「お尻」というパーツを魅力的に仕上げる楽しさや醍醐味はどのようなところにありますか。
「『クセになってんだ…』は『HUNTER×HUNTER』のキルアのセリフなので、わかる人にはわかる文言だったかと思います笑 あみぐるみの『可愛らしさ』の中に、『ヒップラインの色気』が加わることで、より一層『面白さ』が生まれるところに制作の楽しさを感じています」
――この魅力的な「美尻」のあみぐるみに対してSNS上で多くの反響が寄せられていますが、その中で特に印象に残っているコメントや、現在の率直なご心境をお聞かせください。
「先述しましたが、同じくキルアのセリフをもじって『俺 お尻に会えて本当によかった』とコメントいただいたときはニヤッとしました。実はこのつば九郎は2018年の作品なのですが、在りし日のつば九郎に思いを馳せたのと、美尻シリーズとしてみなさんに見ていただきたく投稿しました。たくさんの反響をもらえて、とても愛されているキャラクターだなと再認識したとともに、つば九郎復帰を大変うれしく思っています」